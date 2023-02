Wildunfall

Um 06:57 Uhr befuhr heute Morgen eine 52-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die L 3403 von der Reichensachsen kommend in Richtung Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Zusammenprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 20:20 Uhr wurde gestern Abend ein 22-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto fuhr, was ein durchgeführter Test bestätigte. Dieser verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 04./05.02.23 wurde in der Meiereistraße in Reichensachsen das Fenster eines Wintergartens beschädigt. Wie der Geschädigte am Sonntagmorgen feststellen musste, wurde dabei die Außenscheibe des Wintergartens zerstört, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall zwischen Traktor und Pkw

Um 12:30 Uhr befuhren am gestrigen Sonntagmittag ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Traktor und ein nachfolgender 72-Jähriger aus Wildeck mit seinem Pkw die K 23 von Breitau kommend in Richtung Grandenborn. Der Fahrer des Traktors beabsichtigte dann nach links abzubiegen, während der Fahrer des Pkws beabsichtigte den Traktor zu überholen. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Pkw-Fahrer angab, dass der 18-Jährige zuvor nicht den Blinker betätigt habe, gab dieser hingegen an, dass er den Blinker sehr wohl betätigt habe. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wildunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich vergangene Nacht auf der B 7 in der Gemarkung Ringgau ereignet hat. Um 02:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Brotterode die B 7 zwischen Netra und Ifta. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das frontal erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht.

Ein weiterer Zusammenstoß mit einem Reh ereignete sich gestern Abend, um 19:00 Uhr, auf der K 2 zwischen Sontra und dem Stadtteil Weißenborn. Das Tier wurde von dem Pkw eines 27-Jährigen aus Aschaffenburg angefahren und lief im Anschluss davon. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:00 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagmorgen eine 48-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die L 3225 in Richtung Friedrichsbrück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Gegen Laterne gefahren; Fahrer verletzt

Um 21:58 Uhr befuhr gestern Abend ein 36-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw den Parkplatz einer Papierfabrik in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen, in der Absicht dort Altpapier zu entsorgen. Im Anschluss daran setzte er seine Fahrt über den Parkplatz in Richtung Ausfahrt fort. Dabei übersah er eine etwas neben der Fahrspur stehende Straßenlaterne und fuhr mit der linken Fahrzeugfront gegen diese. Dadurch wurde der Pkw stark beschädigt; der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Der Fahrer selbst wurde durch den Aufprall verletzt und zur weiteren Untersuchung/ Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sachbeschädigung an Pkw

Um 16:10 Uhr befuhr eine 18-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die Brückenstraße in Witzenhausen in Richtung „An der Schlagd“. In Höhe des tegut-Marktes fiel ihr ein Mann am rechten Fahrbahnrand auf. Um auf sich aufmerksam zu machen, hupte sie kurz, worauf sich der Mann umdrehte und gegen das vorbeifahrende Auto trat. Dadurch wurde die Stoßstange hinten rechts beschädigt. Der Schaden mit ca. 500 EUR angegeben. Als Tatverdächtiger konnte ein 26-Jähriger aus Witzenhausen ermittelt werden.