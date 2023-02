Gegenstände und Bargeld aus zwei Fahrzeugen entwendet

Mannheim (ots) – Im Laufe des Montags entwendeten bisher unbekannte Täter aus zwei Fahrzeugen mehrere Gegenstände, indem sie diese auf bisher ungeklärte Weise öffneten. Zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr gelangte ein Unbekannter in ein Taxi, welches in der Tattersallstraße abgestellt war und entwendete hieraus ein Mobiltelefon, ein Tablet sowie eine Geldbörse mit rund 500 Euro Bargeld.

Am Abend, zwischen 19-20:30 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter aus einem in den Quadraten O4/P5 abgestellten PKW einen Geldbeutel mit rund 350 Euro Bargeld sowie mehreren persönlichen Dokumenten.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar.

Zeugenhinweise im Fall Tattersallstraße werden unter Tel.: 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt entgegengenommen. Hinweise zum Diebstahl in den Quadraten nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen – Fahrstreifen wieder frei

Mannheim/B36 (ots) – Am Dienstag 07.02.2023 kam es gegen 07:20 Uhr auf der B36 Mannheimer Landstraße, Heidelberg in Richtung Mannheim in Höhe der A6, Mannheim/Schwetzingen, zu einem Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Unfallaufnahme durch die Polizei ist abgeschlossen und die Unfallstelle geräumt. Beide Fahrstreifen sind wieder freigegeben.

Europaletten von Baustelle entwendet

Mannheim (ots) – Zwischen Samstag ab 16 Uhr und Montag um 11 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft insgesamt 72 Europaletten von einer Baustelle in der Abraham-Lincoln-Allee.

Hinweise von Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder im Zeitraum Personen auf der Baustelle beobachten konnten, die womöglich Paletten auf Fahrzeuge einluden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zu einer Garage der Schule in der Humboldtstraße, indem sie das Garagentor aufhebelten. Von dort versuchten die Täter in die Kellerräume des Gebäudes vorzudringen, was jedoch misslang.

Aus der Garagewurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden liegt im niedrigen, dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 entgegen.