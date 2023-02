Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Baustellendiebe hatten es auf Erdkabel abgesehen – Offenbach

(dj) Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend stahlen Unbekannte zwischen 25 und 35 Meter Erdkabel vom Gelände einer Baustelle in der Waldstraße im Bereich der 60er-Hausnummern. Die Diebe gelangten in den Hinterhof und trennten die Kabel vom dortigen Baustromverteiler ab. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter zugange waren und für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

Seniorin auf Parkplatz eines Einkaufmarktes beklaut – Offenbach

(jm) Eine Seniorin wurde am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bieberer Straße 95 bestohlen. Gegen 12.30 Uhr soll der Verdächtige die Frau aus Offenbach angesprochen und gefragt haben, ob er ihr beim Einräumen der Einkäufe in den Wagen helfen könne. Währenddessen stahl er unbemerkt das Portemonnaie aus der Handtasche der Dame. Erst kurze Zeit später stellte die Offenbacherin den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Der Dieb war etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare sowie einen dunklen Spitzbart. Zudem trug er dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht in der Bischof-Ketteler-Straße – Mühlheim am Main

(fg) Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag in der Bischof-Ketteler-Straße suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Der Eigentümer stellte seinen weißen VW T-Roc gegen 11.15 Uhr im Bereich der 30er-Hausnummern ab. Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückkam, stellte er Schleif- sowie Kratzspuren und einen eingedrückten Kotflügel fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte den geparkten VW offenbar aufgrund zu geringem Seitenabstands und verursachte hierbei die Schäden, die sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Diebe stahlen Werkzeug aus Bauwagen – Obertshausen

(jm) Diebe waren am Wochenende in der Gutenbergstraße auf einer Baustelle zugange. Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände und hebelten das Fenster eines Bauwagens auf. Die Unbekannten nahmen daraus unter anderem eine Bohrmaschine, eine Kreissäge und eine Sägemaschine mit. Der Wert der Beute liegt bei über 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Fahrradkontrollen vor Schule – Obertshausen

(jm) Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Heusenstamm führten gemeinsam mit dem Ordnungsamt Obertshausen am Montagmorgen für eine Stunde Fahrradkontrollen an einer Schule in der Straße „Im Hasenwinkel“ durch. In der Zeit zwischen 7.15 und 8.15 Uhr lag das Hauptaugenmerk der Ordnungshüter auf Vollständigkeit und Funktionalität der Beleuchtungseinrichtung der Zweiräder. Mit ernüchterndem Ergebnis: Von insgesamt 34 kontrollierten Fahrräder, stellten die Ordnungshüter 25 mangelhafte Beleuchtungen fest. So wurden die festgestellten Mängel auf einer Mängelkarte dokumentiert. Die Radlerinnen und Radler haben nun Zeit, in den kommenden Tagen ihre Fahrräder verkehrssicher zu machen und erneut vorzuführen. Ziel solcher Kontrollen ist es, die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam zu machen wie wichtig es ist, ein verkehrssicheres Fahrrad zu haben und ihnen die Gefährlichkeit der Fahrten ohne Beleuchtung zu verdeutlichen. Die Kontrollen kamen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern gut an; so ergaben sich mehr als ein Dutzend Gespräche. Zudem verteilten die Ordnungshüter zahlreiche Flyer. Besonders in der dunklen Jahreszeit trägt eine funktionierende Beleuchtung erheblich zum Schutz der Radfahrerinnen und Radfahrer bei. Der Leiter der Polizeistation Heusenstamm, Erster Polizeihauptkommissar Marc Heinl, kündigte an: „Um auch zukünftig für mehr Sicherheit auf dem Schulweg zu sorgen, werden wir gemeinsam mit den Ordnungsämtern weitere Kontrollen vor den Schulen in unserem Dienstbezirk durchführen.“

Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Zeugen bitte melden! – Langen

(dj) Wegen Sachbeschädigung an mehreren geparkten Fahrzeugen am frühen Samstagmorgen fahndet derzeit die Polizei nach zwei unbekannten männlichen Personen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Nach bisherigen Kenntnissen traten die jugendlichen Täter zwischen 2.10 und 2.20 Uhr im Bereich Darmstädter Straße, „Vor der Höhe“ und „Im Singes“ bei 16 Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Durch die dunkel gekleideten und etwa 1,80 Meter großen Täter entstand nach ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im vierstelligen Bereich. Weitere Geschädigte sowie Zeugen der Sachbeschädigungen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Bereich Main-Kinzig

Hanauer Polizei sorgt mit Verkehrskontrolle für mehr Sicherheit auf dem Schulweg – Hanau

(dj) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeistation Hanau I führten am Montag in der Straße „Alter Rückinger Weg“ vor der Hohen Landesschule eine Verkehrskontrolle durch. Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung der Geschwindigkeit. Über 35 Autofahrerinnen und Autofahrer überschritten das Tempolimit von 30 Stundenkilometer. Bei einem Fahrer ergab die Messung sogar 60 Stundenkilometer. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle. Die Polizistinnen und Polizisten wechselten am Mittag ihre Kontrollörtlichkeit in die Philippsruher Allee und die Hanauer Innenstadt. Neben den Geschwindigkeitsverstößen konnten zusätzlich einige Gurt- und Handyverstöße geahndet werden. Besonders negativ fiel ein Fahrzeugführer auf, der sein Auto offenbar unter Drogeneinfluss fuhr. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm könnten neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch umfangreiche Maßnahmen der zuständigen Führerscheinstelle drohen. Durch das engagierte Vorgehen und der beherzten Aufklärungsarbeit der Ordnungshüter zeigten sich viele Verkehrsteilnehmer einsichtig, sodass für die Zukunft der Schulweg der Kinder und die Straßen in Hanau sicherer sind.

Zeugensuche: Beifahrerscheibe von Taxi eingeschlagen – Hanau

(fg) In der Nacht zum Montag schlugen Unbekannte die vordere Beifahrerscheibe eines in der Ottostraße abgestellten Taxis ein und durchwühlten im Anschluss das Handschuhfach. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Autoaufbrecher leer aus. Das Taxi stand direkt vor dem dortigen Arbeitsamt. Laut des geschädigten Anzeigenerstatters wurde bei einem weiteren Taxi die Seitenscheibe eingeschlagen. Der am Taxi entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.