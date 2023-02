Main-Taunus: Die Polizei-News

2.000 Meter Kabel gestohlen,

Eschborn-Niederhöchstadt, Rudolf-Diesel-Straße, Montag, 06.02.2023, 14:30 Uhr bis Dienstag, 07.02.2023, 13:45

(sun)Vom Montag auf den Dienstag brachen unbekannte Täter auf ein Firmengelände in Niederhöchstadt ein und stahlen hochwertige Kabelstücke. Zwischen Montag, 14:30 Uhr und 13:45 Uhr des Dienstags beschädigten die Einbrecher einen Zaun, um auf das Gelände in der Rudolf-Diesel-Straße zu gelangen. Dort lagerten mehrere große Kabeltrommeln. Von diesen entwendeten die Diebe circa 2.000 Meter Kabel im Wert von circa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695 – 0 entgegen.

Hochwertiger Schmuck gestohlen,

Schwalbach, Schwanheimer Straße, Dienstag, 07.02.2023, 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr

(sun)Am Dienstagnachmittag wurde ein Einfamilienhaus in Schwalbach von Einbrechern heimgesucht. Die unbekannten Täter drangen zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr in das Haus in der Schwanheimer Straße ein, indem sie zuerst versuchten die Terrassentür aufzuhebeln und anschließend das Fenster zum Wohnzimmer einschlugen. Daraufhin durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und ließen hochwertigen Schmuck im Wert von circa 5.000 Euro mitgehen. Letztlich flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 3.000 Euro. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegengenommen.

Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser, Münster, Am Waldeck, Dienstag, 01.02.2023 bis Dienstag, 07.02.2023

(sun) Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 01.02.2023, und dem darauffolgenden Dienstag wurden zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. In beiden Fällen lagen die Einfamilienhäuser in der Straße „Am Waldeck“ in Münster. An einem Tatort versuchten die Einbrecher zunächst durch die Terrassentür einzudringen. Als dies nicht gelang hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt. An einem weiteren Haus kletterten die Täter auf das Dach, hebelten dort ein Fenster zum ersten Obergeschoss auf und durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten des Hauses. Augenscheinlich wurde in beiden Fällen nichts entwendet. Es konnte lediglich ein Sachschaden festgestellt werden. Dieser beläuft sich auf insgesamt 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 um Hinweise.

Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen,

Hochheim, Königsberger Ring, Montag, 06.02.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 07.02.2023, 18:00 Uhr

(sun)Im Tatzeitraum zwischen Montag und Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Tiefgarage in Hochheim ein und entwendeten ein hochwertiges Fahrrad. Nach dem Tatzeitraum von circa 24 Stunden stellten die Bewohner am Dienstag um 18:00 Uhr fest, dass Einbrecher den Gittereinsatz des Rolltors zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Königsberger Ring eingedrückt und sich auf diesem Wege Zutritt verschafft hatten. Anschließend entwendeten sie ein mit Bügelschlössern gesichertes Fahrrad, welches vermutlich rausgetragen werden musste. Das blaue Rennrad der Marke Felt hat einen Wert von 2.200 Euro. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

Zweifach gesichertes Pedelec gestohlen, Eschborn, Schwalbacher Straße, Dienstag, 07.02.2023, 08:10 bis 18:30 Uhr

(sun)Am Dienstag wurde von einem Bahnhof in Eschborn ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Wie die Besitzerin des braunen Pedelecs des Herstellers Kalkhoff feststellte, hatten die unbekannten Täter in einem Zeitraum zwischen 08:10 Uhr und 18:30 Uhr die beiden Fahrradschlösser unbemerkt aufgebrochen und anschließend nicht nur das Fahrrad mitgehen lassen, sondern auch den Fahrradhelm, -korb und die Warnweste. Daraufhin flohen die Diebe aus der Schwalbacher Straße in unbekannte Richtung. Das Fahrrad hat einen Wert von 1.500 Euro, wohingegen der Sachschaden knapp 200 Euro entspricht. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 entgegen.