Main-Taunus: Die Polizei-News

Widerstand bei Festnahme

Kelkheim, Fischbacher Straße, Dienstag, 07.02.2023, 01:45 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht leistete ein 25-jähriger Kelkheimer während seiner Festnahme Widerstand und verletzte hierbei einen beteiligten Beamten leicht. Er selbst trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Der stark betrunkene Mann erschien gegen 01:45 Uhr in Begleitung eines Bekannten auf der Kelkheimer Polizeistation und forderte lautstark die Entlassung eines Freundes, welcher sich zu diesem Zeitpunkt zum Zwecke einer Blutentnahme auf der Dienststelle befand. Diese wurde aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr durchgeführt. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich der 25-Jährige zunächst zu gehen; ganz im Gegenteil begann er die Beamtinnen und Beamten zu filmen und krakeelte weiter herum. Nach mehrmaligem guten Zureden verließen die zwei Männer dann die Wache; der Kelkheimer betätigte jedoch dauerhaft die Türklingel und störte unablässig den Dienstbetrieb. Nachdem auch das mehrfache Auffordern über die Gegensprechanlage, dies zu unterlassen und sich zu entfernen, nicht fruchtete, gingen mehrere Einsatzkräfte nach draußen und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Auch dies hatte nicht den gewünschten Effekt, denn der 25-Jährige entfernte sich immer wieder kurzzeitig vom Gelände der Polizeistation, um dann doch wieder zurückzukommen und sich aggressiv und provokant zu verhalten. Um den ausgesprochenen Platzverweis durchzusetzen wurde der Mann schließlich festgenommen. Hiergegen sperrte sich der Kelkheimer vehement, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Währenddessen verletzte der Festgenommene einen Beamten leicht. Der Kelkheimer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Vor und während der Festnahme beleidigte der Mann die Einsatzkräfte. Nach einer Blutentnahme verbrachte der 25-Jährige zur Ausnüchterung die Nacht im Polizeigewahrsam.

Schockanrufer erbeuten Goldschmuck,

Hofheim, Montag, 06.02.2023, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(he)Gestern Mittag trieben Schockanrufer in Hofheim ihr Unwesen und erbeuteten bei einer Seniorin Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Vorgehensweise glich wie eine Blaupause vielen vorangegangene Fällen. Die Täter riefen die Seniorin an und schockierten sie mit einer erschreckenden Nachricht. Ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall gehabt, bei dem ein zweijähriges Kind zu Tode gekommen sei. Nur durch das Hinterlegen einer Kaution könne die Inhaftierung der Tochter abgewendet werden. Voller Sorge um ihre Tochter stimmte die Angerufene zu, erklärte jedoch, dass sie lediglich Goldschmuck zuhause habe und diesen übergeben könne. Die Täter stimmten zu und so wurden die Schmuckstücke an einen Abholer übergeben. Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls Bargeldbeträge oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen aus. Auch nicht an Personen, welche vorgeben Polizeibeamte zu sein! Weitere Informationen bezüglich der Maschen der Trickbetrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Einbruch in Einfamilienhaus,

Kriftel, Bachstraße, Montag, 06.02.2023, 07:45 Uhr bis 19:15 Uhr

(he)Gestern kam es in Kriftel in der Bachstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Zwischen 07:45 Uhr und 19:15 Uhr versuchten die Täter zunächst durch ein Fenster einzusteigen. Als dies misslang, wurde die Terrassentür mit brachialer Gewalt geöffnet und anschließend das Hausinnere durchsucht. Hierbei fielen den Tätern Uhren und Schmuckstücke in die Hände. Mit den Wertgegenständen flüchteten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Sachbeschädigung an Schulgebäude,

Kriftel, Staufenstraße, Sonntag, 05.02.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 06:30

(sun)In der Nacht vom Sonntag auf Montag beschädigten unbekannte Täter in Kriftel die Fensterscheibe eines Schulgebäudes. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und 06:30 Uhr des Montags schleuderten die unbekannten Täter augenscheinlich einen Stein gegen die Scheibe des Sekretariats. Dadurch wurde die Doppelglasscheibe in Teilen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruchsversuch festgestellt,

Kelkheim-Münster, Johann-Strauß-Straße, Feststellungszeitpunkt: Montag, 06.02.2023, 11:00 Uhr

(sun)Gestern stellte die Bewohnerin einer in Kelkheim-Münster in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung fest, dass unbekannte Täter versucht hatten bei ihr einzubrechen. Mit Gewalt hatte man versucht eine Balkontür zu öffnen und diese dabei beschädigt. Ein Eindringen gelang jedoch nicht, lediglich einen Sachschaden von rund 500 Euro hinterließen die Täter. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Main-Tauns-Kreises unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet, Flörsheim, Alleestraße, Freitag, 03.02.2023, 18:30 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 07:40 Uhr

(he)Gestern Morgen stellte der Besitzer eines Mercedes fest, dass unbekannte Täter an seinem in Flörsheim in der Alleestraße geparkten Pkw Fahrzeugteile abmontiert und einen Gesamtschaden von circa 1.500 Euro verursacht hatten. Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr wurde der graue Pkw in Höhe der Hausnummer 2 auf einem Privatparkplatz abgestellt. Am Montag waren dann das Spiegelglas des linken Außenspiegels und der in der Stoßstange integrierte Mercedes-Stern samt verbauter Technik verschwunden. Zur Demontage der Teile wurden mehrere Elektrokabel durchtrennt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

Auto zerkratzt,

Kriftel, Breslauer Straße, Sonntag, 05.02.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 07:20 Uhr

(wie) In Kriftel ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Pkw von Unbekannten zerkratzt und beschädigt worden. Ein 31-Jähriger hatte einen schwarzen BMW in der Breslauer Straße auf einem Privatparkplatz abgestellt. Als er am Montagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte im Laufe der Nacht den BMW rundherum zerkratzt hatten. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht, den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 entgegengenommen.

Raser verursacht Unfall mit Verletzten, Hattersheim, Hofheimer Straße, Montag, 06.02.2023, 17:30 Uhr

(wie) Am späten Montagnachmittag hat ein rücksichtlos und schnell fahrender Mann in Hattersheim einen Unfall mit Verletzten verursacht. Der 19-Jährige war mit einem Audi RS3 zwischen Hattersheim und Kriftel unterwegs. An der Ampelkreuzung der L 3011 mit der Heddingheimer Straße stand der Audi auf der Abbiegespur, folgte jedoch bei Grün nicht der Abbiegung, sondern beschleunigte stark und fuhr einfach geradeaus in Richtung Kriftel weiter. Hierbei soll der 19-Jährige mehrfach Fahrzeuge trotz der doppelt durchgezogenen Fahrstreifenbegrenzung überholt haben. Bei einem erneuten unerlaubten und riskanten Überholmanöver stieß der Audi frontal mit dem entgegenkommenden Ford eines 56-Jährigen zusammen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer und die Beifahrerin im Ford verletzt. Die drei Verletzten brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen verlief negativ. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und stellte den Führerschein des 19-Jährigen sicher. Hinweise und Zeugenaussagen von weiteren überholten oder gefährdeten Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 entgegen.