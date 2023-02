Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Auto zerkratzt

Wachenheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 22.01.2023 bis 23.01.2023 ein in der Burgstraße in Wachenheim abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Frontscheibe des VW Polo wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Durchfahrtskontrollen

Freinsheim (ots) – Am 06.02.2023 von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr wurde auf mehreren Wirtschaftswegen in Freinsheim, das dort geltende Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt wurden 4 Fahrzeugführer festgestellt, die die Wirtschaftswege verbotswidrig befuhren. Zwei Fahrzeugführer konnten einer Kontrolle unterzogen werden und müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Während der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, die aufgrund der Präsenz der Streife wendeten und zurückfuhren. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Grünstadt: Einbruch in Lokal

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag (05.02.2023) auf Montag (06.02.2023) wurde in ein Lokal in der Hauptstraße (Fußgängerzone) eingebrochen. Offensichtlich konnte/n der/die Täter die geschlossene, aber nicht verschlossene Tür mit geringfügiger Manipulation öffnen und so in das Lokal eindringen. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von ca. 90 Euro. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Zu tief ins Glas geschaut

Grünstadt (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle gestern (06.02.2023) am frühen Nachmittag, fiel ein 73 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades mit Alkoholgeruch auf. Ein Alcotest vor Ort bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt nach § 24 a StVG, so dass auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Grünstadt: Autofahrer vermutlich unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 06.02.2023 stellten die kontrollierenden Polizeibeamten bei einem 20 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten fest, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Vortest konnte nicht durchgeführt werden, so dass das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen oder ausschließen wird. Wenn bei der Blutuntersuchung Betäubungsmittel nachgewiesen werden, kommt auf den jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, die Eintragung zweier Punkte im Verkehrszentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Außerdem wird dann die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Grünstadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag, den 05.02.2023, auf Montag, den 06.02.2023, wurde eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion Grünstadt eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten 27 Fahrzeuge kontrolliert werden. Unter den kontrollierten Fahrzeugführern konnten insgesamt vier Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden. Einer der Fahrzeugführer führte seinen Führerschein nicht mit sich. Bei einem Fahrzeug erlosch die Betriebserlaubnis aufgrund eines unerlaubten Umbaus am Fahrwerk. Mehrere Fahrzeugführer wurden auf Mängel hinsichtlich ihrer Beleuchtung hingewiesen. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden aufgefordert die festgestellten Mängel zeitnah zu beheben und die fehlenden Dokumente nachzureichen. Gegen die betroffenen Personen wurde ein Verwarngeld erhoben.

Bei einer 24-Jährigen PKW-Fahrerin aus Frankenthal konnten im Rahmen der Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der 24-Jährigen droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

