Polizeieinsatz nach Bedrohung

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein 34-Jähriger drohte am Dienstagvormittag damit, seine getrennt lebende Ehefrau zu töten. Bei der Fahndung mit starken Polizeikräften wurde der Mann am Hans-Warsch-Platz festgestellt und vorläufig festgenommen. Er hatte ein Messer bei sich. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

Weitere Hilfsangebote finden Sie auch online: https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Parken um jeden Preis

Ludwigshafen (ots) – Weil ein 69-jähriger Autofahrer am Montag (06.02.2023, 11 Uhr) in der Ludwig-Guttmann-Straße unbedingt einen Parkplatz haben wollte, wurde eine 43-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Sie hatte den Mann darauf aufmerksam gemacht, dass bereits ein anderes Auto in die Parklücke fahren wollte.

Der 69-jährige Autofahrer setzte seine Fahrt fort, touchierte die Frau dabei am Knie und drängte sie langsam fahrend zurück bis er in der Parklücke stand. Nachdem er danach einen Zeugen, der der 43-Jährigen beistehen wollte, beleidigte, ging er weg. Der 69-Jährige konnte kurz darauf im Nahbereich angetroffen werden.

Einbruchsversuch in Brauhaus

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht vom 05.02 auf den 06.02.2023 versuchten Unbekannte in ein Brauhaus in der Schillerstraße einzubrechen. Da keine Beute erlangt wurde und das Innere der Brauerei augenscheinlich unberührt blieb, ist nicht anzunehmen, dass der oder die Täter tatsächlich in das Gebäude eingedrungen sind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am 06.02.2023 gegen 21:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Pasadenaallee/Lorientallee zu einem Unfall, bei dem ein 41-Jähriger das Auto eines 57-Jährigen streifte. Dabei entstand ein Sachschaden, der aktuell auf 3.500 Euro geschätzt wird.

Während der Unfallaufnahme wurde beim 41-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Der Mann wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wird nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen müssen.

Verschiedene Einsätze der Feuerwehr Ludwigshafen

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SR) – Am Montag 06.02.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu mehreren Einsätzen alarmiert:

17:58 Uhr. Einsatz Gasgeruch in der Burgundenstraße in Ludwigshafen West.

Ein Bewohner meldete einen Gasgeruch im Kellerbereich. Die Feuerwehr konnte jedoch nach sorgfältiger Erkundung keinen Geruch mehr wahrnehmen. Festgestellt wurde eine leichte Undichtigkeit an einer Gasleitung, die von dem Entstördienst der Technischen Werke Ludwigshafen behoben wurde.

18:06 Uhr. Einsatz Rauchwarnmelder in der Mörikestraße in Oggersheim.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte man in der Erdgeschosswohnung eines Hochhauses einen Brandgeruch wahrnehmen. Nachdem die Wohnungstür durch die Einsatzkräfte geöffnet wurde, konnten angebrannte Speisen vom Herd der Küche entfernt werden. Die Wohnung wurde im Anschluss maschinell belüftet. Somit durfte die Mieterin wieder unversehrt in ihre Wohnung zurückkehren.

18:28 Uhr. Wohnungsbrand in der Pfalzgraf-Adolf-Straße in Oggersheim.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung auf der Straße zu erkennen. Die Bewohner, zwei Erwachsene und 2 Kinder, hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus auf. Sie standen unverletzt vor dem Haus im Freien. Im Wohnhaus, bestehend aus altem Bestandsbau und neuem Anbau, brannte es massiv im Küchenbereich des Altbaus. Durch die Verbindung der beiden Gebäudeteile im Keller, breitete sich der Rauch auf weitere Räumlichkeiten aus. Der Brand war gegen 19:05 unter Kontrolle. Eine maschinelle Belüftung wurde eingesetzt um die Wohneinheiten zu entrauchen. Die betroffene Familie konnte am Abend durch die Brandauswirkungen zunächst nicht in ihr Wohnhaus zurückkehren. Sie kamen vorübergehend bei Freunden und Verwandten unter. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen war mit 5 Fahrzeugen, und 20 Einsatzkräften, die Polizei, der Rettungsdienst und der Entstördienst der Technischen Werke Ludwigshafen.

20:17 Uhr. Brandmeldealarm in einem Hochhaus der Yorckstraße in LU-Süd.

In der ersten Etage des Flurbereiches hatte ein automatischer Rauchwarnmelder der Brandmeldanlage ausgelöst. Vor Ort konnte die Feuerwehr nichts außergewöhnliches feststellen. Nach ausgiebiger Kontrolle wurde die Anlage wieder in den betriebsbereiten Zustand versetzt.

2 Betrugsversuche gescheitert

Ludwigshafen (ots) – Am Montag wurden der Polizei Ludwigshafen 2 Fälle von Betrug über WhatsApp gemeldet. Bereits am 04.02.2023 versuchte ein Unbekannter über 2.000 Euro von einem 64-jährigen Ludwigshafener zu erbeuten, indem er sich auf der Chatplattform WhatsApp als dessen Tochter ausgab.

Am Mittag des 06.02.2023 erhielt eine 67-Jährige aus Ludwigshafen auf der Chatplattform WhatsApp eine Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes. In dieser wurde sie zur Tätigung einer Überweisung in Höhe von 1.700 Euro aufgefordert.

In beiden Fällen flog der Betrugsversuch durch Nachfragen bei den echten Kindern auf und die Betrüger gingen leer aus.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Unfall in der Friedrichstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag (06.02.2023, gegen 17 Uhr) kam es an der Kreuzung Friedrichstraße/Schinkelstraße/Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen, der sich gerade auf einer Einsatzfahrt befand, fuhr zu diesem Zeitpunkt mit Blaulicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit dem Auto einer 42-jährigen Toyota-Fahrerin.

Durch den Zusammenprall verlor diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte zunächst frontal gegen einen Baum und stieß schließlich gegen einen parkenden BMW. Die 42-Jährige sowie ihre beiden Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, am Toyota entstand ein Totalschaden.

Auch für E-Scooter gelten Regeln

Ludwigshafen (ots) – Am 06.02.2023 stellten Polizeikräfte bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet drei E-Scooter ohne ausreichenden Versicherungsschutz fest. Einer der E-Scooter-Fahrer, ein 52-Jähriger aus Ludwigshafen, gab bei der Kontrolle in der Kaiser-Wilhelm-Straße außerdem zu, Marihuana und Amphetamin konsumiert zu haben.

Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin: Auch für E-Scooter ist eine Haftpflichtversicherung zwingend vorgeschrieben. Diese wird durch ein entsprechendes Kennzeichen nachgewiesen. Bei einem Verstoß muss mit einer Strafanzeige gerechnet werden.

Außerdem: Auch E-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes, weshalb die gleichen Promillegrenzen wie im Auto oder auf dem Motorrad gelten.

Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit dem E-Scooter fährt, gefährdet sich und andere und muss mit Strafen rechnen. Diese reichen von Bußgeldern bis hin zu Freiheitsstrafen.

Worauf außerdem zu achten ist: https://s.rlp.de/aJqjx