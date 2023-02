Betrunkene trampelt auf Gräbern herum

Bad Kreuznach-Friedhof (ots) – Am Montag 06.02.2023 gegen 17 Uhr teilte ein Passant mit, dass eine Frau auf diversen Gräbern am Hauptfriedhof in Bad Kreuznach herumlaufen und herumtrampeln würde. Dabei würde sie Gegenstände umwerfen und diese teilweise beschädigen.

Anhand der Beschreibung des Zeugen, konnte die Streife die amtsbekannte 38-jährige Beschuldigte im Rahmen der Fahndung antreffen. Diese war augenscheinlich alkoholisiert. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand nach bisherigem Kenntnisstand nur geringfügiger Sachschaden an einem Gegenstand auf einem Grab.

Mann belästigt Passanten in der Fußgängerzone

Bad Kreuznach-Kreuzstraße (ots) – Am Montag 06.02.2023 gegen 14:40 Uhr wurde die Polizei Bad Kreuznach darüber informiert, dass ein Mann mit roter Hose und blauer Jacke andere Passanten anpöbeln und belästigen würde. Der Mann befand sich an der Ecke Mannheimer Straße/Kreuzstraße.

Die Streife konnte den aufmerksamen Mitteiler und den 44-jährigen Störer etwas später im Bereich des Bahnhofes antreffen. Mögliche Geschädigte meldeten sich jedoch nicht. Laut Anrufer hatte der Verantwortliche wohl auch zwei Mädchen umarmt.

Weitere Informationen waren nicht bekannt. Der Störenfried wurde durch die Beamten kontrolliert. Ihm wurde im Anschluss ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Kaminbrand in der Str. Im Haag

Winzenheim (AJ) – Die Bewohner des Einfamilienhauses befanden sich bei Ankunft der Wehrleute bereits im Freien. Aus dem Kamin war starker Funkenflug zu erkennen. Die Erkundung im Gebäude ergab, dass es in allen Etagen und dem Dachstuhl rauchfrei war. Über den Korb der Drehleiter wurde zunächst der Kamin kontrolliert und mit einem Kaminkehrwerkzeug durchgekehrt.

Der zuständige Schornsteinfeger kam zur Einsatzstelle und unterstützte die Kameraden. Das Kehrgut wurde über die Revisionsklappe entnommen und im Freien abgelöscht. Der Schornsteinfeger kontrollierte final den Kamin. Die Einsatzstelle konnte nach etwa 1 Stunde den Eigentümern wieder übergeben werden.