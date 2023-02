Fahrzeugführer ohne Führerschein, aber mit Drogen unterwegs

Alzey (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle in Alzey in der vergangenen Nacht, wurde ein 32-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf der Dienststelle wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Einbruch in Lagerhalle

Eich (ots) – In der Zeit von Donnerstag ab 16:30 Uhr bis Montag um 08:20 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Gimbsheimer Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und anschließend 2 Container. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge in noch unbekanntem Wert.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mettenheim (ots) – Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es im Zeitraum vom 30.01.2023, 12 Uhr bis 01.02.2023, 13 Uhr, im Casimirring. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub.

Sollten Sie im besagten Zeitraum im Casimirring verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms

Körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof

Worms (ots) – Am Mittwoch 01.02.2023 kam es gegen 17:00 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 42-Jährigen und einem zunächst unbekannten 43-Jährigen in der Bahnhofshalle des Wormser Hauptbahnhofs. Der 43-Jährige trat im weiteren Verlauf mehrfach auf den am Boden liegenden 42-Jährigen ein und ließ erst von ihm ab, als mehrere Zeugen dazwischen gingen. Daraufhin rannte der bis dahin unbekannte Mann davon.

Der stark alkoholisierte Flüchtige fiel gegen 19:35 Uhr erneut auf, als er in einem Wormser Restaurant randalierte. Daraufhin konnten Beamte der Polizei Worms den 43-Jährigen kontrollieren und der Tat vom Hauptbahnhof zuordnen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung für seine Taten verantworten.

Traktoranhänger umgekippt

Worms, B9 (ots) – Auf der B9 ist am Montagvormittag 06.02.2023 der Anhänger eines Traktors umgekippt. Gegen 10:10 Uhr war der Fahrer in Richtung Worms unterwegs, als er an er Einmündung zur L425 beim Abbremsen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und der mit Getreide beladene Anhänger kippte.

Verletzt wurde dabei glücklicher Weise niemand.