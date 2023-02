Karlsruhe – Buntmetalldiebstahl in Durlach

Karlsruhe (ots) – Erhebliche Diebstahl- und Sachschäden sind die Bilanz eines

Einbruchs in einen Betriebshof am Wochenende in Durlach.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagnachmittag gewaltsamen Zutritt auf das Gelände eines Gleisbauhofs in der

Durlacher Maybachstraße. Die Diebe hatten es offenkundig gezielt auf wertvolle

Buntmetalle abgesehen. Dabei schreckten sie noch nicht einmal davor zurück, bei

ihrer Tatausführung zwei Gabelstapler des geschädigten Unternehmens zu benutzen.

Nach vorläufigen Erkenntnissen stahlen sie mehrere Kupferkabelrollen und

verursachten damit Tatschäden im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 4907-0 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Waldbronn – Einbruch in Busenbach – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Trotz intensiver Fahndung der Polizei, auch unter Einsatz

eines Polizeihubschraubers, gelang Einbrechern am Montag gegen 01:15 Uhr im

Waldbronner Ortsteil Busenbach die Flucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kletterten unbekannte Täter über eine

Regenrinne auf ein Flachdach einer Im Ermlisgrund gelegenen Firma. In der Folge

verschafften sich die Eindringlinge durch Einschlagen einer Fensterscheibe

Zutritt in die Büroräume. Das Gebäude verfügt über eine Alarmanlage, welche auch

ausgelöst wurde.

Eine im Anschluss eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief leider ohne

Erfolg. Im Einsatz waren mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber. Die

Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen. Mehrere Spuren wurden festgestellt und gesichert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07243

3200-0 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Karlsruhe – Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignete sich

am Samstagmittag auf der Landesstraße 605 zwischen Eggenstein und

Karlsruhe-Nordstadt

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger Renault-Fahrer gegen 14:10

Uhr auf der Linkenheimer Landstraße in Richtung Adenauerring. Offenbar aus

Unachtsamkeit fuhr er auf Höhe der Einmündung Alte Kreisstraße auf den Alfa

Romeo eins verkehrsbedingt wartenden 23-Jährigen auf. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde dieser wiederum auf den Pkw einer 63-Jährigen geschoben.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde

mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen

Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der verletzte

Fahrer des Alfa Romeo nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss

nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Pfinztal – Unbekannte Täter entwenden etwa 400 kg schweren Safe

Karlsruhe (ots) – Über den Gartenbereich gelangten Unbekannte in der Nacht von

Samstag auf Sonntag in ein Haus in der Kandelstraße in Kleinsteinbach. Sie

entwendeten unter anderem aus dem Wohnanwesen einen rund 400 Kilogramm schweren

Safe.

Die bislang unbekannten Täter schlugen nach derzeitigem Ermittlungsstand

zwischen 18:00 Uhr und 00:10 Uhr die Terrassentür des Hauses ein und gelangte so

in den Wohnbereich. Hier durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Dabei ließen sie

nicht nur Schmuck und einen VW-Autoschlüssel mitgehen, sondern entwendeten

offenbar zudem einen etwa 400 Kilogramm schweren Tresor aus dem Anwesen. Dieser

wurde 150 Meter entfernt von besagtem Haus aufgefunden – wie die Einbrecher ihn

dorthin transportierten, ist bislang nicht geklärt. Den Täter gelang es jedoch

nicht, den Safe zu öffnen.

In unmittelbarer Nähe des Safes konnte der VW der Geschädigten festgestellt

werden. Es ist zu vermuten, dass die unbekannten Täter versuchten, den Safe

mittels des Pkws vom Tatort wegzubringen. Dies schlug fehl.

Insgesamt beläuft sich der Wert des restlichen entwendeten Diebsgutes auf

bislang rund 20.000 Euro.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Östringen – Betrunkener Autofahrer begeht Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am

Freitagabend gegen 20:15 Uhr in der Nähe von Östringen. Der Unfallverursacher

setzte seine Fahrt nach einer Kollision mit einer Warntafel unbeirrt weiter

fort, obwohl er Fahrzeugteile auf der Fahrbahn verlor. Eine nachfolgende

Verkehrsteilnehmerin kollidierte mit diesen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der wohl unter Alkoholeinfluss stehende

23-jährige Fahrer des BMWs in einer Kurve auf der L552 von Odenheim in Richtung

Zeutern von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Warntafel. Bei der

Weiterfahrt hinterließ er starke Verschmutzungen auf beiden Fahrbahnen. Zudem

verlor er größere Fahrzeugteile und das vordere Kennzeichen des BMW.

Eine nachfolgende 32-jährige Fahrerin überfuhr das Reserverad, welches zuvor vom

Unfallfahrzeug verloren gegangen war. Glücklicherweise kam es bei der Fahrerin

sowie ihrer Beifahrerin zu keinerlei Verletzungen durch den Unfall.

Im Zuge einer Fahndung konnte der BMW sowie der Halter festgestellt werden. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,35 Promille; eine Blutprobe gab er

ebenfalls ab. Der 23-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss

nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der BMW

wurde von seinem Auffindeort abgeschleppt. Die Straße musste im Nachgang

gereinigt werden.

Karlsruhe – Taxifahrer mit Messer bedroht

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einer mutmaßlichen besonders schweren räuberischen Erpressung am Samstag

gegen 1:00 Uhr in Karlsruhe-Grünwinkel wurde ein 32-Jähriger vorläufig

festgenommen. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der

Haftbefehl erließ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der Beschuldigte gemeinsam mit einem

29-jährigen Begleiter in der Karlstraße in Karlsruhe in ein Taxi ein und

beauftragte den 50-jährigen Taxifahrer, sie nach Karlsruhe-Grünwinkel zu fahren.

Während der Fahrt soll der Beschuldigte mitgeteilt haben, kein Geld mitzuführen,

um die Fahrt bezahlen zu können, und dem Taxifahrer sodann ein Messer an den

Kopf gehalten haben, damit der Geschädigte unter Verzicht auf das

Beförderungsentgelt die Fahrt fortsetze. Dem Geschädigten gelang schließlich die

Flucht, indem er das Fahrzeug stoppte, ausstieg und wegrannte. Im Anschluss

verständigte er die Polizei. Der Tatverdächtige und sein Begleiter wurden

unmittelbar danach in örtlicher Nähe von den verständigten Beamten angetroffen

und vorläufig festgenommen.

Rheinstetten – 33-Jähriger in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am Samstagmorgen nach einem

mutmaßlichen Diebstahl mit Waffen in einer Apotheke in Rheinstetten am Vorabend

vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der

Beschuldigte am Freitagabend gegen 18:30 Uhr eine Apotheke in der Neuburger

Straße und begab sich zielgerichtet zu den Apothekerschränken. Dort zog er

einige Schubladen heraus und nahm mehrere Medikamentenpackungen an sich. Hierbei

führte er eine Axt mit sich, ohne sie jedoch zu verwenden oder damit zu drohen.

Eine Mitarbeiterin wurde auf das Tatgeschehen aufmerksam und verständigte die

Polizei. Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann zu Fuß auf die gegenüberliegende

Straßenseite und von dort aus mit einem Fahrrad in Richtung Friedhof.

Bereits am 25. und 26.01.2023 ereigneten sich zwei ähnliche Taten in Apotheken

in Rheinstetten bzw. Karlsruhe. Am 25.01. hatte ein zunächst unbekannter Täter

unter Mitsichführen einer Machete in einer Apotheke in Rheinstetten mehrere

Arzneimittel entwendet. Am 26.01. hatte ein zunächst unbekannter Täter in einer

Apotheke in Karlsruhe einen Mitarbeiter mit einer messerförmigen Baumsäge

bedroht und eine mit flüssigem Methadon gefüllte Flasche entwendet.

Im Zuge der Ermittlungen war der 33-Jährige bereits in den Fokus der

Kriminalbeamten geraten. Aufgrund der Personenbeschreibung des Täters bei dem

Überfall auf die Apotheke in Rheinstetten am Freitagabend erhärtete sich der

Tatverdacht gegen den jungen Mann, alle drei Taten begangen zu haben.

Am Samstagmorgen konnte der Beschuldigte an der Wohnanschrift eines

Familienmitglieds angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei einer

richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnräume fanden die Polizeibeamten

Teile des mutmaßlichen Diebesguts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

wurde der Beschuldigte am Samstag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Malsch – Vorübergehende Schließung des Polizeipostens Malsch

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der

Polizeiposten Malsch ab 6. Februar bis voraussichtlich Ende Februar 2023 aus

personellen Gründen nicht besetzt ist.

Die Mitarbeitenden des Polizeipostens verrichten ihren Dienst ab sofort im

Polizeiposten Rheinstetten, bleiben jedoch unter der gewohnten Rufnummer des

Polizeipostens Malsch 07246 1324 erreichbar. Der Polizeiposten Rheinstetten

befindet sich in der Rappenwörthstraße 51 in Rheinstetten-Mörsch.

Bürgerinnen und Bürger können sich unter der Rufnummer 07243 3200-0 rund um die

Uhr mit ihren Anliegen auch an das zuständige Polizeirevier Ettlingen wenden.

Das Revier befindet sich in der Pforzheimer Straße 18 in Ettlingen. In

dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem

polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

Karlsruhe – Mann mit Schreckschusspistole in der Südstadt

Karlsruhe (ots) – Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 55-jähriger Mann am

Samstagabend ausgelöst, nachdem er mit einer Schreckschusspistole in seiner

Dachgeschosswohnung in der Karlsruher Südstadt geschossen hatte.

Gegen 19:50 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der in seiner Wohnung in der

Häusserstraße mit einer Pistole hantiert und auch schon geschossen habe.

Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen den Tatort an. Wenig später

verließen zwei Männer die besagte Wohnung und wurden umgehend festgenommen. Wie

sich herausstellte, handelte es sich um zwei 46- und 55-jährige Bekannte, die

gemeinsam Alkohol konsumiert hatten und nun mit über zwei Promille erheblich

alkoholisiert waren. Aus unbekannten Gründen hatte der 55-jährige

Wohnungsinhaber in seiner Küche zweimal mit einer erlaubnisfreien

Schreckschusspistole geschossen. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 46-jährige Bekannte des Wohnungsinhabers zeigte sich den Polizeibeamten

gegenüber äußerst renitent. In seinem Hosenbund hatte er ein Küchenmesser

einstecken. Bei ihrer Gewahrsamnahme verletzten sich beide Männer leicht. Sie

mussten nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst die Nacht in einer

Ausnüchterungszelle verbringen. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt.

Bretten – Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Pkw-Fahrer kam am

Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 293 bei Bretten-Gölshausen von der

Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 25-jährige VW-Fahrer gegen 16:30 Uhr auf

der B293 von Bretten kommend in Richtung Eppingen. In einer langegezogenen

Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach

rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er die Böschung zum parallel

verlaufenden Fuß-und Radweg hinauf, überschlug sich und prallte gegen einen in

der Straße Langenmorgen abgestellten Sattelzug. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Volkswagen von dem Lkw abgewiesen und überschlug sich erneut mehrfach,

bevor er auf einem Grünstreifen neben dem Radweg zum Stehen kam.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen.

Sie wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert,

machten allerdings keine Verletzungen geltend.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Unfallstelle nach Bergung des

Unfallfahrzeugs aufwendig gereinigt werden.

Der Sach-und Flurschaden wird insgesamt auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Da ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher einen Wert von rund 1,6 Promille

ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Laufe der Ermittlungen stellte

sich zudem heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss

nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Reizstoff in Musikclub versprüht – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Mehrere Personen wurden am frühen Sonntagmorgen in einem

Musikclub am Alten Schlachthof verletzt, nachdem unbekannte Täter mutmaßlich

Reizgas versprüht hatten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei setzten ein oder mehrere

Unbekannte gegen 01:00 Uhr im Toilettenbereich des Musikclubs in der Karlsruher

Oststadt einen noch nicht näher bekannten Reizstoff frei. In der Folge haben

offenbar bis zu 30 Personen den Club fluchtartig verlassen. Bei Eintreffen der

Polizei gaben sich noch zwei Geschädigte zu erkennen. Beide klagten über Augen-

und Hustenreizungen. Die Veranstaltung musste vorzeitig beendet und geräumt

werden.

Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0721 4907-0

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung setzen.

Walzbachtal – Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Bundestraße 293

Karlsruhe (ots) – Zwei schwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen sind

das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstag auf der B293 bei Wössingen.

Gegen 12:55 Uhr bog eine Autofahrerin von der L571 kommend auf die Bundesstraße

293 ab. Hierbei übersah die 22-Jährige offenbar eine andere Autofahrerin, welche

bereits auf der Bundestraße unterwegs war. Bei der darauffolgenden Kollision

verletzten sich zwei Insassen der Fahrzeuge schwer und mussten in Krankenhäusern

versorgt werden. Die weiteren Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide

Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es

entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Zwei Pkw Smart auf unbekannte Weise geöffnet und Gegenstände daraus entwendet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte zwei

geparkte Pkws der Marke Smart im Bereich der Honsellstraße geöffnet und daraus

Wertgegenstände wie Geldbeutel und Sonnenbrillen entwendet. Da die Fahrzeuge

verschlossen und keinerlei Aufbruchsspuren feststellbar waren, besteht der

Verdacht, dass mit bislang unbekannten technischen Mitteln auf den

Sicherungsmechanismus der Fahrzeuge eingewirkt wurde. Aufgefallen ist der

Verlust erstmals am Sonntagmittag, so dass der Diebstahl auch bei Tageslicht

begangen worden sein kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier West

unter Tel. 0721/666-3611 zu melden.

19-jähriger Radfahrer wird bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 19 Jahre alter Radfahrer befuhr am Sonntagnachmittag den

Radweg entlang der Haid-und-Neu-Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe des

Ostrings wollte er die Bahngleise auf dem dortigen Überweg überqueren. Dabei

übersah er offensichtlich die stadtauswärts fahrende Straßenbahn und prallte

gegen deren Frontscheibe. Nach dem Aufprall wurde der Radfahrer noch einige

Meter mitgeschleift bis die Bahn zum Stehen kam. Der Radfahrer wurde unter der

Bahn eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr durch Anheben des Fahrzeugs

geborgen werden. Im Anschluss wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins

Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft des Krankenhauses konnte der

Gesundheitszustand des Verletzten am Abend stabilisiert werden. Der Radfahrer

trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der Überweg ist durch Warnschilder

gesichert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.