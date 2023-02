Auffahrunfall; Schaden 1000 Euro

Ein aus Polen stammender 32-Jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen um 08.00 Uhr einen Unfall in der Ortslage von Nesselröden verursacht. Der Mann befuhr mit einem Klein-Lkw (3,5 t) die Holzhäuser Straße aus Richtung Holzhausen kommende in Richtung Anschlussstelle B 400. Als der 32-Jährige in der Ortslage stoppte und zurücksetzen wollte, übersah er eine 19-jährige Autofahrerin aus Herleshausen, die hinter dem Lkw in gleicher Richtung unterwegs war und fuhr auf die Pkw-Front der 19-Jährigen auf. Während der Klein-Lkw offenbar unbeschädigt blieb, entstand an dem Pkw ein Frontschaden von 1000 Euro.

Wildunfall

Nachträglich angezeigt wurde gestern ein Wildunfall, der sich bereits letzte Woche Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße L 3424 ereignet hat. Kurz vor Langenhain stieß hier eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau mit einem Reh zusammen, das anschließend in der Feldgemarkung verschwand. Der Wagen der jungen Frau wurde mit einem Schaden von 400 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Montagnachmittag 15.40 Uhr ist im Ginsterweg in Eschwege ein am rechten Straßenrand (Fahrtrichtung Südring) geparkter silberner Opel Insignia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an dem Opel befindet sich an der linken Fahrzeugseite (hintere Felge, Außenspiegel, beide Türen) und beläuft sich auf 1200 Euro. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Autofahrer kollidiert mit stehendem Lkw; Schaden 16.000 Euro

In der Straße „Oberdorf“ in Frankershausen ist am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr ein aus Berkatal stammender 83-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit gegen einen stehenden Lkw gefahren, der in der besagten Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Dabei wurde das Auto des Rentners mit 15.000 Euro Schaden dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass der Wagen anschließend abgeschleppt werden musste. Der Schaden an dem Lkw beläuft sich auf 1000 Euro.

Einbruch in Kindergarten; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montagmorgen ist ein Einbruch in den Kindergarten in der Augustastraße (Rudolf-Clermont-Weg) in Eschwege angezeigt worden. Demnach sind unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23.50 Uhr und 00.30 Uhr gewaltsam über eine Nebeneingangstür in das Gebäude gelangt und suchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut ab, ließen dann aber offenbar von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Kripo Eschwege hat in dem Fall die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau ist am Montagabend gegen 19.05 Uhr mit einem Reh kollidiert. Die Frau war auf der Kreisstraße K 20 von Markershausen in Richtung Alterfeld unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte und vom Pkw der 32-Jährigen erfasst wurde. Das Reh verendete am Unfallort, am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.