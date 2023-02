Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim – Bensheim: In der Nacht von Montag (23.01.) auf Dienstag

(24.01.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Rasenfläche in

der Werner-von-Siemens-Straße 15. Offenbar hatte der Verkehrsteilnehmer versucht

über die Rasenfläche an einer Baustelle vorbei zu fahren und sich dabei im

nassen Boden festgefahren. Die Rasenfläche und ein Bordstein wurden hierbei

beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 400 Euro. Zeugen, welche

Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich an die

Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251-84680 zu wenden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Reinheim – Spachbrücken: Kriminelle machen erneut Beute mit WhatsApp-Betrug / Polizei warnt eindringlich

Reinheim – In den vergangenen Tagen versuchten Kriminelle mehrfach

Menschen mit einer Betrugsmasche, um ihr Geld zu bringen. Dabei erhalten die

Opfer eine „WhatsApp“-Nachricht von einer fremden Nummer. Die Täter geben sich

als das Kind der Personen aus und sagen, dass es sich um die neue Telefonnummer

handeln würde. Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld

von den potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

So erhielt auch eine 55-jährige Dame aus Reinheim am Montag (6.2.) eine solche

Nachricht. Die Täter haben sich in dem Chatverlauf als ihre Tochter ausgegeben

und forderten die Frau zu zwei Geldüberweisungen auf. Um ihrer vermeintlichen

Tochter zu helfen, überwies die 55-jährige Dame in guter Absicht das Geld. Durch

die Überweisungen entstand der Dame ein finanzieller Schaden von knapp 4.600

Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter viele weitere Personen angeschrieben

haben und auch weiterhin versuchen werden, so an das Geld weiterer Menschen zu

gelangen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen

aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr

Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens

hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes.

Groß-Umstadt: Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßt Groß-Umstadt in der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Groß-Umstadt – Als 33. Kommune in Südhessen nimmt Groß-Umstadt im

Landkreis Darmstadt-Dieburg am Landesprogramm KOMPASS

(KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) teil. Am Mittwochmittag (08.02.) begrüßte

Polizeipräsident Björn Gutzeit die Stadt in deren Rathaus nun offiziell in der

KOMPASS Sicherheitsinitiative.

„Es freut mich sehr, dass die Stadt Groß-Umstadt an dem Programm teilnimmt und

damit ihr großes Interesse zeigt, im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und

Präventionsarbeit das wichtige Gefühl von Sicherheit in der Kommune zu stärken.

Statistisch gesehen ist Groß-Umstadt bereits eine sichere Stadt. An dem

Bestehenden setzt KOMPASS an und baut darauf auf. Mir ist besonders wichtig,

durch die zukünftig noch engere Zusammenarbeit das Sicherheitsgefühl für alle

Groß-Umstädterinnen und Groß-Umstädter zu steigern“, sagte Polizeipräsident

Björn Gutzeit bei der Begrüßung.

Eine wichtige Schlüsselfigur des Sicherheitsprogramms stellt dabei die Arbeit

des bereits etablierten Schutzmannes vor Ort, Polizeihauptkommissar Thorsten

Mlotek von der örtlich zuständigen Polizeistation Dieburg, dar. Er wird auch

zukünftig im engen Austausch mit der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern

stehen und ist für diese als Ansprechpartner auch im Rahmen von

Bürgersprechstunden präsent. Der zielgerichtete Einsatz des „Freiwilligen

Polizeidienstes“, welcher in Groß-Umstadt bereits eingesetzt wird, ist eine der

vielfältigen Aufgaben eines Schutzmanns oder auch einer Schutzfrau vor Ort und

damit ein wichtiger Baustein im Bereich der Prävention.

Nach der offiziellen Begrüßung überreichte Polizeipräsident Björn Gutzeit dem

Bürgermeister René Kirch das KOMMPASS-Begrüßungsschild als sichtbares Zeichen

der Teilnahme der Stadt. Auch das KOMPASS Starter-Kit, welches zahlreiche

nützliche Giveaways beinhaltet, durfte dabei nicht fehlen.

Ziel der bundesweit einmaligen Initiative KOMPASS ist, die

Sicherheitsarchitektur in den hessischen Kommunen individuell weiterzuentwickeln

und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort herauszuarbeiten. Bestehendes wird

dabei auf den Prüfstand gestellt und eine detaillierte Maßnahmenliste gefertigt,

um die Sicherheit vor Ort weiter zu verbessern. Besonders erfreulich ist, dass

mit der Stadt Groß-Umstadt bereits 33 Kommunen in Südhessen an der

Sicherheitsinitiative teilnehmen.

Als nächster Schritt steht in Groß-Umstadt nun die Befragung der Bürgerinnen und

Bürger an, um bestehende Problemfelder zu identifizieren. In Abhängigkeit der

Umsetzung des noch zu erstellenden Sicherheitskonzepts erfolgt die Verleihung

des KOMPASS-Sicherheitssiegels, wodurch der besondere Einsatz der Kommune für

die Sicherheit und gegen die Ängste und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger zum

Ausdruck gebracht wird.“

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Brand im Dachstuhl ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Rüsselsheim

In einem Dachstuhl in der Haßlocher Straße kam es am Mittwochmittag (8.2.) gegen 15.15 Uhr zu einem Brand. Daraufhin alarmierten Anwohner die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand im Wohnraum zeitnah löschen und somit nach momentanem Kenntnisstand einen Gebäudeschaden verhindern. Durch das Feuer wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Mörfelden-Walldorf: Kriminelle erbeuten Porsche 911 (GG-PK 991)/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf

Einen im Alpenring abgestellten grauen (kreidefarbenen) Porsche, machten sich Kriminelle in der Zeit zwischen Montagabend (06.02.), 20.00 Uhr und Dienstagabend (07.02.), 18.30 Uhr, zur Beute. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 911 Turbo S war in einer Tiefgarage abgestellt. An dem Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen GG-PK 991 angebracht.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den Porsche gesehen und kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Ginsheim-Gustavsburg: Pilot meldet Drohne in Einflugschneise/Polizei ermittelt

Ginsheim-Gustavsburg

Durch den Piloten eines Passagierflugzeugs wurde am Montagmittag (06.02.), gegen 12.00 Uhr, beim Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt, im Bereich der Einflugschneise bei Ginsheim, eine Drohne in einer Höhe von circa 4000 Fuß festgestellt. Nach anschließender Absuche des betroffenen Bereichs durch einen Polizeihubschrauber, konnten zwei unabhängig voneinander fliegende Drohnen lokalisiert werden.

Die verantwortlichen beiden 22 und 38 Jahre alten Drohnenpiloten wurden daraufhin von der Polizei einer entsprechenden Kontrolle unterzogen. Die zwei Drohnen wurden zur weiteren Beweissicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Kelsterbach

Am Dienstag, den 07.02.2023 gegen 18:30 Uhr kam es in der Okrifteler Straße kurz vor dem Tunnel einen Verkehrsunfall. Ein 44 Jahre alter Kelsterbacher Fahrer wollte in Richtung Flughafen fahren. Zu diesem Zeitpunkt war auf dieser Strecke ein Stau. Der Pkw-Fahrer wollte sein Fahrzeug wenden und bog hierfür links in ein Waldweg ab. Laut Zeugenaussagen sei er dann wieder rückwärts auf die Okrifteler Straße gefahren. Hierbei übersah er die 69 jährige Kelsterbacher Fahrerin, die mit ihrem Pkw aus Richtung Flughafen kam. Beide Pkw-Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 32.000 EUR. Die Okrifteler Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06107 / 7198 – 0 bei der Polizeistation Kelsterbach melden.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Polizei überwacht Geschwindigkeit an Schule und Kindergarten/49-Jähriger ohne Führerschein

Michelstadt

In der Landrat-Neff-Straße, im Bereich der dortigen Schule sowie eines Kindergartens, führten Beamte der Polizeistation Erbach am Dienstag (07.02.), von 11.45 bis 13.50 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen durch.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der rund zweistündigen Kontrolle 13 Geschwindigkeitsverstöße. Die am höchsten gemessene Geschwindigkeit stellten die Polizisten bei einem Autofahrer fest, der statt der erlaubten 30 km/h mit 45 Stundenkilometern unterwegs war. Hier droht nun ein Bußgeld. Gestoppt wurde von den Beamten zudem ein 49 Jahre alter Autofahrer, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Bus streift Lkw-Gespann – Suche nach Geschädigtem

Erbach

Nach momentanem Ermittlungsstand beschädigte am Montag (08.02.) gegen 15:40 Uhr ein Bus zur Personenbeförderung ein LKW-Gespann, welches auf der B47 an einer Haltestelle in Höhe des Habermannkreuzes stand. Als der Bus an den Unfallort zurückkehrte, war das Gespann bereits weitergefahren. Der Sachschaden wird mindestens auf 1000 EUR geschätzt. Hinweise auf den beschädigten LKW und zum Unfallverlauf nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/ 953-0 entgegen.

Außenspiegel an Pkw beschädigt

Michelstadt

In der Nacht von Samstag (04.02.) auf Sonntag (05.02.) parkte eine 22-jährige Odenwälderin ihren grauen Ford Fiesta auf dem Bienenmarktsparkplatz in Michelstadt. Als die Eigentümerin am nächsten Morgen zu dem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, musste diese Beschädigungen an dem linken Außenspiegel feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 250,- EUR belaufen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.