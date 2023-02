Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Altenstadt: Garagentüren aufgehebelt

Diebe hebelten in der Nacht zu Samstag in der Straße „Beunde“ die Zugangstür einer Garage auf, um diese nach Brauchbarem zu durchsuche; offenbar, ohne etwas zu entwenden. Anwohner waren gegen 1.40 Uhr durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden.

Aus einer Garage „An der Steinkaute“ entwendeten Kriminelle in der Nacht zu Samstag zwei E-Mountainbikes der Marke im Wert von ungefähr 7.000 Euro, nachdem auch hier eine Garagentür aufgehebelt worden war. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Reaction EXC 623 in den Ausführungen „petrol&red“ sowie „iridium&yellow“. Hier lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf etwa 2.30 Uhr bis 3.10 Uhr.

Die Polizei in Büdingen ermittelt in den genannten Fällen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: In Gaststätte eingestiegen

Zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Samstagvormittag (11 Uhr) haben Einbrecher eine Nebeneingangstür der Gaststätte in der Frankfurter Straße 6 in Bad Vilbel aufgehebelt und aus den Räumlichkeiten ein Tablet sowie ein altes Smartphone (Gesamtwert etwa 200 Euro) gestohlen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Friedberg: Brandschutztür aufgesägt

Indem sie den Maschendrahtzaun aufschnitten und dann ein Loch in eine Brandschutztür sägten, gelangten Kriminelle zwischen Donnerstagabend (21.15 Uhr) und Freitagmorgen (8.15 Uhr) in die Räumlichkeiten des Baumarktes in der Friedberger Straße im Ortsteil Ockstadt. Sie stiegen durch die so entstandene Öffnung und entwendeten eine Registrierkasse mit etwa 150 Euro Bargeld. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Echzell: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro erbeutete ein Trickdieb am vergangenen Freitagnachmittag im Ortsteil Bingenheim. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr hatte der Kriminelle die 84-jährige Anwohnerin vor ihrem Haus angesprochen und ihr gegenüber geäußert, Interesse am Ankauf mehrerer Schmuckstücke zu besitzen. Die Geschädigte, die der Veräußerung mehrerer Stücke nicht abgeneigt war, betrat gemeinsam mit dem Unbekannten die Wohnung. Schließlich bezahlte der Beschuldigte für zwei Ringe und fuhr mit einem schwarzen Auto, an welchem sich Hanauer („HU“) Kennzeichen befunden haben sollen, davon. Erst später bemerkte die Seniorin, dass aus ihrem Schmuckkästchen drei weitere Ringe, vier Ketten sowie ein Armband im Gesamtwert von etwa 3000 Euro fehlten. Offenbar hatte der Unbekannte einen unbeobachteten Moment genutzt und sich ausgiebig an der Schatulle bedient. Bei dem Langfinger soll es sich um einen auffallend dicken, ungefähr 170 cm großen und etwa 60 Jahre alten Mann mit Glatze handeln. Dieser trug eine dunkle Jacke, ein weißes Hemd, dunkle Hose und schwarze Lederschuhe. Vorgestellt hatte er sich als „Hassan“. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Diebstahl aus Audi

Aus einem schwarzen Audi A4 entwendeten Diebe zwischen Freitagabend (22.30 Uhr) und Samstag (12 Uhr) den Fahrzeugschein sowie einen Mitarbeiter-Parkausweis. Bislang unklar ist, wie es den Kriminellen gelungen war, in den Innenraum des in der Dieselstraße parkenden PKW zu gelangen. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Bad Nauheim: Haustür demoliert

Nachdem er am Samstagabend Opfer eines „Klingelstreiches“ geworden war, stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Haingraben“ gegen 20.50 Uhr fest, dass auch die Glasscheibe der Eingangstür demoliert worden war; Schaden: rund 500 Euro. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Karben: Einbrecher stehlen Kameraausrüstung

Hochwertige Kameras mitsamt Zubehör im Wert mehrerer Tausend Euro stahlen Einbrecher am Samstag aus einem Einfamilienhaus im Klein-Karbener Tannenweg. Zwischen 13.45 Uhr und 22.45 Uhr hatten die Kriminellen eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür aufgehebelt und waren so in die Räumlichkeiten, die sie nach Wertsachen durchsuchten, gelangt. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wo wurden seither Sony-Kameras und Objektive von Canon oder Fujinon zum Kauf angeboten?

Bad Vilbel: Ertappter Einbrecher flüchtet

In der Nacht zu Montag versuchte ein Einbrecher gewaltsam, in eine Garage in der Bad Vilbeler Römerstraße zu gelangen . Anwohner waren gegen 0.20 Uhr das Treiben aufmerksam geworden und hatten einen Rollladen hochgezogen. Daraufhin ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß über einen Zaun und weiter in Richtung Römerstraße. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 180 bis 190 cm großen Mann mit kurzen, dunklen Haaren handeln. Dieser war bekleidet mit Basecap, heller Daunenjacke, dunkler Trainingshose und weißen Sneakern. Im Gesicht trug er einen schwarzen Mundschutz. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.