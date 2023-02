Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rockenberg: Ertappter Ladendieb flüchtet

Nach einem Ladendiebstahl am letzten Freitag (3.2.) im Edeka-Markt in der Rockenberger Siemensstraße bittet die Butzbacher Polizei um Hinweise auf den bislang unbekannten, flüchtigen Täter. Gegen 19 Uhr war ein etwa 30 Jahre alter und ungefähr 180cm großer Mann mit dunkler, enganliegender Sportbekleidung nach dem Passieren des Kassenbereiches angesprochen und damit konfrontiert worden, dass er neben der von ihm erworbenen Ware auch eine Spirituosenflasche eingesteckt hatte, für die er nicht bezahlt bezahlte. Daraufhin händigte der Unbekannte einem Mitarbeiter sein Diebesgut aus.

Da der Mann angab, keine Ausweispapiere mitzuführen, kündigte man an, die Polizei hinzuzuziehen. Daraufhin soll der Beschuldigte ausgeholt und nach einem Angestellten geschlagen haben, ohne diesen jedoch zu treffen. Dann rannte der ertappte Dieb in Richtung Oppershofen davon.

Er soll dunkelblonde Haare mit kurzrasierten Seiten und längerem Deckhaar und Seitenscheitel haben. Außerdem hatte er einen bereits mittels Pflaster versorgten, 3 – 4 cm langen „Cut“ unter dem linken Auge, welches gelblich unterlaufen gewesen sein soll. Der Unbekannte soll Deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 06033/70430 entgegen.

Friedberg: Xbox gestohlen

Im Laufe des Dienstags stahlen Einbrecher aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dorheimer Straße eine Spielekonsole (Xbox360). Zwischen 8.25 Uhr und 19 Uhr war es den bisher unbekannten Tätern aufgrund der offenstehenden Haustür gelungen, in das dortige Treppenhaus zu gelangen, wo sie eine verschlossene Wohnungstür aufbrachen und die dahinterliegenden Wohnräume durchsuchten. Anschließend flüchteten sie, offenbar unerkannt.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Rockenberg: Radfahrerin von PKW erfasst

Im Rahmen eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagnachmittag in Höhe der Griedeler Straße 18 in Rockenberg erlitt eine 49-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 59 Jahre alte Fahrer eines weißen Toyota gegen 17.10 Uhr aus Richtung Oppershofen kommend über den parallel zu den Bahnschienen verlaufenden Feldweg in Richtung Griedeler Straße unterwegs gewesen, als es im Einmündungsbereich zur Kollision mit der von links (Nieder-Weiseler Weg) kommenden Bikerin kam. Die L3134 war aufgrund der Helikopterlandung im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt worden. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden.