Dautphetal: Folgemeldung zum Brand

Wie bereits berichtet, geriet am Montag, 6. Februar, eine Lagerhalle in Brand. Die Löscharbeiten dauern weiter an, weshalb das Betreten des Brandorts durch die Ermittler weiterhin nicht möglich ist. Dadurch sind auch nach wie vor keine näheren Auskünfte zur Brandentstehung oder Schadenshöhe möglich.

Marburg: Schaden am Audi

Ein etwa 500 Euro hoher Schaden an einem geparkten Audi ist vermutlich die Folge von Tritten gegen den schwarzen A6. Der Heckschaden entstand zwischen Samstag, 4. Februar, 19 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Brüder-Grimm-Straße. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unfall zwischen Fahrradfahrern

Eine 28-jährige Radfahrerin aus Marburg erlitt am Montag, 6. Februar, leichte Verletzungen, als ein unbekannter Radfahrer an ihr vorbeifuhr. Sie selbst war gegen 8.05 Uhr zum Passieren der Ludwig-Schüler-Brücke, zwischen Krummbogen und Uferstraße, vom Fahrrad abgestiegen. Der entgegenkommende Radler touchierte am Vorbeifahren ihr Bein, setzte seine Fahrt anschließend aber fort. Der Mann im Alter von Mitte bis Ende 30 hatte einen 3-Tage-Bart, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze und war mit einem dunklen Trekkingrad unterwegs. Es entstand kein Schaden am Fahrrad der Marburgerin. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg – Reifendiebe gestört?

Die Spuren deuten darauf hin, dass Reifendiebe bei der Tatausführung gestört wurden, denn die demontierten Reifen blieben auf dem benachbarten Parkplatz liegen. Die Kripo Marburg hofft dementsprechend auf Zeugen.

Wer war zur Tatzeit zwischen 23 Uhr und 6.45 Uhr in der Nacht zum Montag, 06. Februar, in der Afföllerstraße unterwegs? Wem sind auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses Personen aufgefallen? Wer hat dort Arbeiten an den Ausstellungsfahrzeugen gesehen?

Der oder die Täter hatten einen roten und einen weißen Pkw bereits aufgebockt und die Reifen der rechten Seite gelöst. Zwei Räder fehlten und lagen auf dem Parkplatz des angrenzenden Möbelhauses. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach – Ladenkassen aufgebrochen – Polizei bittet um Hinweise

Am Freitag, 03. Februar, brachen noch unbekannte Täter zwischen 19.20 und 19.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße zwei Kassenladen auf und stahlen das Bargeld. Den Tätern gelang es trotz der noch bestehenden Öffnungszeit des Marktes unerkannt zu entkommen. Wer war zur genannten Zeit noch in dem Markt? Wem sind an der Kasse augenscheinlich nicht in dem Geschäft angestellte Personen aufgefallen? Wem sind überhaupt Personen verdächtig vorgekommen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Fahrradakku gestohlen

Mit einer entsprechenden Beschädigung des Fahrradschlosses einher ging der Diebstahl des Akkus. Das schwarze Giant Explore Pedelec stand zur Tatzeit am Montag, 06. Februar, zwischen 08 und 09.50 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Schwanallee. Der Besitzerin entstand ein dreistelliger Schaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Moischt – Weidezaun durchgeschnitten

An zwei Stellen schnitten Unbekannte in der Feldgemarkung bei Moischt an einer Koppel für Schafe einen Weidezaun durch und richteten damit einen Sachschaden in dreistelliger Höhe an. Die Schafe blieben alle auf der Koppel. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung, die bereits zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 08.50 Uhr am Freitag, 20. Januar, passierte. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Schaden am Gittertor

Es sieht alles danach aus, als habe jemand dem 1,20 hohen Gittertor eines Durchgangs des Anwesens Marktstraße 28 einen Tritt verpasst und es dabei beschädigt. Der Schließmechanismus ist so verbogen, dass sich das Tor nicht mehr öffnen lässt. Der Vorfall war zwischen 13.30 Uhr am Samstag und 08.50 Uhr am folgenden Montag, 06. Februar. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Landkreis – Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Entweder gaben die Fahrer den Konsum zu und verzichteten auf den Drogentest oder aber die Tests reagierten auf alle möglichen Stoffe. Insgesamt beendete die Polizei am zurückliegenden Wochenende verteilt im gesamten Landkreis neun Autofahrten, sowie jeweils eine Fahrt mit dem Fahrrad und eine mit einem E-Scooter. Die Polizei veranlasste in allen Fällen Blutproben. Betroffen waren zwei Frauen im Alter von 20 und 48 Jahren und neun Männer im Alter zwischen 20 und 41 Jahren. „Herausragend“ im negativen Sinn waren die 1,72 Promille des in Stadtallendorf kontrollierten Radfahrers, die Kontrolle eines 21-Jährigen Autofahrers in Wetter, bei dem die Polizei nicht nur den Einfluss von Cannabis feststellte, sondern auch noch insgesamt fast 90 Gramm Cannabis und Utensilien, die auf einen Handel schließen lassen, sicherstellte und der Verkehrsunfall einer 20-Jährigen auf der B 255 bei Gladenbach. Die junge Frau kam am Sonntag, 05. Februar, gegen 11.05 Uhr mit ihrem Audi auf dem Weg über die B 255 von Gladenbach nach Marburg in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab, pflügte dabei mehrere Verkehrsschilder, teils mitsamt Betonfundament und mindestens 10 Meter einer massiven Hecke um, bevor sie den erheblich beschädigten Wagen dann quer auf der Straße zum Stehen bekam. Im Auto lagen diverse leere Bierflaschen und Medikamente. Die junge Frau und ihr Mitfahrer kamen zur Untersuchung der erlittenen, eher leichteren Verletzungen ins Krankenhaus.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Warzenbach – Flucht nach Kollision in der Pfuhlstraße – Blauer Nissan SUV angefahren

Am Montag, 06. Februar kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug zwischen 05 und 07 Uhr mit einem vor dem Anwesen Pfuhlstraße 5 ordnungsgemäß geparkten blauen Nissan Qashqai. An dem Nissan entstand ein Frontschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. Weder steht ein Unfallhergang fest noch gibt es Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lohra – Spiegelkollision im Begegnungsverkehr

Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 102 zwischen Kehna und Lohra sucht die Polizei einen vermutlich am linken Außenspiegel frisch unfallbeschädigten weißen Pkw, eventuell einen Toyota Yaris. Das gesuchte Auto fuhr von Kehna nach Lohra und kam nach Angaben der Fahrerin des entgegenkommenden schwarzen VW Golf in einer Kurve zu weit nach links, sodass die Spiegel beider Autos gegeneinanderprallten. Der Unfall passierte am Freitag, 03. Februar, um 07.52 Uhr. Im Gegensatz zum Fahrer oder der Fahrerin des weißen Autos hielt die Golffahrerin nach der Kollision an. Der Schaden an ihrem Spiegel beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht auf dem GGS-Parkplatz

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions zwischen 18 Uhr am Freitag und 16.30 Uhr am Sonntag, 05. Februar. In dieser Zeit entstand auf nicht bekannte Weise an der linken Seite eines schwarzen Audi A 3 ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat die Kollision gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder zu dessen Fahrer/Fahrerin geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Tatort: Pilgrimstein – Schwarzen Audi A1 angefahren

Zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 12.30 Uhr am folgenden Donnerstag, 02. Februar, kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem auf dem Seitenstreifen vor dem Pilgrimstein 9 geparkten schwarzen Audi A1 mit SU-Kennzeichen. Auf der linken Seite an der Front des Autos entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Bislang gibt es keine Zeugen des Unfalls und keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Audi gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.