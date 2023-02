Sachbeschädigungen an Pkw

Fulda. Unbekannte warfen zwischen Freitagabend (03.02.) und Montagmorgen (06.02.) die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Audi mit einem Pflasterstein ein. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heidelsteinstraße.

Außerdem war ein Pkw im Bereich eines Autohauses in der Habelbergstraße in der Nacht zu Montag (06.02.) Ziel Unbekannter. Auch hier schlugen die Täter eine Scheibe eines roten VW Passat Kombi ein und verursachten dadurch circa 2.500 Euro Sachschaden.

Einbruch in Sozialeinrichtung

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (03.02.) und Montagmorgen (06.02.) in die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung in der Straße „an St. Kathrin" ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf, durchsuchten verschiedene Büroräume und stahlen Bargeld.

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda. In der Abt-Richard-Straße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (05.02.) und Montagmorgen (06.02.) die amtlichen Kennzeichen FD-YM 906 von einem blauen VW Touran. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Schule.

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Montag (06.02.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein Dacia-Fahrer aus Rotenburg den Waldweg in Richtung Kasseler Straße. In Höhe eines dortigen Einkaufszentrums kam er in einem Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Nissan-Qashqai aus Bad Segeberg. Dabei entstand Gesamtschaden von circa 11.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.02.), in der Zeit von 8:20 Uhr bis 9:40 Uhr, parkte ein 44-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen grauen Seat Leon ordnungsgemäß auf dem Marktplatz. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die hintere Tür der Fahrerseite des Seats. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Vorfahrt missachtet

Wartenberg-Angersbach. Am Montag (06.02.), gegen 10:20 Uhr, befuhr eine 74-jährige Fahrerin aus Wartenberg mit ihrem Audi die Straße „Im Tiegel“. Zeitgleich wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 33-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem VW Kombi aus einem dortigen Grundstück herausfahren und stieß dabei aus noch unklarer Ursache mit der vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Fahrerin und Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Einbruch in Lagerhalle

Lauterbach. In eine Lagerhalle in der Straße „Am Brennerwasser" brachen Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (03.02.) bis Montagvormittag (06.02.) ein. Die Einbrecher entwendeten mehrere Feuerlöscher im Gesamtwert eines niedrigen dreistelligen Betrags und hinterließen rund 40 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Montag (06.02.), kam es gegen 11.45 Uhr in der Gemarkung Poppenhausen auf der Landesstraße 3307 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 67-jähriger PKW-Fahrer aus Künzell befuhr mit seiner 71-jährigen Begleitung die L 3307 von Dietges kommend in Fahrtrichtung Sieblos. Ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Bischofsheim (Rhön) befuhr die Gersfelder Straße aus Abtsroda heraus in Richtung Kreuzung der L 3307. Beim Überqueren der Kreuzung missachtete der LKW-Fahrer die Vorfahrt des von links kommenden PKW-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Anschließend drehte sich der PKW um die eigene Achse und kam dabei entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der an der Kreuzung befindlichen Verkehrsinsel zum Stehen. Aufgrund starker Beschädigungen an der Beifahrerseite des PKW und der blockierten Beifahrertür durch ein Gerüst der Verkehrsbeschilderung, musste die 71-jährige Beifahrerin mit Hilfe des dazu gerufenen Rettungsdienstes über die Fahrerseite aus dem PKW befreit werden. Die Beifahrerin wurde nach Angaben von Schmerzen und zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen und am Gerüst der Verkehrsbeschilderung entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Montagabend (06.02.) kam es gegen 19.05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Leipziger Straße mit der Wörthstraße. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Fulda befuhr die Leipziger Straße mit seiner BMW in Richtung Stadtmitte. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Petersberg fuhr mit seinem Peugeot auf der Leipziger Straße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung mit der Wörthstraße wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen und erfasste dabei das entgegenkommenden Motorrad, das geradeaus weiterfahren wollte. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige über die Motorhaube des Pkw geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach Angaben von Zeugen war die Ampelregelung an der Kreuzung ordnungsgemäß in Betrieb, wobei hier die Linksabbieger den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen müssen, bevor sie selber weiter nach links abbiegen dürfen. Der Motorradfahrer wurde durch umgehend hinzugezogene Rettungskräfte erstversorgt. Im Anschluss wurde der Zweiradfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Der Peugeot-Fahrer erlitt nach ersten Feststellungen keine Verletzungen. Insgesamt waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Team der Feuerwehr und drei Streifen der Polizeistation Fulda im Einsatz. Da bei dem Pkw-Fahrer im Rahmen der Unfallaufnahme entsprechende Hinweise festgestellt wurden, führte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme durch. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 23.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter für Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden im weiteren Verlauf abgeschleppt. Im Rahmen der gesamten Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Kreuzung bis circa 22 Uhr durch die Polizei geregelt.