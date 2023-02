Haiger-Rodenbach: Peugeot prallt gegen Baum –

Mit schweren Verletzungen überstand ein 36-jähriger Peugeotfahrer einen Aufprall gegen einen Baum. Der Haigerer war gestern Nachmittag mit seinem „206“ von Rodenbach in Richtung Haiger unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend schleuderte der Peugeot über den Radweg und prallte gegen einen Baum. Zwei Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten bis eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt diesen übernahmen. Mit Verdacht auf Kopfverletzungen wurde der 36-Jährige in eine Siegener Klinik transportiert. Der Peugeot hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten blieb die Landstraße zwischen Rodenbach und Haiger voll gesperrt.

Herborn: Bierflasche geschleudert –

Rund 500 Euro werden für eine neue Windschutzscheibe fällig, nachdem ein Unbekannter eine Bierflasche gegen einen Transporter geschleudert hatte. Der weiße Citroen „Jumper“ parkte am Samstag, zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Dr.-Siegfried-Straße, in Höhe eines Blumenhauses. Hinweise zu dem Täter nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Crash mit Alkohol –

Zwei Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Unfalls von Samstagabend in der Nauborner Straße. Gegen 21.10 Uhr war der 27-jährige Fahrer eines 3-er BMW von der Stoppelberger Hohl in Richtung Nauborn unterwegs. In Höhe der Hausnummer 94 geriet der Wetzlarer in den Gegenverkehr und prallt dort mit einer schwarzen M-Klasse zusammen. Der Unfallfahrer und sein 18-jähriger Unfallgegner aus Wetzlar trugen leichte Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm deren Erstversorgung. Ein Alkoholtest bei dem 27-Jährigen erbrachte einen Wert von 1,82 Promille. Die den Unfall aufnehmenden Kollegen ordneten eine Blutentnahme an. Die Schäden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf mindestens 16.000 Euro. Auf den Unfallfahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Wetzlar und Wetzlar-Steindorf: Einbrüche zielen auf Schmuck und Bargeld –

Am Freitag schlugen Einbrecher in der Nauborner Straße sowie in einem Einfamilienhaus in Steindorf zu.

Zwischen 10.00 Uhr und 22.00 Uhr nutzten die Diebe die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Nauborner Straße aus. Sie drangen gewaltsam über die Terrassentür ein und durchwühlten das Schlafzimmer. Hieraus ließen sie Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert mitgehen.

Zwischen 15.15 Uhr und 21.45 Uhr erwischte es im Wetzlarer Stadtteil Steindorf die Besitzer eines Einfamilienhauses in der Straße „Rückersboden“. Die Täter hebelten ein Fenster auf und kletterten ins Haus. Darin durchwühlten sie Schränke und Kommoden und nahmen neben Schmuck und Bargeld auch eine Jacke der Marke „Wellenstein“ mit.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

Wer hat die Einbrecher in der Nauborner Straße oder in Steindorf

in der Straße „Rückersboden“ beobachtet?

in der Straße „Rückersboden“ beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.