Ludwigshafen: Sascha Grammel am 09. März 2023

Ludwigshafen – Sascha Grammel kommt mit seinem Programm „FAST FERTIG!“ am 09.03.2023 nach Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle. Das Programm ist auch diesmal das, was man von Sascha und seinem liebevoll-verrückten Puppenzoo erwarten kann: Immer lustig, manchmal albern und oft ans Herz gehend. Fest steht, dass es Saschas beliebt-skurrile Puppen-Mannschaft mit FAST FERTIG! diesmal auf eine einsame Trauminsel verschlagen hat.

Nach den grammatikalisch zum Teil ehrgeizigen Programmtiteln wie HETZ MICH NICHT!, KEINE ANHUNG (Na, den kleinen Schreibfehler entdeckt?) und ICH FIND’S LUSTIG steht jetzt das nächste, brandheiße und natürlich wieder zu 100 Prozent grammelige Live-Programm fertig in den Startlöchern. Beziehungsweise fast. Also: FAST FERTIG!

Denn so heißt das neue hemmungslos alberne, grammelsche Bühnenspektakel. Aber Spandaus ganzer Stolz und blondgesträhnter Puppet Comedy-König feilt natürlich wie gewohnt noch bis zur allerletzten Sekunde an seinem bisher definitiv verrücktesten und emotionalsten Programm. Man kann sich also auf einige wilde Überraschungen freuen!

Fest steht nur, dass es Saschas beliebt-skurrile Puppen-Mannschaft mit FAST FERTIG! diesmal auf eine einsame Trauminsel verschlagen hat. Dabei haben die Bühnenbildbauer rund um Meister Grammel mal wieder ganz besonders liebevoll in der wunderbar kunterbunten Fantasie-Welt-Kiste herumgestöbert: so eine Insel wie Grammel Island hat man sicher noch nie auf deutschen Comedy- Bühnen gesehen.

Und mittendrin zwischen Palmen, Sand und sprechenden Bergen unser Spandauer Sonnenscheinchen und hochalberner Gute-Laune-Garant Sascha Grammel, der sich auch diesmal ganz fest vorgenommen hat, fast zwei Stunden am Stück mit sich selbst zu reden, mit Puppen zu spielen und sich dabei von möglichst vielen Menschen anschauen und sogar filmen zu lassen.

Selbstverständlich auch bei FAST FERTIG! wieder mit in Grammels Erfolgs-Dream-Team: alle seine beliebt-bekannten Puppen-Charaktere wie Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co. Aber auch – einfach sensationell – Saschas bisher größte Bauchrednerpuppe überhaupt ist auf seiner kleinen Spaß-Insel gestrandet!

Man sieht: Eine einzige große Wundertüte wartet da auf Grammel-Fans, Grammel-Freunde und Grammel-Neueinsteiger. Der skurril-verrückte Puppen-Zirkus auf großer FAST FERTIG!-Live-Tournee! Quer durch Deutschland, Österreich und in der Schweiz!

Sascha Grammel

FAST FERTIG! – Diese Karte wiegt 16 Kilo! Verrückt, oder?

09. März 2023

Ludwigshafen FRIEDRICH-EBERT-HALLE

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Preis: 39,50 € – 49,50 € (Inklusive Vorverkaufsgebühr)

Kartenvorverkauf unter „Print your Ticket“ das Onlinesystem auf www.s-promotion.de – Tickets bequem zu Hause buchen und sofort ausdrucken! Sowie unter der Tickethotline 06073 – 722 740 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.