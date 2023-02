Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (08.02.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18.20 Uhr den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Pacelliallee und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in den fließenden Verkehr der Pacelliallee einfahren. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihm befindliche 80-jährige Mercedes-Fahrerin wollte zeitgleich nach links auf die Pacelliallee einfahren und fuhr an dem stehenden VW vorbei. Hierbei touchierte sie aus noch unklarer Ursache mit der rechten Fahrzeugfront das linke Fahrzeugheck des VW. Anschließend fuhr die Mercedes-Fahrerin noch rückwärts und stieß dabei mit einer hinter ihr stehenden 25-jährige Opel-Fahrerin zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda. Ein weißer Kombi Renault Megane wurde am Mittwoch (08.02.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Renault war gegen 10 Uhr in der Lehnerzer Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher auf bislang unbekannte Art und Weise die Front des Renault beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder-2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstag (07.02.), gegen 8 Uhr, befuhren eine 35-jährige Opel-Fahrerin aus Alheim und eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin aus Rotenburg die Brücke der Städtepartnerschaften aus Richtung der Bürgerstraße kommend in Richtung Untertor. Aus noch unklarer Ursache fuhr die 30-Jährige dabei auf den Pkw der Alheimerin auf. Die 35-jährige Fahrerin und ein im Peugeot mitfahrendes sechsjähriges Mädchen wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rotenburg kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.02.), in der Zeit von 8:30 Uhr bis 16 Uhr, parkte ein 30-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld einen weißen VW Golf in der Frankfurter Straße Höhe Hausnummer 5 rückwärts in einer Parklücke. In dieser Zeit touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken, den weißen Golf an der Stoßstange vorne rechts. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Unfall – Radfahrer gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (07.02.), gegen 11:20 Uhr, fuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg an der Fulda von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Friedloser Straße. Plötzlich und unerwartet kreuzte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein unbekannter Fahrradfahrer vom rechten Gehweg kommend – Höhe Friedloser Straße 3 – die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die 28-Jährige habe den Fahrradfahrer noch angesprochen, woraufhin dieser jedoch aufgestanden sei und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe. Ob und wie schwer der Zweiradfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit unbekannt. Er kann als männlich, circa 70 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, weißem Bart und Mütze beschrieben werden. Es entstand zudem Sachschaden am Pkw in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nachtragsmeldung zu: Trickbetrüger erbeuten hohe fünfstellige Summe

Mittlerweile liegt eine Personenbeschreibung zur Abholerin vor:

Weiblich, 160 bis 165cm groß, korpulente Erscheinung, rundliches Gesicht, dunkle schulterlange Haare, bekleidet mit einer dunklen längeren Jacke, einem hellen Rock, der unter der Jacke herausschaute und dunklen Strümpfen

Rucksack mit Laptop und Bargeld gestohlen

Opfer eines Diebstahls wurde gestern Abend (7.2.) ein 54-Jähriger

aus Indien, während der Zugfahrt von Mannheim in Richtung Fulda (ICE 594). Kurz

vor dem Ausstieg in der Domstadt bemerkte der Mann den Verlust seines Rucksacks.

Darin befanden sich rund 1000 Euro Bargeld und ein Laptop (Marke HP).

Der Gesamtschaden beträgt zirka 2000 Euro. Nach Einschätzung des Bestohlenen

soll sich der Diebstahl kurz vor Fulda ereignet haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Herzlich willkommen in der Heimat: 29 Neuzugänge im Polizeipräsidium Osthessen – Verstärkung für alle Landkreise

Für Michael Tegethoff war es Premiere. Am Montag (06.02.) begrüßte der neue Polizeipräsident erstmals die Neuzugänge in seinem Präsidium.

Mit der Versetzung nach Osthessen haben die 24 Vollzugsbeamtinnen und -beamten nun die Möglichkeit, heimatnah ihren Dienst zu versehen. „Sie haben kurze Wege an die Arbeit und nach Hause, was auch gleichzeitig mehr Lebensqualität bedeutet“, verdeutlichte Tegethoff. Unter die Polizistinnen und Polizisten mischten sich auch vier Direktversetzte, die nach erfolgreichem Studienabschluss für Sicherheit auf den heimischen Straßen sorgen. Zusätzlich freute sich Tegethoff, fünf Tarifbeschäftigte, die künftig sowohl die Verwaltung, die Polizeistationen als auch den Bereich der IT unterstützen, begrüßen zu können.

In den drei osthessischen Landkreisen werden die neuen Kolleginnen und Kollegen in allen Direktionen mit offenen Armen empfangen. Neben kurzen Wegen sei laut Tegethoff vor allem die Identifikation mit den Menschen und der Region von Vorteil. „Sie kennen Land und Leute, wissen worauf es ankommt. Wir sind hier in Osthessen eine kleine Familie, die in der Bevölkerung Vertrauen und Ansehen genießt. Ich möchte Sie ermutigen als offene und bürgernahe Polizei zur subjektiven und objektiven Sicherheit in unserer Region beizutragen.“

Der Polizeipräsident nutzte die Begrüßungsveranstaltung, um alle Neuzugänge persönlich kennenzulernen und sagte: „Ich wünsche Ihnen einen guten Start. Herzlich willkommen in der Heimat.“

Pkw aufgebrochen

Bebra. Eine Fensterscheibe eines schwarzen VW Lupo schlugen Unbekannte am Dienstagnachmittag (07.02.), zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr, ein. Anschließend stahlen die Täter eine beige Handtasche samt Inhalt von noch unbekanntem Gesamtwert. Zur Tatzeit stand das Auto – an dem Schaden von rund 300 Euro entstand – in der Hersfelder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen

Alheim. Aus einem schwarzen Daimler A 170 entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag (07.02.), zwischen 16.15 Uhr und 16.20 Uhr, eine Handtasche samt noch unklarem Inhalt. Zunächst hatten die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und so etwa 200 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend entnahmen die Langfinger das Diebesgut und flüchteten unerkannt. Zur Tatzeit stand das Auto im Bereich eines Friedhofs in der Sterkelshäuser Straße in Baumbach. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Am Mittwoch, den 07.02.2023, um 21.40 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Fulda Nord und Hünfeld Schlitz in der Gemarkung Fulda, ein Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 52-jähriger aus dem Landkreis Mellrichstadt mit seinem PKW den rechten der beiden Fahrstreifen. Ein 49-Jähriger Ukrainer befuhr mit seinem Kleintransporter ebenfalls den rechten Fahrtreifen, vor dem PKW aus Mellrichstadt. Der PKW-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Kleintransporter auf. Dabei wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden, weil sich durch den Unfall die Türen verklemmt hatten. Der PKW-Fahrer wurde durch den RTW ins Klinikum Fulda verbracht und stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 15000 EUR.

Die Unfallaufnahme und die anschließenden Berungungsmaßnahmen dauerten ca. 3 Stunden. Die Bergungsmaßnahmen wurden durch die mangelhaft gebildete Rettungsgasse, einem Pannenfahrzeug innerhalb des Staus sowie dem Umstand behindert, dass die Verkehrsteilnehmer die empfohlene Bedarfsumleitung erst annahmen, als eine Polizeistreife eine Ableitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Fulda Nord vornahm.

Die Autobahn musste zweitweise voll gesperrt werden. Der dadurch bedingte Stau war bis zu 5 Kilometer lang. Vor Ort eingesetzt waren ein NAW, ein RTW, die Feuerwehr Fulda und 2 Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg sowie ein Abschleppwagen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwere Verletzungen erlitt eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld bei einem Verkehrsunfall am 06.02.2023 gg. 17:30 Uhr. Sie war auf der B 279 aus Richtung Bayern kommend unterwegs, als sie kurz hinter der Landesgrenze in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.