Einbruch in Spielhalle – Täter flüchten mit Bargeld

Homberg: Tatzeit: Montag, 06.02.2023, 03:30 Uhr

Am frühen Montagmorgen haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Spielhalle in der Kasseler Straße in Homberg verschafft. Hierbei sind die unbekannten Täter eine Glasbausteinwand auf der Rückseite des Gebäudes angegangen. Durch das Herausbrechen mehrerer Steine gelang es den unbekannten Tätern in das Innere des Gebäudes zu gelangen.

Im weiteren Verlauf wurde der Innenbereich nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht, woraufhin es den unbekannten Tätern gelang einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag vom Tatort zu entwenden und anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten.

Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Homberg: Tatzeit: Samstag, 04.02.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 05.02.2023, 06:00 Uhr

Gleich mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (04.02.2023) auf Sonntag (05.02.2023) begangen. Die unbekannten Täter zogen durch die August-Vilmar-Straße und beschädigten zwei Fenster einer Schulsporthalle indem sie Schriftzüge mit einer Größe von 180 x 140 cm mit Sprühfarbe aufsprühten. Im weiteren Verlauf wurde ein Überseecontainer einer dort ansässigen Möbelfirma ebenfalls mit einem Schriftzug in der Größe von 150 x 140 cm besprüht. Schlussendlich wurde eine Glasscheibe eines Wartehäuschens einer Bushaltestelle mit einem Schriftzug in der Größe von 95 x 50 cm besprüht.

Bei allen Taten wurden die Wörter „Homberg“ oder „Homberg Mob“ mit einer aufgesetzten Krone darüber in roter Sprühfarbe aufgebracht.

Insgesamt entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Pkw Aufbruch -Täter flüchteten ohne Beute

Borken-Dillich: Tatzeit: Sonntag, 05.02.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 07:15 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter einen schwarzen Pkw Skoda Rapid in Borken-Dillich aufgebrochen. Der Pkw war vor der Wohnanschrift der Halterin in der Straße Am Eichgarten geparkt.

Wie die unbekannten Täter den Pkw öffneten ist derzeit unklar und ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend dursuchten die unbekannten Täter den Innenraum des Pkw erfolglos nach Wertgegenständen.

Ob Sachschaden am Pkw entstanden ist und in welcher Höhe ist steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.