Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zahlreiche Verkehrsverstöße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zahlreiche Verkehrsverstöße stellten Kräfte der Polizei Neustadt bei einer Kontrollstelle am heutigen Dienstag (07.02.2023) in der Landauer Straße fest. Zwischen 16:30 und 17:30 Uhr fielen sechs Fahrzeugführer auf, welche ihr Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt benutzten. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer hatten ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt.

Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet. Ablenkung, beispielsweise durch die Nutzung von elektronischen Geräten, stellt immer noch eine der Hauptunfallursachen dar. Die polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit setzt bei der Erkennung und Minimierung der Unfallursachen an. Ziel ist es, die Anzahl der Verkehrsunfälle und die schweren Unfallfolgen zu reduzieren. Verkehrsüberwachung und -kontrollen bieten hierbei eine effektive Möglichkeit der Einflussnahme.

Neustadt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort führt zu Führerscheinentzug

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 06.02.2023 um 12:20 Uhr wurde eine Streife der hiesigen Dienststelle in der Schwesternstraße in 67433 Neustadt/W. durch eine 61-Jährige aus Neustadt auf eine Verkehrsunfallflucht hingewiesen. Im Rahmen der Aufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass ein 60-jähriger Ludwigshafener mit seinem LKW zunächst den PKW der Neustadterin und im weiteren Verlauf einen ebenfalls ordnungsgemäß geparkten PKW beschädigte und hiernach seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfallverursacher konnte letztlich wenige Straße weiter in der Klausengasse angetroffen werden. Aufgrund des hohen Sachschadens in Höhe von circa 3.300 Euro wurde der Führerschein des LKW-Fahrers mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt. Der Mann aus Ludwigshafen muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):