Heidelberg, Altstadt: Graffiti’s gesprüht – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag sprühten bislang ein

oder mehrere unbekannte Täter verschiedene Schriftzüge und Bilder im Bereich der

Wohnhäuser und Garagen in der Altstadt. Unter anderem in der Bussemergasse,

Lauerstraße und auch in der Unteren Straße. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte

hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu dem

oder den Tätern geben können, unter Tel.: 06221 18570

Bitte beachten Sie auch die Hinweise der Kriminalprävention unter folgendem

Link:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/49-illegale-graffiti/

Heidelberg, Bahnstadt: Kellereinbrüche, Diebstahl von mehreren Fahrrädern

Heidelberg (ots) – In der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 09 Uhr, kam es

in einem Wohnkomplex in der Rehovotstraße sowie Cambridgestraße zu mehreren

Kelleraufbrüchen. Hierbei wurden insgesamt acht Fahrräder entwendet. Diese waren

teilweise in Kellern als auch auf Fahrradstellplätzen abgestellt. Die bislang

unbekannten Täter gelangten offensichtlich über die jeweiligen Tiefgaragen der

Wohnanwesen in die Kellerräume. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert

werden. Durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte konnten diverse Spuren am

Tatort gesichert werden. Die Ermittlungen wurden ebenfalls durch das

Polizeirevier Heidelberg Mitte aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu der

Täterschaft oder zur Tat selbst geben können, werden gebeten, sich unter der

06221/18570 zu melden.