Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Altstadt

In den Sozialen Medien werden aktuell Fotos einer jungen

Frau aus Kaiserslautern verbreitet. Die Bilder zeigen Verletzungen der Frau im

Gesicht und an der Hand. Beschrieben wird, dass die Verletzungen auf eine

Auseinandersetzung in einem Lokal in der Kaiserslauterer Altstadt zurückgehen.

Die Betroffene selbst ruft dazu auf, dass sich Zeugen bei ihr melden sollen.

Der Kaiserslauterer Polizei ist der Vorfall vom Wochenende bereits bekannt. Die

Personalien der Beteiligten stehen fest. Die Ermittlungen laufen.

Die Sachbearbeiter bitten darum, dass sich unabhängige Zeugen direkt mit der

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, in Verbindung

setzen. Nur dann können die Angaben vollständig in die Ermittlungen einfließen

und zur Aufklärung der Umstände und Abläufe beitragen. Jede Veröffentlichung von

Beobachtungen oder Vermutungen im Internet könnte die Erinnerung anderer

möglicher Zeugen beeinflussen. |cri

Wer hat den Volvo gerammt?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der

Polizei aus Weilerbach gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die am

vergangenen Freitag (3.2.) zwischen 9.25 und 9.50 Uhr in der Isigny-Allee etwas

beobachtet haben.

Wie der Besitzer eines Volvo V40 anzeigte, hatte er seinen Pkw kurz vor halb

zehn auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt und war einkaufen gegangen.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine frische Beschädigung an der

Beifahrertür fest. Vom Verursacher war allerdings weit und breit nichts mehr zu

sehen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der 59-Jährige erinnerte sich im Nachhinein lediglich daran, dass beim Abstellen

seines Volvo neben ihm ein weißer Lieferwagen stand. Ob dieser beim Ausparken

den Schaden verursachte, ist unklar. Der Fahrer könnte aber auch als Zeuge

hilfreiche Hinweise liefern. Sowohl er als auch weitere Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in

Kaiserslautern zu melden. |cri

Schmierfinken richten Sachschaden an

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die am Wochenende

eine Hauswand in der Kerststraße verunstaltet haben. Zwischen Freitagnachmittag

und Montagmorgen beschmierten die Unbekannten die Wand neben einer Eingangstür

mit einem großen Graffiti-Schriftzug. Die Buchstaben wurden in gelber Farbe mit

schwarzer Umrandung aufgesprüht. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht

noch nicht fest.

Zeugen, die zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.55 Uhr, etwas beobachtet

haben und Hinweise auf verdächtige Personen geben können, oder die den

aufgesprühten Schriftzug mit bestimmten Personen oder Gruppen in Verbindung

bringen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Außenspiegel demoliert

Im fraglichen Zeitraum stand der Citroen C4 in Höhe des Hauses Nummer 88 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Die Täter demolierten den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Von ihm blieben nur Fragmente übrig. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die

Polizei am Samstag einem Autofahrer auf die Schliche gekommen, der vermutlich in

betrunkenem Zustand einen Unfall gebaut hat und anschließend abgehauen ist. Der

Zeuge meldete gegen 21:30 Uhr einen Unfall auf der L382 zwischen Otterberg und

Schneckenhausen. Der Fahrer eines Range Rover war vermutlich über eine

Verkehrsinsel gefahren und wenige Meter dahinter auf der Straße mit erheblichem

Schaden stehen geblieben. Als der Zeuge ihn ansprach, flüchtete der Mann in

Richtung Wald. Während die Polizeibeamten vor Ort den Unfall aufnahmen, fuhr ein

Pkw mit zwei männlichen Personen langsam an der Unfallstelle vorbei. Das

Fahrzeug wurde zur Kontrolle angehalten. Die Beschreibung des Unfallfahrers

passte auf den Beifahrer. Weil der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck

machte, wurde er zum Atemtest gebeten. Demnach hatte der 48-Jährige einen

Alkoholpegel von 1,15 Promille. Er musste für eine Blutprobe mit auf die

Dienststelle kommen. Der Range Rover wurde abgeschleppt. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |elz

Polizei erteilt Platzverweis

Ein 28-jähriger Mann ist am Wochenende mehrmals in einer

Corona-Teststation am Schillerplatz unangenehm aufgefallen. Bereits am Freitag

soll er Bargeld aus der Kaffeekasse der Mitarbeiter geklaut haben und davon

gerannt sein. Am Sonntagmittag tauchte der Mann erneut an der Teststation auf

und belästigte die Mitarbeiter. Auch diesmal versuchte er, Geld aus der

Kaffeekasse zu klauen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der

28-Jährige aus dem Staub gemacht, konnte aber nach kurzer Fahndung in der Nähe

angetroffen werden. Er erhielt einen Platzverweis für den Schillerplatz bis zum

nächsten Tag. |elz

Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen ist ein junger Mann aus dem Landkreis Kusel negativ aufgefallen. Als Polizeibeamte den 24-Jährigen gegen 6.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße stoppten und einer Kontrolle unterzogen, kam der Verdacht auf, dass der Mann sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss steht.

Nachdem ein erster Atemtest vor Ort eine leichte Alkoholisierung bestätigte, sollte der 24-Jährige auch einen Urintest absolvieren – was er aber ablehnte. Die Polizisten wollten ihn deshalb für weitere Tests zur nächsten Dienststelle bringen. Der Mann weigerte sich jedoch, sich in den Streifenwagen zu setzen, und leistete Widerstand, als er von den Beamten zum Fahrzeug gebracht werden sollte. Erst nachdem ihm weitere Maßnahmen angedroht wurden, legte sich der 24-Jährige auf den Boden und konnte gefesselt werden. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte zu.

Parallel wird gegen zwei Frauen ermittelt, die im Auto des Mannes mitgefahren waren. Sie mischten sich in die Polizeikontrolle ein und versuchten mehrmals, den 24-Jährigen aus dem Haltegriff der Polizisten zu lösen. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Störung einer Amtshandlung rechnen. |cri

Betrunkener Störenfried

Ein sturzbetrunkener Mann hat am Sonntagabend einen

Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22.30 Uhr ging die Meldung ein, dass ein

Unbekannter in der Pfaffenbergstraße Studenten bei einer Projektarbeit störe.

Der Mann sei alkoholisiert und habe sich schon mehrmals an den

Arbeitsmaterialien der Studenten vergriffen, so dass diese nicht an ihren

Modellen arbeiten konnten.

Eine Streife rückte aus und konnte den „Störenfried“ noch vor Ort stellen. Ein

erster Atemalkoholtest bescheinigte dem 28-Jährigen einen Pegel von 1,94

Promille.

Dem Mann wurde ein Platzverweis für das gesamte Uni-Gelände ausgesprochen und

ihm die möglichen Konsequenzen erläutert, falls er sich nicht daran halten

sollte. Anschließend brachte die Streife den 28-Jährigen zur Verhinderung von

Straftaten oder weiteren Störaktionen nach Hause. |cri

Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Zwei junge E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht

zu Sonntag in der Zollamtstraße gestoppt. Für beide war die Fahrt nach der

Kontrolle beendet, denn sie standen unter Alkoholeinfluss.

Die Rollerfahrer waren einer Streife gegen 4 Uhr auf einem Parkdeck aufgefallen.

Als die Beamten die beiden überprüften, war schnell klar, dass die 16 und 18

Jahre alten Besucher aus der Schweiz nicht nüchtern sind.

Bei dem 16-Jährigen wurde in der Atemluft ein Pegel von 0,54 Promille gemessen.

Der 18-Jährige brachte es auf 1,18 Promille. Er musste für weitere Tests mit zur

Dienststelle kommen.

Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen mit Anzeigen wegen Fahrens

unter Alkoholeinfluss rechnen. |cri

Küchenbrand schnell gelöscht

Waldmohr (ots) – Ein Küchenbrand rief am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte der

Feuerwehr Waldmohr und der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in der

Bahnhofstraße in den Einsatz. Nach vergeblichen Löschversuchen durch zwei

Bewohner konnte das Feuer anschließend durch die Wehrleute schnell unter

Kontrolle gebracht werden. Um eine Rauchgasvergiftung ausschließen zu können,

wurden die beiden Bewohner vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, von

wo sie noch am Abend glücklicherweise unverletzt entlassen werden konnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die

Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im mittleren

fünfstelligen Bereich. |pikus

Bundespolizei bittet um Hinweise – Schlägerei nach dem Spiel des 1. FCK – Holstein Kiel

Am Samstagnachmittag, den 4. Februar 2023 soll es gegen

16:00 Uhr, im Rahmen der Abreisephase der Fußballbegegnung des 1. FC

Kaiserslautern gegen Holstein Kiel, zu einer verbalen Auseinandersetzung

zwischen mehreren Anhängern des 1. FC Kaiserslautern, auf dem Bahnsteig 1 am HBF

Kaiserslautern, gekommen sein. Im Anschluss stieg die Personengruppe in die RB

38089 Richtung Ludwigshafen HBF ein. Hier soll sich die Auseinandersetzung

derart zugespitzt haben, dass die Personengruppe sich gegenseitig mit Schlägen

und Tritten traktierte.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet mögliche Zeugen um Hinweise

bzgl. der genannten Auseinandersetzung unter 0631-34073-0 oder per Email an

bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de

Gefährliches Überholmanöver

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen einer Straßenverkehrsgefährdung

sucht die Polizei nach dem Fahrer eines silbernen Kombis. Der Unbekannte soll am

Montagmorgen gegen 4:40 Uhr auf der B270 zwischen Otterbach und Sambach einen

Lkw überholt haben, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. Ein

entgegenkommender 61-jähriger Fahrer eines Hyundai Tucson musste, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung einleiten. Ein dahinter fahrender

27-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den

Hyundai auf. Bei dem Aufprall wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Eine

medizinische Versorgung vor Ort war nicht nötig. Die Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und ineinander verkeilt. Die Feuerwehr musste die Fahrzeuge trennen.

Im Anschluss wurden sie abgeschleppt. Der silberne Kombi entfernt sich unerlaubt

von der Unfallörtlichkeit in Richtung Lautertal. Die weiteren Ermittlungen

laufen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet auch den Fahrer des Lkw, der

überholt wurde, sich unter Telefon 0631 369 – 2150 zu melden. |elz

Angeblicher Autodiebstahl schnell aufgeklärt

Ein vermeintlicher Autodiebstahl wurde der Polizei

Samstagabend gemeldet. Ein Mann hatte seinen VW T-Cross am Samstag, 28. Januar,

im Parkhaus in der Zollamtstraße abgestellt. Als er am Samstagabend, 4. Februar,

zurückkam, stand das Fahrzeug nicht mehr auf dem Parkdeck, wo er es glaubte

abgestellt zu haben. Nachdem er bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, ging

der Mann nochmal zurück zu dem Parkhaus. Zu seiner Überraschung war der Wagen

wieder da. Wie sich herausstellte, hatte der Mann sich im Parkdeck geirrt.

Erleichtert trat er mit seinem Auto den Heimweg an. Die Anzeige wurde wieder

gelöscht. |elz