Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Hirschberg (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es am heutigen Mittag gegen 14.25 Uhr. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen hat ein Pkw Fahrer eine rote Ampel im Bereich der Haltestelle Großsachsen Süd übersehen. Daraufhin wurde er von einer anfahrenden Straßenbahn seitlich erfasst.

Es entstand lediglich Blechschaden. Der Pkw des Verursachers wurde jedoch derart beschädigt dass er abgeschleppt werden musste. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gefahr durch herabhängendes Stromkabel

Sinsheim/A6 (ots) – Gegen 12 Uhr am Dienstagmittag bestand eine Vollsperrung der BAB 6 zwischen der AS Sinsheim-Süd und der AS Sinsheim-Steinsfurt in beiden Fahrtrichtungen. Hintergrund für die Sperrmaßnahme war ein Stromkabel, welches auf die Fahrbahn herabzustürzen drohte.

Die Polizei, eine Fachfirma sowie der Betreiber der Autobahn waren vor Ort und stimmten die weiteren Maßnahmen ab. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Die Reparaturen an dem herabhängenden Stromkabel waren um 14:30 Uhr beendet. Der Verkehr wurde wieder freigegeben.

Radfahrer auf Fahrradweg übersehen

Eberbach (ots) – Am Montagmorgen gegen 07 Uhr bog ein 48-jähriger VW-Fahrer von der Itterstraße in die Wilhelm-Blos-Straße ab. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, welcher auf dem Fahrradweg entlang der Wilhelm-Blos-Straße in Richtung B37 fuhr.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB 6, Ketsch (ots) – Am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr fuhren eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin auf der A6 in Richtung Mannheim. Da sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Hockenheim und Schwetzingen verdichtete, verlangsamte die Mercedes-Fahrerin ihre Fahrt bis zum Stillstand.

Die Frau im Peugeot erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Zur Unfallaufnahme waren Fahrbahnsperrungen notwendig, weshalb es bis kurz vor 10 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Peugeot-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 16.000 Euro.

Unfall verursacht und geflüchtet

Walldorf (ots) – Am Montagabend gegen 19 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerin einen im Sambugaweg geparkten Mercedes und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem wegen Unfallflucht ermittelnden Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen. Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen bzw. silbernen BMW gehandelt haben. Das Fahrzeug dürfte auf der rechten Seiten beschädigt sein.

Sachbeschädigung an Verkehrseinrichtung der Schifffahrt

Neckargemünd (ots) – Unbekannte Täter lösten zwischen dem 01. und 05.02.2023 Trageseile eines Radarauslegers an der Eisenbahnbrücke mit Fußgängersteg in Neckargemünd.

Die Radarausleger tragen an ihren Enden Radarreflektoren: Eine unerlässliche Navigationshilfe für die Schifffahrt beim Durchfahren von Brücken im Nebel. Es handelt sich daher nicht mehr um einen „Jungen-Streich“, sondern um mutwillige Sachbeschädigung einer Verkehrseinrichtung, mit unabsehbaren Folgen für die Schifffahrt auf dem Neckar.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg bittet Zeugen, die an der Eisenbahnbrücke verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 06221/13748-3 zu melden.

Quelle: Wasserschutzpolizeistation Heidelberg

Fenster und verglaste Eingangstür beschädigt

Meckesheim (ots) – Am Montag zwischen 7:30 und 15:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter zwei Fensterscheiben sowie eine Eingangstür mit Glaseinsatz an einem Firmengebäude in der Industriestraße. Mit welchem Gegenstand die Scheiben beschädigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Sachschaden liegt im hohen, 3-stelligen Bereich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.