Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben eine Hausfassade und z.T. auch Fensterscheiben am Schloßplatz in Eschwege (u.a. bei dem dortigen ehemaligen Hotel) mit einem blauen Farbstift verunstaltet. Die Polizei in Eschwege hat aufgrund des Vorfalls Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend 19.15 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Fußgängerin auf Zebrastreifen von Pkw erfasst und leicht verletzt

Die Beamten der Polizei in Sontra wurden heute Morgen zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden hinzugerufen. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Sontra hatte gegen 10.18 Uhr eine ebenfalls aus Sontra stammende 83-jährige Fußgängerin übersehen, die in der Straße „Hinter der Mauer“ in Sontra einen Zebrastreifen überqueren wollte. Der 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Seniorin leicht, wodurch diese u.a. eine Verletzung am Fuß und im Gesichtsbereich erlitt, weshalb sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Wegen eines beschädigten schwarzen Pkw Audi B 8 haben die Beamten der Polizei Witzenhausen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der Audi wurde am vergangenen Montag gegen 20.30 Uhr in der Straße „Bischhäuser Aue“ in Witzenhausen geparkt. Am heutigen Mittwochvormittag stellte die Besitzerin dann einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite fest, u.a. Kratzer und Dellen zum Teil mit roter Fremdfarbe. Vermutlich wurde der Schaden beim Ein-oder Ausparken eines bis dato noch unbekannten Verkehrsteilnehmers verursacht. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Lkw fährt Poller um; Fahrzeug bleibt unbeschädigt

Ohne Beschädigung nach einer Kollision mit ein paar Begrenzungspfosten blieb heute Morgen ein Lkw mit Anhänger, der von einem 57-Jährigen aus Litauen gefahren wurde. Gegen 06.20 Uhr bog der Mann in Witzenhausen mit seinem Fahrzeug samt Anhänger aus Richtung B 80 kommend von der Bohlenbrücke nach rechts in die Straße „An der Schlagd“ ab und geriet dabei in einem zu engen Bogen nach rechts auf den Gehweg, wodurch drei dort befindliche Metallpoller beschädigt wurden. Der Mann wurde von der hinzugerufenen Streife im Rahmen der Unfallaufnahme verwarnt. Der Schaden an den Metallpollern ist noch nicht beziffert.

Pkw- und Garagenbrand; Schaden 55.000 Euro

Am Dienstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei gegen 09.45 Uhr zu einem Einsatz in der Steingasse in Witzenhausen aus, wo eine Garage und ein darin geparkter Pkw in Brand geraten waren. Zwecks Brandbekämpfung befand sich die Feuerwehr aus Witzenhausen mit mehreren Einsatzkräften und u.a. auch Atemschutzgeräteträgern vor Ort. Wie sich herausstellte, war der Brand in der offenstehenden Garage abseits eines Wohnhauses im Bereich mehrerer dort abgestellter Mülltonnen ausgebrochen. Das Feuer griff dann von den Mülltonnen auf das Inventar der Garage über und in der Folge auch auf einen darin abgestellten Pkw Jeep, der dabei ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt ca. 55.000 Euro. Zur Feststellung der genauen Brandursache wurden nach dem Ende der Löscharbeiten die Beamten vom Fachkommissariat für Brandermittlungen der Kripo Eschwege hinzugezogen. Den ersten Erkenntnissen zufolge, könnte evtl. eine unsachgemäße Entsorgung von Asche oder von ähnlich entflammbaren Abfall ursächlich für den Brand sein. Da die Garage offen und von außen für jedermann zugänglich ist, kann ein Verschulden von Unbekannten zudem nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Eschwege

Einsatz von Feuerwehr und Polizei wegen ausgelöstem Rauchmelder

Einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei zur Folge hatte am Dienstagnachmittag auch ein ausgelöster Rauchmelder im 4. OG eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Blauer Steinweg“ in Eschwege. Zunächst rückten die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr mit Verdacht eines Wohnungsbrandes dorthin aus, was sich vor Ort dann aber so nicht bestätigte. Letztlich stellte sich heraus, dass eine Überhitzung des Nachtspeicherofens für das Auslösen des Rauchwarnmelders ursächlich war. Der 43-jährige Wohnungsinhaber wurde allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, weil er aus anderen Gründen während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei gesundheitliche Beeinträchtigungen in Form von Blutdruckproblemen erlitten hatte.

Schornsteinbrand; Feuerwehr lässt Schornstein kontrolliert ausbrennen

Letztlich ohne größere Unterstützung der Polizei konnte die Waldkappeler Feuerwehr einen Einsatz wegen eines Schornsteinbrandes in der Wehrgasse in Waldkappel bewältigen. Um 20.05 Uhr wurde der Schornsteinbrand gemeldet, da zum Meldezeitpunkt aber keinerlei Gefahr für Bewohner bestand, ließen die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfeger den Schornstein lediglich kontrolliert ausbrennen, so dass weder Personen noch Sachwerte zu Schaden kamen. Die vorsorglich zur Unterstützung angeforderten Beamten der Polizei Eschwege wurden an der Einsatzstelle daraufhin nicht mehr benötigt und konnten ihren Einsatz dann frühzeitig abbrechen.

Wildunfall

Um 21:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-Jähriger aus Wanfried die B 249 in Richtung Eschwege. Noch in der Gemarkung von Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der danach verletzt davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Dienstag, um 16:15 Uhr, ein 39-Jähriger aus Waldkappel in der Niederhoner Straße in Eschwege mit seinem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test, der auf Amphetamine positiv reagierte, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Diebstahl von Geldbörsen

Nachträglich angezeigt wurde noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am 02.02.23 in der Mittagszeit im „1-Euro-Shop“ am „Stad“ in Eschwege ereignet hat. Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr wurde einer 79-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Diese hatte sie wiederum in einer Tasche ihres Rollators deponiert. In dem Portmonee befanden sich Ausweis und die Krankenkassenkarte.

Ein weiterer Geldbörsendiebstahl ereignete sich gestern Morgen im Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Zwischen 09:35 Uhr und 10:10 Uhr wurde einer 62-jährigen Kundin aus Volkerode das Portmonee aus einer Tragetasche entwendet, vermutlich als sie sich während des Einkaufs nach vorne über eine Kühltheke beugte. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte. Neben den persönlichen Dokumenten befanden sich noch ca. 300 Bargeld in der Geldbörse.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl aus Pkw

Eine 36-Jährige aus der Gemeinde Ringgau stellte ihren Pkw am gestrigen Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 20.30 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in Eschwege unverschlossen ab. In diesem Zeitraum wurde ihre Bauchtasche samt Inhalt aus dem Pkw entwendet. In dieser befanden sich Ausweisdokumente. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Angezeigt wurde gestern noch eine Körperverletzung, die sich bereits am 05.02.23, um 05:20 Uhr in einer Gaststätte in der Forstgasse in Eschwege ereignet hat. Zu dieser Zeit hielt sich eine Personengruppe in der Gasstätte auf, unter der sich auch drei Frauen befanden. Da durch die Frauen Gläser beschädigt wurden und sie sich insgesamt sehr lautstark verhielten, wurden diese von einem Mitarbeiter der Gaststätte angesprochen. Daraufhin ergab sich ein Streitgespräch, bei dem sich insbesondere eine der jungen Frauen hervortat. Nach einem Wortgefecht, hob diese plötzlich ihre Hand und drückte dem Geschädigten eine brennende Zigarette auf die rechte Wange, wodurch dieser eine entsprechende Verbrennung erlitt. Anschließend wurde die Personengruppe der Gaststätte verwiesen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 08:14 Uhr befuhr am gestrigen Dienstagmorgen ein 37-Jähriger aus Stauffenberg mit einem Mercedes Sprinter die Leipziger Straße (B 7) in Richtung Kassel. Im Kreuzungsbereich zur Straße „Am Mühlenberg“ musste er an der dortigen Ampel anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 29-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Sprinter auf. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausweichen

Um 14:46 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 61-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die L 3401 zwischen Kleinalmerode und Hubenrode. Ihm entgegen kam in einer „scharfen Linkskurve“ ein Fahrzeug, das teilweise auf der Gegenfahrspur fuhr. Dadurch musste der 61-Jährige mit seinem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam er dabei von der Fahrbahn ab und streifte mit dem Auto die Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 3000 EUR entstand. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen Pkw (eventuell einem hellen SUV) handeln. Hinweise: 05542/93040.