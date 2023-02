Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Unbekannte brechen in Mobilfunkfachgeschäft ein und stehlen Handy-Attrappen, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag (2. Februar) auf Freitag (3. Februar) brachen unbekannte Täter in ein Mobilfunkfachgeschäft in der Korbacher Fußgängerzone ein. Sie entwendeten mehrere Handy-Attrappen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten schlugen gegen 02.30 Uhr eine Glastür zu dem Geschäft in der Prof.-Bier-Straße ein. Anschließend konnte sie in den Laden einsteigen, wo sie unter anderem mehrere Handy-Attrappen, überwiegend der Marken „I-Phone“ und „Samsung“, entwendeten. Mit dem Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Willingen: FIS Weltcupspringen in Willingen – Polizei zufrieden mit friedlichem Sportfest

Mehr als 16.000 Skisprungfans waren heute im Stadion um ihre Sportler und Sportlerinnen zu bejubeln und das trotz Schneetreiben, Nebel und Minusgraden.

Die An- und Abreise ist ohne größere Verkehrsbeeinträchtigungen verlaufen. Für die mit Auto angereisten Zuschauer waren ausreichend Parkplätze vorhanden. Trotzdem sind einige Autos verbotswidrig an der B251 geparkt worden. Die Polizei wird Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

Auf den ausgewiesenen Parkflächen zählte der Verkehrsdienst etwa 1455 Pkw, 200 Wohnmobile und 14 Busse. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind laut Angaben der Bundespolizei von mehr als 3000 Menschen genutzt worden.

Im Stadion kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen größeren Einsätzen. Die Einsatzkräfte mussten lediglich einmal einschreiten, als ein Besucher am Parkplatz Stryck erlaubnisfreie Pyrotechnik (Kleinstfeuerwerk) entzündete. Die Person wurde durch die Polizei angesprochen und die Pyrotechnik sichergestellt.

Die Rettungsdienste mussten in 18 Fällen Hilfe leisten, meist wegen kleinerer Blessuren.

„Unsere Einsatzstrategie hat sich auch in diesem Jahr wieder bestens bewährt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Skiclub, der Gemeinde Willingen und aller am Einsatz beteiligten Einsatzkräfte hat zum Erfolg dieses friedlichen Sportfests beigetragen.“ – so der Einsatzleiter der Polizei am Sonntag, Polizeioberrat Marco Schweizer.

Fundsachen, die im Verlaufe des Wochenendes bei der Polizei abgegeben wurden, können am Montag während der Sprechzeiten der Schutzfrau vor Ort bei der Gemeinde Willingen abgeholt werden.