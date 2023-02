Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Sachschaden in Höhe von rund 180.000 EUR entstand am

Dienstag, den 07. Februar 2023, gegen 14.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf

der BAB 3 in Höhe des Frankfurter Flughafens.

Zu dem genannten Zeitpunkt waren der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges der

Marke Mercedes, der 25-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke DAF und der

23-jährige Fahrer eines Ford Transit unterwegs in Fahrtrichtung Würzburg.

In Höhe der Anschlussstelle Kelsterbach musste der 51-Jährige verkehrsbedingt

bremsen. Die nachfolgenden Fahrzeuglenker bemerkten dies offensichtlich zu spät

und fuhren auf das jeweils vorausfahrende Fahrzeug auf. Die beiden Insassen des

Ford Transit wurden in ihrem Wagen eingeklemmt, der 23-jährige Fahrer wurde

dabei leicht verletzt. Aufgrund der zunächst erfolgten Unfallschilderung wurde

von einem noch schwereren Unfall ausgegangen, weswegen eine größere Anzahl von

Rettungskräften und auch der Rettungshubschrauber zum Unfallort entsandt wurden.

Der aus dem Unfall resultierende Stau hatte eine Länge von etwa 12 Kilometern.

Die linke Fahrspur konnte gegen 15.50 Uhr wieder freigegeben werden.

Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt – (fue) Am Dienstag, den 07. Februar 2023, gegen 10.10 Uhr,

wurde das Taxi eines 38-Jährigen am Haltestand in der Kurt-Schumacher-Straße von

dem Fahrer eines Hyundai angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von

rund 800 EUR.

Der Fahrer des Hyundai flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandene

Sachschaden zu kümmern.

Mit überhöhter Geschwindigkeit und dem Überfahren mehrerer Rotlicht zeigender

Ampeln gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. Der Taxifahrer folgte dem

Flüchtenden mit seinem Mercedes über die Friedensbrücke bis zum

Oberforsthauskreisel. Auf der Bundesstraße 44 sollte der Hyundai von

Streifenwagen der Polizei blockiert werden. Der Fahrer des Hyundai fuhr jedoch

seitlich in einen der Funkstreifenwagen, einen Mercedes-Benz Vito (Sachschaden

ca. 5.000 EUR), verletzte dabei zwei Beamte und fuhr weiter. Auf der

Bundesstraße 486 konnte der Mann durch eine andere Streife schließlich gestoppt

werden. Nachdem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde, konnte der

49-jährige-Fahrzeugführer aus dem Wagen geholt werden.

Der 49-Jährige stand nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. Er wurde

später der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses übergeben.

Frankfurt-Stadtgebiet: Sicher unterwegs in der Faschingszeit

Frankfurt – (di) Jetzt während der Faschingszeit lädt das närrische

Treiben wieder dazu ein, einer Vielzahl an bunten Veranstaltungen und einem

breiten Faschingsprogramm beizuwohnen. Frankfurt bietet auch hier vielfältige

Möglichkeiten.

Es wird wieder geschunkelt, gesungen und getanzt; hier und da aber auch mal zu

tief ins Glas geschaut oder sich anderweitig in einen Rauschzustand versetzt.

Die Frankfurter Polizei appelliert hierbei trotz aller Narretei die Vernunft im

Straßenverkehr walten zu lassen und sich nicht alkoholisiert ans Steuer zu

setzen, um letztlich sich selbst aber insbesondere auch andere zu schützen.

Somit kann jeder seinen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Die Frankfurter

Polizei wird in diesem Kontext während der Faschingszeit in den kommenden Tagen

verstärkt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchführen.

Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Dienstagmorgen um 3 Uhr einen 43-jährigen wohnsitzlosen Mann

verhaftet, den die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Wohnungseinbrüchen mit

einem Haftbefehl suchte. Nachdem der Mann den Beamten ins Netz gegangen war,

wurde er zur Wache gebracht, wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde. Danach wurde

er in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim gebracht, wo er seine

Restfreiheitsstrafe von 65 Tagen absitzen darf.

Kofferdieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main – Nachdem am Dienstag einem 31-jährigen Mann aus Belgien

im Frankfurter Hauptbahnhof der Koffer entwendet wurde, konnten Beamte der

Bundespolizei den 18-jährigen Täter nur eine Stunden später festnehmen. Wie das

Opfer nach dem Diebstahl bei der Bundespolizei angab, wäre ihm der Koffer gegen

14 Uhr in der Einkaufspassage des Hauptbahnhofes gestohlen worden. Im Koffer

hätten sich neben Kleidungsstücken auch ein hochwertiges IPad Pro der Marke

„Apple“ befunden.

Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnte nur eine Stunde später der

Kofferdieb festgenommen werden. Nach seiner Festnahme konnte bei ihm das

gestohlene IPad gefunden und sichergestellt werden. Zum Verbleib des Koffers und

der Kleidungsstücke wollte der 18-Jährige sich nicht äußern. Nach Einleitung

eines Ermittlungsverfahrens blieb der Mann in Gewahrsam und wird heute dem

Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt -Innenstadt: Jugendliche in U-Bahn attackiert

Frankfurt – (lo) Polizeibeamte sind am Samstagabend (04. Februar 2023) zur

Haltestelle Willy-Brandt-Platz gerufen worden, da eine 70-jährige Frau zwei

Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren körperlich angegangen haben soll.

Gegen 19.20 Uhr erhielt die Polizei den Notruf, dass in der U-Bahn Linie 8 in

Richtung Südbahnhof eine ältere Dame mehrere Fahrgäste mit Tritten attackieren

würde. Die sodann entsandte Streife konnte an der Haltestelle Willy-Brandt-Platz

sowohl die 15-jährige Geschädigte sowie den 17-jährigen Begleiter als auch die

Tatverdächtige antreffen. Nach Angaben des jungen Mädchens sei sie mit ihrem

17-jährigen Freund an der Haltestelle „Miquel-/Adickesallee“ in die Linie U8

eingestiegen. An der Haltestelle „Eschenheimer Tor“ sei die ältere Frau in

dieselbe U-Bahn hinzugestiegen. Unvermittelt habe die 70-Jährige der 15-Jährigen

von hinten gegen den Oberschenkel getreten. Bevor eine Reaktion seitens der

Jugendlichen erfolgen konnte, wandte sich die ältere Frau von den beiden ab und

nahm eine bis dato unbekannte Person ins Visier und trat auch diese. Die

unbekannte Person verließ jedoch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu gleichgelagerten Fällen von Übergriffen

durch die ältere Dame, bei denen auch Jugendliche mit einem augenscheinlichen

Migrationshintergrund das Ziel waren.

Des Weiteren war die 70-Jährige in der Vergangenheit bereits in psychiatrischer

Behandlung.

Frankfurt-Rödelheim: Öffentlichkeitsfahndung nach tödlicher Schussabgabe

Frankfurt – (di) Wie in den Medien hinreichend bekannt, kam es am

12.12.2022 zu einer tödlichen Schussabgabe in Frankfurt Rödelheim. Gegen 20:10

Uhr wurde der 56-jährige Dario Klecina auf dem Gehweg der Schmittener Straße auf

Höhe der Hausnummer 2 in Frankfurt am Main von einem oder mehreren unbekannten

Täter/n durch Schüsse tödlich verletzt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet

um sachdienliche Hinweise zum Opfer und zum Tatgeschehen (siehe beigefügte

Fahndung).

Für Hinweise, die zur Ermittlung des beziehungsweise der Täter führen, wird eine

Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und insbesondere das Polizeipräsidium

Frankfurt am Main (Kommissariat 11) unter der Rufnummer 069/ 755 – 51199

entgegen.