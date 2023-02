Frankfurt-Zeilsheim: Mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag (05. Februar 2023) erschien gegen 03:45 Uhr

ein 35-jähriger Mann in einem Wiesbadener Krankenhaus. Der alkoholisierte

35-Jährige wies Stich- und Schnittverletzungen auf, die umgehend behandelt

werden mussten.

Der Polizei gegenüber gab er an, sich zuvor in Frankfurt-Zeilsheim in einem

Lokal aufgehalten zu haben, wo er beim Verlassen der Örtlichkeit auf mehrere

Personen getroffen sei, von denen ihm ein Mann die Stichverletzungen beigebracht

habe. Schließlich sei es ihm gelungen, zu flüchten.

Vor Ort konnten in dem Lokal noch ca. 50 Besucher festgestellt werden, eine

Tatwaffe konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Bundesautobahn 5: Marihuana sichergestellt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag (04. Februar 2023) kontrollierten

Polizeibeamte gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz der Rastanlage „Taunusblick“ den

33-jährigen Fahrer eines Audi-Pkw.

Dabei war bereits ein deutlicher Geruch nach Marihuana festzustellen. Bei der

Durchsuchung des Autos fanden sich neben 58,85 Gramm Marihuana noch zwei Messer,

ein Pfefferspray, eine Sturmhaube und ein Paar Quarzsandhandschuhe.

Die später durchgeführte Blutentnahme musste gegen den Widerstand des

33-Jährigen durchgeführt werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige wieder

entlassen. Der Schlüssel seines Audi wurde sichergestellt. Der Mann wird sich

nun wegen des Besitzes von nicht geringen Mengen Marihuanas, Fahren unter

Einfluss berauschender Mittel und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

verantworten müssen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: „Jacke-Jacke-Trick“ erfolglos – Dieb geht leer aus

Frankfurt (ots) – (di) Zivilfahnder hatten am gestrigen Abend (05. Februar 2023)

ein gutes Gespür, als sie im Rahmen der Fahndung nach Taschendieben im

Frankfurter Hauptbahnhof eine Person unter Beobachtung nahmen und diese

schließlich nach einem erfolglosen Diebstahlsversuch im Bahnhofsviertel

festnahmen.

Der Dieb ging hierbei so vor, dass er zwischen 20:45 und 21:45 mehrere

Restaurants in der Kaiserstraße aufsuchte und sich hier nach Tatgelegenheiten

umschaute. In einem Lokal versuchte er dann mit dem sogenannten

„Jacke-Jacke-Trick“ einen Gast zu bestehlen. Nach erfolglosem Vorgehen nahmen

die Zivilfahnder den 44-jährigen Täter schließlich fest. Er wurde nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun wegen

versuchtem Taschendiebstahl verantworten.

Zum Hintergrund: Beim Jacke-Jacke-Trick versucht der Täter sich vornehmlich in

Restaurants oder Lokalen Rücken an Rücken an sein potentielles Opfer zu setzen.

Der Täter hängt die eigene Jacke über die Stuhllehne und schiebt sich möglichst

nahe an seinen Sitznachbar heran. Nun greift der er durch den Jackenärmel seiner

Jacke, um unbemerkt in die Jackentasche seines hinter ihm sitzenden Opfers zu

gelangen und daraus Wertgegenstände, wie die Geldbörse, das Mobiltelefon, etc.

zu stehlen.

Die Polizei empfiehlt daher, keine Wertsachen in abgelegten Kleidungsstücken

oder Taschen zu hinterlassen und eigene Sachen so zu zu verstauen, dass kein

unbemerkter Zugriff erfolgen kann.

Mann im S-Bahntunnel sorgt für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Für nicht unerhebliche Verspätungen im S-Bahnverkehr

hat am Samstagmittag ein 33-jähriger wohnsitzloser Mann gesorgt, der in der

Frankfurter S-Bahnstation Lokalbahnhof in den S-Bahntunnel gelaufen ist. Gegen

13.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung von

Reisenden ein, dass sie beobachtet hätten wie ein Mann in den S-Bahntunnel

gelaufen sei. Aufgrund der Meldung wurden die Gleise gesperrt und Beamte der

Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als der Mann in Gewahrsam genommen

werden konnte, wurden die Sperrungen rund eine Stunde später wieder aufgehoben.

Als Grund für seinen Aufenthalt im Tunnel gab der Mann an, dass er dort schlafen

wollte. Durch den Vorfall kam es letztlich bei insgesamt 53 S-Bahnen zu

Verspätungen. Gegen den 33-Jährigen, der nach Feststellung seiner Personalien

entlassen wurde, ist eine Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen betriebstörender

Handlung eingeleitet worden.

Mann mit 2,5 Promille in Gewahrsam genommen

Frankfurt am Main (ots) – Ein 40-jähriger wohnsitzloser Mann, der mit 2,5

Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde am Sonntagabend von einer

Streife der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen.

Gegen 23 Uhr kam der Mann auf die Streife zu und versuchte ohne ersichtlichen

Grund nach den zwei Beamten zu schlagen. Die Beamten konnten den Schlägen

ausweichen, den Mann überwältigen und ihn letztlich zur Wache bringen. Da er

auch auf dem Weg dorthin weiterhin versuchte zu treten und zu schlagen, mussten

ihm Handfesseln angelegt werden. In der Wache wurde bei ihm eine

Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille festgestellt. Nach Feststellung seiner

Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte wurde der Mann später wieder entlassen.

Warum er die Beamten angegriffen hatte, konnte letztlich nicht geklärt werden.

Frankfurt-Unterliederbach: Täter erbeutet unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld

Frankfurt (ots) – (di) Vergangene Nacht (06. Februar 2023) wurde ein Mitarbeiter

einer Tankstelle in Unterliederbach Opfer einer schweren räuberischen

Erpressung. Ein bewaffneter Täter erbeutete unter Vorhalt einer Pistole Bargeld

und konnte unerkannt entkommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein maskierter Täter gegen 05:10 Uhr

den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Königsteiner Straße. Er begab sich

zielstrebig in den Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer

augenscheinlichen Pistole Bargeld. Der 20-jährige Mitarbeiter der Tankstelle

verpackte daraufhin das Geld aus der Kasse in einer Tüte und händigte die Beute

aus. Der Täter flüchtete unerkannt in Richtung Burgunderweg/ Gotenstraße. Die

Höhe der Beute beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Bargeldsumme

Der männliche Täter war ca. 190 cm groß, Mitte 20 und von athletischer Statur.

Er trug eine graue Skimaske, einen blauen Kapuzenpullover der Marke „Tommy

Hilfiger“, eine blaue Jogginghose sowie schwarze Schuhe der Marke „Nike“. Er

führte eine schwarze Schusswaffe mit weißen Applikationen mit sich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer

Erpressung. Hinweise zur Tat oder Täter nimmt das zuständige Kommissariat

telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 – 51299 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt: Begrüßung der Neuzugänge für das Polizeipräsidium Frankfurt und Auftaktveranstaltung zum „Tag des Rechtsstaates“

Frankfurt (ots) – (hol) Am heutigen Tag bestand Grund zur Freude im

Polizeipräsidium Frankfurt am Main: Polizeivizepräsident Christian Vögele

begrüßte im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum „Tag des Rechtsstaates“

insgesamt 140 neue Kolleginnen und Kollegen für das Polizeipräsidium Frankfurt

am Main.

Für die „neuen“ Polizistinnen und Polizisten startete der Tag in der

Paulskirche, der „Wiege der deutschen Demokratie“. Zu ihnen gesellten sich noch

400 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, die heute zum Start der

Veranstaltungsreihe „Tag des Rechtsstaates“ eingeladen waren und in diesem

Rahmen den Begriff des Rechtsstaates praktisch, hautnah und aus verschiedenen

Perspektiven nähergebracht bekamen.

Für die 140 Neuzugänge des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main führte der Weg im

Anschluss an die Veranstaltung von der Paulskirche noch in den Frankfurter

Römer. Dort begrüßten Ordnungsdezernentin Anette Rinn und Polizeivizepräsident

Christian Vögele die neuen Kolleginnen und Kollegen im feierlichen Rahmen des

Kaisersaals.

Der Polizeivizepräsident hieß die jungen Kommissarinnen und Kommissare im

größten Präsidium Hessens herzlich Willkommen und stellte hierbei auch die

zahlreichen Vorzüge der Mainmetropole heraus, ohne dabei zu verschweigen, dass

das vielseitige Aufgabenportfolio im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Frankfurt am Main durchaus auch herausfordernd sein könne. Nicht zuletzt sei

dies auf die besonderen Einsatzsituationen, mit denen man als Polizistin oder

Polizist in Frankfurt konfrontiert werde, zurückzuführen.

„Mit Ihrer fundierten Ausbildung im Gepäck und erfahrenen Kolleginnen und

Kollegen an Ihrer Seite bin ich sicher, dass Sie die auf Sie wartenden

Herausforderungen gut bewältigen werden. Sie haben sich für einen

anspruchsvollen, spannenden und für das friedliche Zusammenleben der

Gesellschaft unverzichtbaren Beruf entschieden. Die Bürgerinnen und Bürger

Frankfurts setzen großes Vertrauen in Sie“, so der Polizeivizepräsident weiter.

Die 140 Polizistinnen und Polizisten werden das Polizeipräsidium Frankfurt am

Main zukünftig sowohl bei Dienststellen der Kriminal- als auch der Schutzpolizei

unterstützen. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung wurden die Neuzugänge

durch die Verantwortlichen ihrer zukünftigen Dienststellen in Empfang genommen.

Auch wir heißen sie herzlich Willkommen und wünschen ihnen einen guten Start!