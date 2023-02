Frankenthal (ots) – Am 06.02.2023, gegen 18.40 Uhr, liefen zwei Männer, 20 und 22 Jahre alt, einer aus Ludwigshafen und der andere aus Schifferstadt, die Frankenstraße in Richtung Mahlastraße. In Höhe des Schotterweges in Richtung Jahnplatz wurden sie von einem maskierten und dunkel gekleideten Trio angesprochen und aufgefordert ihre Taschen zu leeren.

Hierbei wurden sie mit einer nicht näher beschriebenen schwarzen Schusswaffe bedroht. Nachdem einer der beiden Männer seine Bankkarte und 60 Euro Bargeld übergab, flüchteten die Täter in Richtung Jahnplatz. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Ein Täter wurde als etwa 190 cm groß beschrieben, die beiden anderen sollen kleiner gewesen sein. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.