Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung – Führerschein eines 73-Jährigen sichergestellt

Buseck/Gießen: Die Polizei sucht nach einem Vorfall im Straßenverkehr im Landkreis Gießen nach Zeugen. Am Dienstag (24. Januar) gegen 09.10 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen grob rücksichtslosen auf dem Anlagenring fahrenden BMW-Fahrer.

Bereits auf dem Weg von Buseck nach Gießen war ihm der blaue „440i“ aufgefallen. Auf der Strecke hatte der Verkehrsrüpel in Höhe des Tierheimes Trohe in einer Kurve mehrere Fahrzeuge überholt. Dabei sei ihm offenbar ein LKW entgegengekommen, welcher stark abbremsen musste. In Gießen-Wieseck hielt er sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, insbesondere nicht in den 30-er Zonen. Zudem überholte er auch dort zwei Autos.

Der Zeuge sprach den Fahrer an der Kreuzung Gießener Straße/Marburger Straße auf sein Fahrverhalten an. Als die Ampel grün wurde, fuhr er trotz geöffneter Tür weiter. Auf dem Anlagenring nahm der Zeuge erneut zweimal Kontakt mit dem BMW-Fahrer auf, einmal an einer Baustelle und ein anderes Mal an einer Ampelkreuzung an. Der Mann fuhr abermals davon, dabei missachtete er das Rotlicht einer Ampel und fuhr dem Zeugen fast über den Fuß.

In der Frankfurter Straße versuchte ihn dann eine Zivilstreife zu stoppen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Streife und flüchtete in Richtung Südanlage. Erst als weitere Polizeistreifen hinzugezogen wurden, konnte der 73-jährige Mann im Bereich der Westanlage Ecke Bleichstraße zum Anhalten bewegt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen stellten die Ermittler den Führerschein des im Landkreis Gießen lebenden Seniors sicher.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die die rücksichtslose und verkehrswidrige Fahrweise des BMW-Fahrers am 24.01.2023 von Buseck nach Gießen oder in der Gießener Innenstadt beobachteten. Insbesondere bitten die Ermittler diejenigen Verkehrsteilnehmer sich zu melden, die durch die Überholvorgänge auf Höhe des Tierheims oder in der 30-er Zone in Wieseck gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.