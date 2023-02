Kaiserslautern – Mit einem tollen Ergebnis wartete die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie der Stadt Kaiserslautern beim 60. „Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb der Westpfalz auf.

„Bei dem wohl renommiertesten Musikwettbewerb für junge Leute konnten all unsere gemeldeten Schülerinnen und Schüler einen ersten Platz erreichen“,

freut sich Musikschulleiter Max Punstein. Er und sein Team gratulieren den glücklichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und wünschen viel Erfolg für den anstehenden Landeswettbewerb, der vom 23. bis 26. März 2023 in Mainz statt finden wird. Die Glückwünsche für einen jeweils ersten Preis gehen an Aurelia Kurz und Franziska Gespard in der Kategorie Klavier Solo, Marianne-Aurelia Keßler (Harfe Solo), Daniel Würtz und Nicci Appiah, Drum-Set Pop, Julian Wojtkowski und Lucy Amirbekyan, Duo-Wertung Cello, sowie an Flora Kuba und Charlotte Huba in der Duo-Wertung Akkordeon/Geige.