Großbrand im Stadtteil Jungbusch, Aktualisierung, Montag,

06.02.2023, 17.00 Uhr

Mannheim (ots) – Die polizeilichen Absperrmaßnahmen am Brandort wurden

aufgehoben. Die Brandursache ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen. Auf die Pressemeldung der Stadt Mannheim wird verwiesen.

https://www.mannheim.de/de/nachrichten/grossbrand-im-jungbusch

Mannheim, Rheinau: Verkehrsunfall verursacht und dann weggefahren – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Samstag, gegen 16 Uhr, kam es in der Straße „Am Waldrand“ zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes-Fahrer an zwei Fahrzeugen vorbeifuhr

und diese beschädigte. Hiernach setzte er seine Fahrt unvermindert fort, ohne

seiner Feststellpflichten nachzukommen.

Bei den beiden beschädigten Fahrzeugen handelt es sich zum einen um einen Opel

und zum anderen um einen Hyundai Tucson. Beide Fahrzeuge waren am rechten

Fahrbahnrand geparkt und wurden auf der linken Seite beschädigt. Eine Zeugin

informierte dann die Polizei über ein Fahrzeug mit passenden Unfallspuren.

Dieses stand in der Parallelstraße „Zum Dornenbusch“. Von dem Fahrer fehlte

jedoch jede Spur.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und dem verantwortlichen Fahrzeugführer

werden nun vom Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim geführt. Zeugen die

Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben

können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter Tel.: 0621/174-4222

zu melden.