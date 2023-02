Diebstahl eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs (siehe Foto)

Dolgesheim (ots) – Nach einem Einbruch in eine Feldscheune kam es zum Diebstahl eines Unimogs der Marke Mercedes-Benz. Im Zeitraum zwischen Freitag 03.02. ab 15 Uhr und Sonntag 05.02.2023 um 12 Uhr, wurde in Dolgesheim eine Feldscheune aufgebrochen.

Durch das dadurch geöffnete Tor wurde der Unimog aus dem Baujahr 1973 herausgefahren und entwendet. Das abgebildete Bild zeigt den entwendeten Unimog im Original. Hinweise zum Verbleib des Unimogs nimmt die Polizei in Oppenheim unter Tel: 06133/933-0 entgegen.

Unberechtigte Blaulichtfahrt auf der BAB 60 und der B9

PASt Heidesheim (ots) – Am 06.02.2023 wird um 15:35 Uhr ein silberfarbener VW Touareg mit riskanter Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit gemeldet, welcher zunächst auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen, zwischen dem Hechtsheimer Tunnel und dem AK Mainz-Süd unterwegs ist. Dieser VW hat nach ersten Meldungen auf dem Dach linksseitig ein eingeschaltetes Blaulicht montiert. Ein eingeschaltetes Martinshorn wird durch die Verkehrsteilnehmer nicht wahrgenommen.

Mit dem eingeschalteten Blaulicht überholt der augenscheinlich junge Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer links und rechts, fährt dicht auf und betätigt dauerhaft die Lichthupe. Andere Verkehrsteilnehmer sollen zudem dem VW Platz geschafft haben, indem diese den Fahrstreifen gewechselt haben.

Um 16:08 Uhr wird der VW Touareg ebenfalls mit eingeschaltetem Blaulicht und riskanter Fahrweise auf der B9 in Fahrtrichtung Nierstein gemeldet. Auch hier soll er u.a. dicht auffahren und Fahrzeuge unberechtigterweise überholen.

Der VW wird letztendlich in Oppenheim festgestellt und kontrolliert. Im Fahrzeug wird das mobile Blaulicht festgestellt und anschließend durch die Polizei sichergestellt.

Es werden weitere Zeugen gesucht, die die unberechtigte Blaulichtfahrt dieses graufarbigen VW Touareg mit dem jungen Fahrer bestätigen und Hinweise darauf geben können, ob es zu gefährlichen Fahrsituationen gekommen ist.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim

Mainz

Sitzblockade von Klimaaktivisten auf der Alicebrücke

Mainz (ots) – Am Dienstagmorgen 07.02.2023 kam es zu einer Protestaktion von Klimaaktivisten der „letzten Generation“ im Bereich der Mainzer Alicebrücke, einer Hauptverkehrsachse im Berufsverkehr. Bereits am 09.12.2023 des vergangenen Jahres und am 09.01.2023 dieses Jahres, hatten Aktivisten an der nahezu gleichen Örtlichkeit eine ähnliche Protestaktion gestartet.

Am heutigen Morgen gegen 08:35 Uhr hatten sich insgesamt 5 Personen auf die zwei vorhandenen Fahrstreifen der Alicebrücke stadteinwärts gesetzt. Drei der Aktivisten hatten jeweils eine Hand mit Sekundenkleber am Asphalt festgeklebt, zudem hatten sich zwei Aktivisten mit den Handflächen aneinandergeklebt.

Von der Versammlungsbehörde der Stadt Mainz wurde die Aktion als sogenannte Spontanversammlung eingestuft. Im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe unterstützte das Polizeipräsidium Mainz und das Polizeipräsidium Einsatz Logistik und Technik die Versammlungsbehörde mit rund 30 Kräften.

Nachdem die Versammlung nach ca. 20 Minuten von der Versammlungsbehörde aufgelöst worden war, wurden die Aktivisten von Kommunikationsbeamten der Polizei angesprochen und mehrfach aufgefordert die Fahrbahn zu räumen. Die nicht festgeklebte Person kam der Anordnung sich zu entfernen trotzdem nicht nach und musste von der Polizei weggetragen werden.

Bei den anderen 4 Personen konnte der Sekundenkleber durch das Glue-On-Team der Technischen Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik gelöst werden. Auch diese Personen mussten anschließend von der Fahrbahn getragen werden.

Bei allen Personen wurden die Personalien festgestellt und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Gegen die Personen im Alter von 17-26 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung eingeleitet.

Während der gesamten Einsatzmaßnahmen war eine möglicherweise erforderliche medizinische Betreuung der Aktivisten durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes durchgehend gewährleistet.

Der Verkehr musste von der Polizei um- und abgeleitet werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Saarstraße, Koblenzer Straße und Unteren Zahlbacher Straße. Gegen 10:10 Uhr war die Blockade aufgehoben und die Fahrbahn konnte nach kurzer Reinigung gegen 10:18 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ladendiebstähle durch Minderjährige

Mainz-Innenstadt (ots) – Zwei minderjährige Mädchen haben am Montagnachmittag in mehreren Geschäften der Innenstadt Kosmetikprodukte gestohlen. Die beiden 13-Jährigen fielen einem Ladendetektiv auf, als sie Etiketten von diversen Kosmetika entfernten und die Produkte in ihre Taschen packten.

Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie durch den Ladendetektiv gestoppt. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde, konnte weiteres Diebesgut aus anderen Läden aufgefunden werden. Die Ware wurde zurückgegeben und die Mädchen durften nach Rücksprache mit deren Eltern nach Hause gehen.