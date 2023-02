Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Einbruch in Schule ohne Beute

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (7. Februar) in eine Schule in der Großen Allee in Bad Arolsen ein. Sie blieben ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nachdem die Täter zunächst erfolglos versuchten eine Tür aufzuhebeln, gelangten sie schließlich gewaltsam durch eine andere Tür in das Schulgebäude. Im Gebäude hebelten sie weitere Türen und Schränke auf. Letztlich konnten die Täter aber nichts entwenden und mussten daher ohne Beute flüchten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.