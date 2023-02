Dreister Betrugsversuch

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in einem Elektrofachmarkt in der Hoheneckerstraße versucht, mit Handys Profit zu machen. Der Mann kaufte zunächst 2 Smartphones im Wert von fast 3.000 Euro. Nach ca. 30 Minuten suchte er das Geschäft erneut auf und wollte die Geräte zurückgeben.

Die Verpackungen, die scheinbar noch original verschweißt waren, wurden an der Kasse geöffnet. Anstatt der Handys lagen in den Kartons nur Eisenplatten. Der Mann machte sich aus dem Staub. Das Geld hatte er für die Geräte nicht zurückerhalten. Die Polizei sicherte Spuren und Videoaufzeichnungen aus dem Markt und nahm die Ermittlungen auf.|elz

18-Jähriger belügt Polizei und fliegt auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 18-Jähriger flunkerte bei einer Verkehrskontrolle. Seine Lüge flog jedoch am Montag 06.02.2023 auf. Jetzt muss der junge Mann mit einer Strafanzeige rechnen. Der 18-Jährige war vergangene Woche in der Mainzer Straße in eine nächtliche Polizeikontrolle geraten.

Dabei konnte er keinen Führerschein vorweisen und gab an, das Dokument zu Hause liegen gelassen zu haben. Die Beamten stellten dem jungen Mann einen Mängelbericht aus und forderten ihn damit auf, in den nächsten Tagen zur Dienststelle zu kommen und den Nachweis für die Fahrerlaubnis vorzulegen.

Am Montagmittag meldete sich die Mutter des 18-Jährigen auf der Polizeidienststelle, um die Sache aufzuklären. Auf den Führerschein ihres Sohnes angesprochen, räumte die 44-Jährige ein, dass der Filius gar keinen besitzt. Er habe sich ihr Auto ohne ihr Wissen ausgeliehen und sei damit unterwegs gewesen. Die Angaben der Frau werden noch überprüft. Gegen den 18-Jährigen wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. |cri

Taschendiebe benutzen gestohlene Karte

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben eine gestohlene Bankkarte für ihre Einkäufe benutzt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sie an einem Zigarettenautomaten Tabakwaren kauften. Nachdem einer 60-Jährigen am Mittwoch 01.02.2023 die Brieftasche aus dem Rucksack gestohlen wurde, stellte die Frau jetzt fest, dass mit ihrer Karte 15 Geldabbuchungen erfolgten.

Die Täter setzten die Bankkarte in der Nacht zum Donnerstag zwischen 02:32-02:36 Uhr ein. Sie erbeuteten Waren im Wert von 120 Euro. Vermutlich hatten die Diebe die Bankkarte der 60-Jährigen während einer Busfahrt mit der Linie 107 zwischen Stadtmitte und „Pfeifertälchen“ gestohlen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nach Streit Joints gefunden

Kaiserslautern (ots) – Nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten, sind am Montagabend zwei Frauen in einer Privatwohnung im Stadtgebiet miteinander in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte. Eine schlug der anderen ins Gesicht.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort den Sachverhalt aufnahm, konnten die Beamten bei einer der beiden Frauen starken Marihuanageruch wahrnehmen. Kleidung und Taschen der 39-Jährigen wurden daraufhin durchsucht. Dabei wurden in einer Zigarettenpackung insgesamt fünf angerauchte Joints festgestellt.

Während gegen die 39-Jährige jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, kommt auf die 35-jährige Frau eine Anzeige wegen Körperverletzung zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Fahrrad aus Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Wochenende aus einer Garage in der Malzstraße ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Die Täter stahlen den Drahtesel irgendwann zwischen Freitag und Montagmorgen.

Die Garage, in der das Fahrrad stand, war vermutlich nicht abgeschlossen. Das Rad war mit einem Schloss gesichert. Dieses nahmen die Diebe ebenfalls mit. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Friseursalon

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben am Wochenende ein Friseurgeschäft in der Merkurstraße heimgesucht. Die Täter brachen die Tür zum Salon auf und erbeuteten Bargeld in 3-stelliger Höhe. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|erf

Diebe stehlen Auto-Katalysator

Kaiserslautern (ots) – Auf den Katalysator eines geparkten Mercedes-Benz hatten es Diebe in der Martin-Luther-Straße abgesehen. Am Montag 06.02.2023 stellte die Halterin fest, dass an dem Pkw der Kat verschwunden ist. Er wurde offenbar mit Hilfe eines Werkzeugs abgetrennt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr. Der Mercedes SLK 200 stand in diesem Zeitraum auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz einer Schule.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich an einem Auto zu schaffen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2150 zu melden. |cri

Brand rechtzeitig gelöscht

Kaiserslautern (ots) – Ein Abfalleimer ist am Montag 06.02.2023 in einer Schule in der Martin-Luther-Straße in Flammen aufgegangen. Gegen 14.30 Uhr entdeckte eine Reinigungskraft den Brand in einem leeren Klassensaal und konnte den Brand rechtzeitig löschen. Mit Wasser machte sie den Flammen den Garaus.

Durch das Feuer wurden der Eimer und eine Sockelleiste des Fußbodens in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |erf

18-jährige E-Scooter-Fahrerin fällt auf

Kaiserslautern (ots) – Obwohl sie Alkohol getrunken hat, ist eine 18-jährige Frau in der Nacht zu Dienstag mit einem E-Scooter durchs Stadtgebiet gefahren. Einer Streife fiel die Rollerfahrerin kurz nach 2 Uhr in der Fichtenstraße auf. Als sie die Frau stoppten, rochen sie die Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung, das Testgerät zeigte 0,55 Promille an.

Der 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Parallel wurde die Fahrerlaubnisbehörde über das Kontrollergebnis informiert. |cri

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – In der Lutrinastraße ist es am Montagmittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Zwischen 13 und 13.25 Uhr wurde ein geparkter BMW von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Unbekannten vor.

Die Halterin des betroffenen BMW gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie ihren Wagen gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses abstellte. Als sie eine knappe halbe Stunde später wieder zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden im hinteren Bereich der Fahrerseite fest.

Der Pkw, der in diesem Moment neben dem BMW stand, wies keine Unfallspuren auf. Der Verursacher war demnach vermutlich der vorherige Nutzer des benachbarten Parkplatzes. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Auch aus dem Bereich Ohlkasterhohl wurde am Montag eine Unfallflucht gemeldet. Dank eines aufmerksamen Zeugen liegen hier allerdings Hinweise auf den Verursacher vor. Der Zeuge hatte gegen 16.45 Uhr beobachtet, wie ein Opel Astra beim Abbiegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Fusion touchierte und trotzdem anschließend einfach weiterfuhr.

Der beschriebene Pkw wurde von der ausgerückten Streife wenig später unweit der Unfallstelle entdeckt. Der Fahrer saß jedoch nicht mehr darin.

Nicht lange danach meldete sich die Halterin des Opel Astra bei der Polizei und teilte mit, dass ihr Vater mit dem Wagen gefahren sei, er aber keine Fahrerlaubnis besitze. Gegen den 54-Jährigen wird deshalb nun sowohl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis als auch wegen Unfallflucht ermittelt. Die 35-jährige Halterin muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Pkw geduldet hat. |cri

Kreis Kaiserslautern

Wildkamera gestohlen

Frankenstein (ots) – Eine Wildkamera ist in den vergangenen Tagen im Wald bei Frankenstein gestohlen worden. Die Installation des Geräts war behördlich genehmigt und diente Tierschutzzwecken. Am Donnerstag fiel auf, dass die Kamera nicht mehr an ihrem Platz hängt.

Erste Ermittlungen führten nun auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Sie wurden von einer weiteren Wildkamera aufgezeichnet. Demnach dürfte es sich bei den Dieben um eine Frau und einen Mann mittleren Alters handeln. Die notwendigen Maßnahmen zur Identifizierung des diebischen Pärchens dauern an.|cri

Wegen Drogen Widerstand geleistet?

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Weil er vermutlich Drogen vor der Polizei verstecken wollte, hat sich ein Mann aus dem Landkreis am späten Montagabend mit einer Streife angelegt. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt.

Die Einsatzkräfte hatten den Mann kurz vor Mitternacht in der Bahnhofstraße angesprochen und wollten ihn einer Personenkontrolle unterziehen. Der Aufforderung, seine Taschen zu leeren, kam er zunächst nach und legte alles auf den Boden. Als dabei aber auch ein Tütchen mit einer weißen, pulvrigen Substanz zum Vorschein kam, schnappte es sich der 35-Jährige und weigerte sich, es wieder herauszugeben. Bei der anschließenden Durchsuchung leistete der Mann Widerstand, so dass er gefesselt werden musste.

Das Tütchen hatte er sich offenbar zwischendurch in den Mund gesteckt und weigerte sich nun, es auszuspucken oder den Mund zu öffnen. Auch nachdem er mit zur Dienststelle genommen wurde, kaute er weiterhin auf dem Plastikbeutel herum.

Vorsorglich wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Aber der 35-Jährige lehnte eine Behandlung ab. Dem Mann wurde schließlich eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri