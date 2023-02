Wiesbaden: Die Polizei-News

Räuber gescheitert,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, 06.02.2023, 20.25 Uhr,

(pl)In der Bierstadter Straße kam es am Montagabend zu einem versuchten Raub zum

Nachteil eines 71-jährigen Mannes. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen

20.25 Uhr in der Bierstadter Straße zwei Männern begegnet, von denen ihn dann

einer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seines Bargelds gefordert

habe. Der 71-Jährige habe daraufhin um Hilfe gerufen, woraufhin der Räuber und

sein vermeintlicher Komplize ohne Beute in Richtung Frankfurter Straße

davongelaufen seien. Der mit einem Messer bewaffnete Täter soll etwa 25-30 Jahre

alt, schlank sowie ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und braune kurze Haare

gehabt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen, habe eine blaue OP-Maske getragen

und akzentfreies Deutsch gesprochen. Er war in Begleitung eines etwa

gleichaltrigen sowie gleichgroßen kräftigen Mannes, welcher eine beigefarbene

Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben soll. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen

des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Exhibitionist im Rheingauviertel unterwegs, Wiesbaden, Dotzheimer Straße und

Hollerbornstraße, 06.02.2023, 19.50 Uhr und 20.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend war erst in der Dotzheimer Straße und anschließend in der

Hollerbornstraße ein Exhibitionist unterwegs, welcher sich zwei 26 und 43 Jahre

alten Frauen in schamverletzender Art und Weise zeigte. Vor der 26-Jährigen

manipulierte ein Mann gegen 19.50 Uhr in der Dotzheimer Straße an seinem

entblößten Geschlechtsteil. Etwa eine Stunde später, gegen 20.50 Uhr, traf dann

die 43-jährige Frau vermutlich denselben Mann in der Hollerbornstraße mit

heruntergelassener Hose an und wurde von diesem mit anzüglichen Bemerkungen

belästigt. Die beiden Geschädigten gaben übereinstimmend an, dass der

Exhibitionist ca. 1,70 Meter groß und um die 30 Jahre alt gewesen sei. Laut der

26-Jährigen sei er mit einer schwarzen Bomberjacke sowie einer dunklen Hose

bekleidet gewesen. Die 43-Jährige gab an, dass er eine Wollmütze getragen habe.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zwei Trickdiebstähle in der Innenstadt, Wiesbaden, Spiegelgasse und

Adelheidstraße, 06.02.2023, 12.10 Uhr und 16.30 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt sind am Montag zwei ältere Personen Opfer von

Trickdieben geworden. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr in der

Spiegelgasse. Eine Trickdiebin umarmte dort eine 74-jährige Wiesbadenerin und

löste hierbei unbemerkt die hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk der

Geschädigten. Den Diebstahl stellte die Seniorin erst fest, als die Diebin

bereits wieder verschwunden war. Die Trickdiebin wurde als ca. 35 Jahre alt,

etwa 1,70 Meter groß mit dicken Lippen beschrieben. Sie habe gebrochenes Deutsch

gesprochen und einen schwarzen Mantel, eine schwarze Lederhose sowie eine dunkle

Mütze getragen. Gegen 16.30 Uhr wurde dann im Eingangsbereich eines

Mehrfamilienhauses in der Adelheidstraße ein 77-jähriger Mann von einem

Trickdieb bestohlen. Der Täter hatte den Geschädigten geschickt abgelenkt, um

dann die Geldbörse aus dessen Jackentasche zu entwenden. Der Täter soll etwa 20

Jahre alt, schlank und ca. 1,60 Meter groß gewesen sein. Hinweise in den beiden

Fällen nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Autodiebe zugange – Zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen, Wiesbaden,

05.02.2023 bis 07.02.2023,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag und der Nacht zum Dienstag wurden in Wiesbaden

zwei hochwertige Autos gestohlen. In der Weinbergstraße hatten es die Autodiebe

zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag auf einen geparkten schwarzen

Range Rover Sport abgesehen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die

amtlichen Kennzeichen WI-V 1100 angebracht. In der Nacht zum Dienstag wurde ein

schwarzer Lexus zum Ziel unbekannter Täter. Die Autodiebe entwendeten das

Fahrzeug zwischen 03.00 Uhr und 03.25 Uhr vom Gelände eines Autohändlers in der

Feldbrandstraße in Kloppenheim. Der Wert der beiden Fahrzeuge beläuft sich

zusammen auf über 100.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Putzmaschine von Baustelle gestohlen, Wiesbaden-Nordenstadt, Kiebitzweg,

03.02.2023 bis 06.02.2023,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter von einer Baustelle im

Kiebitzweg in Nordenstadt eine Putzmaschine gestohlen. Die Diebe verschafften

sich Zutritt zum Rohbau und ließen anschließend die orangene Baumaschine samt

der Spritzschläuche im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 06.02.2023,

(pl)Im Verlauf des Montags wurden in Wiesbaden zwei Einfamilienhäuser und zwei

Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. In der Spitzwegstraße drangen die Täter

zwischen 08.30 Uhr und 09.50 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in den Keller

eines Einfamilienhauses ein und ergriffen anschließend jedoch die Flucht, ohne

etwas entwendet zu haben. Zwischen 07.15 Uhr und 15.45 Uhr hielt in der

Zugspitzstraße das Fenster eines Einfamilienhauses Einbruchsversuchen stand. Bei

einem Wohnungseinbruch im Löhmühlweg erbeuteten Unbekannte im Tagesverlauf

diverse Schmuckstücke. Die Täter hatten die Balkontür aufgehebelt, um sich

Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Abends schlugen die Einbrecher

zwischen 18.00 Uhr und 20.20 Uhr in der Bodenstedtstraße in Nordenstadt zu und

ließen aus einer Wohnung Bargeld sowie Schmuck mitgehen. Hinweise zu den Fällen

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Autounfall mit Verletzten,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 06.02.2023, 12:10 Uhr

(sun)Am Montagmittag kam es auf der A3 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei

Verletzten. Gegen 12:10 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem BMW die

Autobahn in Richtung Frankfurt am Main, als sie kurz nach der Anschlussstelle

Niedernhausen eine Vollbremsung verursachte. In Folge dessen kollidierte eine

dahinterfahrende 81-jährige Kia-Fahrerin mit dem Heck des BMW und prallte im

weiteren Verlauf gegen die Mittelschutzplanke. Die 81-Jährige musste mit

schweren Verletzungen und die 31-Jährige sowie ihre Beifahrerin mit leichten

Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf

circa 15.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-4140 bei der Polizeiautobahnstation zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unfallflucht am Montag,

Niedernhausen, Oberjosbach, Dr.-Jakob-Wittemann-Straße, Montag, 06.02.203, 11:55

Uhr bis 12:30 Uhr

(sun)Am Montag kam es zwischen 11:55 Uhr und 12:30 Uhr in Oberjosbach zu einer

Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Pkw die

Dr.-Jakob-Wittemann-Straße in Richtung Limburger Straße und kollidierte hierbei

mit einem geparkten grauen Seat Alhambra. Der unfallverursachende Pkw

beschädigte dabei die hintere, linke Tür des parkenden Autos. Die am Steuer

sitzende Person flüchtete daraufhin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nach

einem Unfall nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Idsteiner Polizeistation unter der Rufnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Unfallverursachende Person flüchtet von der Unfallstelle, Kiedrich,

Suttonstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 16:10

Uhr

(sun)Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag beschädigte eine bislang

unbekannte Person ein parkendes Fahrzeug in Kiedrich und beging daraufhin

Fahrerflucht. Zwischen 17:00 Uhr des Donnerstags und 16:10 Uhr des Montags stieß

ein unbekanntes Fahrzeug in der Suttonstraße beim Vorbeifahren gegen einen

geparkten schwarzen Opel. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin

verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro

geschätzt. Die Polizei in Eltville bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um

Hinweise zu dem Unfall.