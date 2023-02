Unfallflucht in der Weinstraße

Leinsweiler (ots) – Am 06.02.23 streifte zwischen 07 und 16h ein noch unbekanntes Fahrzeug (vermutlich VW Kleintransporter) beim Vorbeifahren einen in der Weinstraße am Fahrbahnrand stehenden Ford Ka und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Geldbeuteldiebstahl

Edenkoben (ots) – Einer 52-jährige Frau wurde am Montag 06.02.2023 gegen 14 Uhr, von Unbekannten in einem Lebensmitteldiscounter, ihr Portemonnaie samt EC-Karten gestohlen. Die Frau hatte ihre Börse in einer Tüte im Einkaufswagen deponiert, während sie sich über verschiedene Artikel informierte. Diese Situation haben die Langfinger genutzt und entnahmen die Einkaufstasche samt dem Geldbeutel.

Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände zwingend nah am Körper getragen werden sollten. Niemals sollten Hand- oder Einkaufstaschen oder Portemonnaies im Einkaufwagen transportiert werden. Professionell agierende Diebe halten bewusst Ausschau nach diesen Gelegenheiten und haben dann leichtes Spiel.

Radfahrer zieht sich Platzwunde zu

Kirrweiler (ots) – Ein 76-jähriger Radfahrer verlor am Samstagabend 04.02.2023, 18.22 Uhr, beim befahren des Kirchplatzes das Gleichgewicht und stürzte mit dem Kopf auf eine Mauer. Hierbei erlitt er eine Platzwunde und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Einen Fahrradhelm trug der Mann nicht.

Die meisten Erwachsenen verzichten oft auf den lebensrettenden Kopfschutz. Aber: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.