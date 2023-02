Bergstrasse

Lorsch: Kabeldiebe auf Baustelle/Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Eine Baustelle „Im Klosterfeld“ geriet über das vergangene

Wochenende (03.-06.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften

sich zunächst Zugang auf die Baustelle, brachen einen Stromverteilerkasten auf

und entwendeten anschließend rund 50 Meter Kupferkabel im Wert von circa 500

Euro. Bei dem Tatort handelt es sich um die Baustelle für die Sanierung der

Weschnitzbrücke am Freilichtmuseum Lauresham.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

41) unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Mehreren Straftaten und Verstößen im Straßenverkehr

Am Dienstag, 07.02.2023 kam es in Darmstadt zu mehreren Straftaten und Verstößen im Straßenverkehr.

An der Kreuzung Rheinstraße-Zweifalltorweg in Fahrtrichtung Innenstadt nahm zunächst der Fahrer eines weißen FIAT Ducatos mit Groß-Gerauer Kennzeichen einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt.

Danach beleidigte der FIAT-Fahrer den anderen Verkehrsteilnehmer mehrfach und warf einen unbekannten Gegenstand nach dem anderen Fahrzeug. Im Anschluss bog der Fahrer so in die Berliner Allee ab, dass mehrere Verkehrsteilnehmer genötigt wurden stark abzubremsen.

Der FIAT-Fahrer floh danach über den Groß-Gerauer Weg, dann über die Ahastraße auf die Heidelberger Straße um dann in den Prinz-Emil-Garten abzubiegen. Dort fuhr der Fahrer durch den Park um zunächst wieder auf die Heidelberger Straße zu fahren und dann links auf die Eschollbrücker Straße abzubiegen. Bei der Fahrstrecke überfuhr der Fahrer mehrere rot anzeigende Ampeln.

Nach dieser Fahrstrecke brach der Mitteiler die Verfolgung ab.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210.

Darmstadt-Eberstadt: Polizei ermittelt nach Wohnhausbrand

Darmstadt (ots) – Ein Brand in einem Wohnhaus im Stockhausenweg, wurde den

Einsatzkräften am Dienstag (07.02.), gegen 16.00 Uhr, gemeldet. Die

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter

Kontrolle.

Eine Bewohnerin des Hauses wurde vor Ort von den Rettungskräften betreut und

wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein

weiterer Bewohner blieb unverletzt. Die beiden Hausbewohner kommen zunächst bei

Angehörigen unter, weil die Räumlichkeiten aufgrund der Brandschäden vorerst

nicht bewohnbar sind. Die Beamten des Kommissariats 10 der Darmstädter

Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zur Höhe des

bei dem Brand entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Darmstadt-Arheilgen/Wixhausen: Diebe haben es wiederholt auf Roller abgesehen / Ermittlungen dauern an / Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahl

Darmstadt (ots) – Wiederholt hatten es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen

auf motorisierte Roller abgesehen.

Im Ortsteil Arheilgen entwendeten die Täter in der Grillparzer Straße einen

Piaggio Roller, der zum Zeitpunkt der Tat vor einem Wohnhaus abgestellt und mit

einem Lenkradschloss gesichert war. Der Tatzeitraum wird ersten Erkenntnissen

zufolge zwischen Samstag (4.2.) und Sonntag (5.2.) eingrenzt. An dem Roller in

der Farbe Beige war das Kennzeichen 955-KSO angebracht. Und auch im Ortsteil

Wixhausen geriet zwischen Sonntag (5.2.) und Montag (6.2.) ein „In den

Bornwiesen“ auf dem Anwesen eines Einfamilienhauses geparkter Roller in das

Visier Krimineller. Sie überwanden das Lenkradschloss und machten sich mit dem

Fahrzeug auf und davon.

Ob diese Taten mit der seit Ende 2022 beginnenden Häufung von Rollerdiebstählen,

insbesondere im Stadtgebiet Darmstadt, in Verbindung stehen, wird geprüft. Im

Augenmerk der Ermittlerinnen und Ermittler stehen dabei eine Gruppe

minderjähriger Tatverdächtiger, die derzeit für die zahlreichen Taten im höheren

zweistelligen Bereich in Betracht kommen könnten. Auch weitere Delikte, darunter

unter anderem der unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen, Sachbeschädigungen,

Körperverletzungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sind

Gegenstand der andauernden Untersuchungen. Dabei agieren die 14- bis 17-Jährigen

entweder allein oder in wechselnder Zusammensetzung aus einer Gruppe heraus. So

waren am vergangenen Donnerstag (2.2.) zwei flüchtende 14- und 15 -Jährige nach

einem Rollerdiebstahl in der Eberstädter Kirchstraße von Streifenbeamten

vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen ihren

Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Bei ihren Ermittlungen arbeiten die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen eng mit

dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe und der Staatsanwaltschaft Darmstadt

zusammen. Ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen der Ermittlungen sind zudem

Zeugen, die zu den Taten sachdienliche Hinweise geben können. Bezogen auf die

aktuellen Fälle in Arheilgen und Wixhausen fragen die Beamten: Wer hat

verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der Roller

machen oder andere sachdienliche Hinweise geben? Die für die Fälle zuständigen

Fachkommissariate 43 und 35 sind unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Zudem nimmt die Polizei das Geschehen erneut zum Anlass und gibt Tipps, wie

motorisierte Roller vor Diebstahl geschützt werden können: Das Lenkerschloss

allein reicht oft nicht aus, um Rollerdiebstähle effektiv zu verhindern. Besser

ist es, den Roller zusätzlich mit einem Schloss am Reifen zu sichern, um den

Diebstahl zu erschweren. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile

Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Soweit die Möglichkeit besteht, wird auch

geraten, den Roller wegzuschließen, um es den Dieben möglichst schwer zu machen

und die potenzielle Beute aus dem Sichtfeld der Kriminellen zu entfernen.

Darmstadt-Dieburg

Rüsselsheim: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Ein Brand auf einem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Moritz-von-Schwind-Straße, rief am Montagabend (06.02.), gegen 22.10 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Das Feuer griff schnell auf den gesamten Balkon über und drohte auch auf die Balkone im 2. Obergeschoss und im Erdgeschoss überzugreifen. Dies konnte allerdings durch den raschen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die beiden 80 und 86 Jahre alten Bewohner der Wohnung wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Balkon ist derzeit nicht mehr nutzbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Die Innenräume der Wohnung wurden durch das Feuer und die Löscharbeiten nicht beschädigt, so dass die Bewohner in die Räumlichkeiten zurückkehren können. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ob möglicherweise eine auf dem Balkon befindliche Kerze für den Brandausbruch in Frage kam, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Gross-Gerau

Höchst/Bad König: Sachbeschädigung im Bus/Zeugen gesucht

Das Polster eines Sitzes in der vorletzten Reihe in einem Schulbus eines Michelstädter Omnibusbetriebs, wurde am Donnerstag (02.02.), in der Zeit zwischen 6.10 und 13.00 Uhr, von Unbekannten aufgerissen bzw. aufgeschnitten.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Erbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06062/9530. Der Bus war in der fraglichen Zeit in Brombachtal, Bad König und Höchst, sowie in den jeweiligen Ortsteilen unterwegs.