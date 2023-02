Bergstrasse

Groß-Rohrheim: Einbruch in Wohnhaus

Groß-Rohrheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Beethovenstraße geriet zwischen

Freitagmittag (03.02.) und Sonntagabend (05.02.), in das Visier von Einbrechern.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die

Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen hierbei unter

anderem mehrere Schmuckstücke und eine Armbanduhr in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Pfungstadt: Werkstatt im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Kriminelle verschafften sich zwischen Sonntagmittag (5.2.)

und Montagvormittag (6.2.) Zutritt zu einer Werkstatt in der

Werner-von-Siemens-Straße. Dazu beschädigten die Täter ein Fenster, gelangten

dadurch in die Räume und entwendeten dort mehrere Drehmomentschlüssel sowie ein

Diagnosegerät. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Diebe einen

Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Bensheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag (05.02.) haben bislang unbekannte

Kriminelle mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich der Wilhelmstraße beschädigt.

Die Wagenbesitzer meldeten sich bei der Polizei und gaben an, dass ihre Autos

Beschädigungen aufweisen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden an den Wägen

Spiegel abgerissen bzw. abgetreten.

Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden. Das Kommissariat

41 in Bensheim ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum

Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die

Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

Viernheim: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag (05.02.) haben Einbrecher eine

Bäckerei-Filiale in einem Einkaufsmarkt in der Walter-Oehmichen-Straße

heimgesucht.

Am frühen Morgen, gegen 5 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt worden. Nach

bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür auf und verschafften sich

auf diesem Weg Zugang zu dem Geschäft. Dort brachen die ungebetenen Besucher

einen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ermittelt nun wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der

Rufnummer 06252/7060 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Bensheim-Fehlheim: Vier Tablets aus Schule gestohlen – Einbrecher von Zeugin überrascht

Bensheim-Fehlheim (ots) – In das Büro der Schulleiterin der Carl-Orff-Schule im

Ebertswinkel gelangte ein Einbrecher am Sonntagabend (05.02.) gegen 18:20 Uhr im

Schutz der Dunkelheit durch ein Fenster. Eine zufällig vorbeikommende Zeugin

überraschte den Eindringling. Dennoch konnte er vier Tablets im Wert von rund

2000 Euro entwenden und mit der Beute flüchten. Verdächtige Wahrnehmungen nimmt

das sachbearbeitende Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter 06252 706-0

entgegen.

Viernheim: In Autowerkstatt eingebrochen

Viernheim (ots) – Zum Büro einer Werkstatt in der Industriestraße verschafften

sich Kriminelle in der Nacht zum Samstag (04.02.) gewaltsam durch ein Fenster

Zutritt. Ihnen fiel dabei Geld in die Hände. Außerdem hinterließen die

Einbrecher einen Schaden von mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden

von der Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) unter 06252 706-0

entgegengenommen.

Pfungstadt: Parkbank durch zündelnde Personen beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Am Samstagabend (4.2.) verbrannten drei Personen gegen 18.30

Uhr mehrere Konservendosen auf einer Bank in der Akazienanlage. Hierbei entstand

nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Täter

flüchteten anschließend unerkannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen

verliefen ohne Ergebnis.

Eine Person soll circa 14 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug

zur Tatzeit eine Jeans, eine braune Jacke und eine braune Kappe.

Wenn Sie Hinweise zu den Personen haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Geparkten BMW beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet.

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, dem 01.02.23, 15:30 Uhr bis

Donnerstag, dem 02.02.23, 10:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Odenwaldschule

in Heppenheim, Ortsteil Oberhambach, ein dort geparkter, schwarzer, PKW BMW

durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem geparkten BMW entstand

ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Heppenheim sucht nach Zeugen,

welche Hinweise auf den Verursacher geben können. Mögliche Zeugen werden

gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060

in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Einbruch in Jugendzentrum

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (2.2.) und Montagnachmittag

(6.2.) haben Einbrecher ein Jugendzentrum in der Lincolnstraße heimgesucht. Nach

bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu

den Räumen und suchten nach Wertvollem. Ob sie fündig wurden, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen. Diese haben das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen.

In diesem Zusammenhang stehende Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Eberstadt: Widerstand bei Festnahme nach Platzverweis / Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Darmstadt (ots) – Wiederholt außer Rand und Band zeigte sich ein 28 Jahre alter

Mann am Sonntagabend (5.2.) in der Walter-Rathenau-Straße. Gegen 23.40 Uhr war

die Polizei alarmiert worden, nachdem der polizeilich bekannte Mann nach

Streitigkeiten die Wohnung einer Anwohnerin nicht verlassen wollte. Die

hinzueilenden Beamtinnen und Beamten erteilten dem 28-Jährigen einen

Platzverweis, dem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Im Rahmen der

anschließenden Festnahme flüchtete der Wohnsitzlose und beschädigte auf seinem

Weg mindestens vier geparkte Autos, unter anderem in der Von-der-Au-Straße. Im

Bereich der Reuterallee endete die Flucht mit seiner Festnahme, bei der er

erheblichen Widerstand leistete. Der 28-Jährige wurde in das Gewahrsam gebracht

und weitere Verfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen hat das

Kommissariat 35 übernommen. Nach derzeitiger Prüfung soll der Tatverdächtige am

Dienstag (7.2.) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Darmstadt-Arheilgen: Drei Personen bei Unfall schwer verletzt / B3 voll gesperrt / Sachverständiger beauftragt

Darmstadt (ots) – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen

(5.2.) gegen 9.25 Uhr auf der Bundesstraße 3, im Bereich zwischen Gräfenhäuser

Straße und Weiterstädter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 57 Jahre

alter Mann aus Darmstadt mit seinem Auto auf der B 3 Richtung Norden. Ein mit

zwei 47 und 51 Jahre alten Männern besetztes Fahrzeug fuhr auf der Gegenfahrbahn

Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Fahrzeuge gegen

9.25 Uhr frontal zusammen. Dabei verletzten sich alle drei Fahrzeuginsassen

schwer und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Für die Dauer der

Unfallaufnahme war dieser Bereich der Bundesstraße 3 für mehrere Stunden voll

gesperrt. Für die Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen

dauern derzeit an.

Darmstadt-Bessungen: Auto aus Tiefgarage entwendet

Darmstadt (ots) – Aus einer Tiefgarage in der Bessunger Straße haben Diebe

zwischen Freitag (3.2.), 16 Uhr und Samstag (4.2.), 11.30 Uhr einen schwarzen

Audi entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen

DA-TL 668 angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos nehmen

die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus / Alarm schlägt ungebetene Besucher in die Flucht

Darmstadt (ots) – Auf ein Einfamilienhaus in der Leo-Tolstoi-Straße hatten es

ungebetene Besucher am Freitag (3.2.) abgesehen. Als sie gegen 18.30 Uhr

versuchten gewaltsam in die Räume zu gelangen, löste der Alarm aus und schlug

die Täter glücklicherweise in die Flucht. Zurück blieb ein geschätzter Schaden

von mehr als 1000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle

in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: 88 km/h zu schnell auf der Autobahn

Weiterstadt (ots) – Die A5 bei Weiterstadt befuhr ein 47-jähriger Mann aus

Schwetzingen am Samstagmittag (04.02.) mit 188 Stundenkilometern, wobei nur 100

km/h erlaubt gewesen wären. Dabei wurde er von Zivilfahndern des

Polizeipräsidiums Südhessen gemessen und muss nun drei Monate auf seinen

Führerschein verzichten. Außerdem muss er 700 Euro Bußgeld bezahlen und bekommt

zwei Punkte in Flensburg.

Alsbach-Hähnlein: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus / Zeugenaufruf der Polizei

Alsbach-Hähnlein (ots) – Kriminelle versuchten zwischen Freitagabend (3.2.) und

Samstagnachmittag (4.3.) in ein Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße zu

gelangen. Dazu hebelten die noch unbekannten Täter an der Eingangstür des

Gebäudes. Die Einbrecher mussten jedoch aus bislang ungeklärter Ursache von

ihrem Vorhaben ablassen und flüchteten daraufhin unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Griesheim: Motivierter Grundschüler zeitig unterwegs

Etwas sehr früh machte sich am Montagmorgen (06.02.) ein siebenjähriger Grundschüler aus Griesheim auf den Weg zur Schule. Unbemerkt von seinen schlafenden Eltern verließ der siebenjährige um kurz vor 05.00 Uhr die Wohnung, setzte sich samt Schulranzen auf sein Fahrrädchen und fuhr die Wilhelm- Leuschner- Straße hoch und runter. Einem aufmerksamen Passanten fiel der junge Fahrradfahrer auf, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Eine Streife des Zweiten Polizeirevieres konnte den den siebenjährigen Buben antreffen und zu Hause seiner sichtlich überraschten Mama übergeben.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Getränkemarkt

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt am frühen Sonntagmorgen (05.02.), gegen 4.00 Uhr, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gewaltsam in den Markt am Tizianplatz ein und betraten den Verkaufsraum. Dort angekommen entwendeten sie eine noch unbekannte Menge Zigaretten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Rüsselsheim: Wohnung im Visier Krimineller/Kripo ermittelt

Zwischen Samstag (04.02.), 13.30 Uhr und Sonntag (05.02.), 23.30 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mecklenburger Straße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch die Eingangstür ein und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten Schmuck und Geld. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Büttelborn/Klein-Gerau: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Laufe des Samstags (04.02.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Anwesens „Am Weiher“ ein. Hier durchsuchten die Kriminellen sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen persönliche Dokumente. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Lokal

Eine Cafe Bar in der Cranachstraße geriet am Sonntag (05.02.), in der Zeit zwischen 4.30 und 12.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Geld, E-Zigaretten und Spirituosen in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Bischofsheim: Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Noch ist unbekannt, wie Einbrecher am Samstagnachmittag (04.02.) in der Zeit von 14:30 – 19:00 Uhr in eine Wohnung in der Breslauer Straße gelangen konnten. Jedenfalls konnten die ungebetenen Besucher hierbei Geld und Schmuck entwenden. Das zuständige Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim nimmt Hinweise unter 06142 696-0 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Werkzeuge im Wert von 5000 Euro aus Fahrzeug entwendet

Ein am Gundhof geparkter Transporter geriet zwischen Samstagmorgen (04.02.) bis Sonntagabend (05.02.) ins Visier von Kriminellen. Auf unbekannte Weise gelangten die Täter in das Fahrzeug und entwendeten die hochwertigen Werkzeuge. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 06142 696-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu wenden.

Rüsselsheim: Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnung/Geld, Auto und Drogen beschlagnahmt

Wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird sich ein 27 Jahre alter Mann verantworten müssen.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen waren die Beamten des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats 34 dem Mann auf die Spur gekommen. In diesem Zusammenhang erfolgte mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragtem richterlichen Beschluss am Freitag (03.02.) die Durchsuchung der Wohnung des Mannes. In den Räumen wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten rund 20 Gramm Kokain, knapp 1,5 Kilogramm Marihuana, rund 400 Gramm Haschisch, über 300 Gramm Amphetamin und 50 Gramm Ecstasy sowie mehrere zehntausend Euro Bargeld, bei dem es sich nach Einschätzung der Beamten um Drogengeld handeln dürfte. Außerdem stellten die Fahnder ein Auto sicher.

Der 27-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Hochheim: Unfall mit Verletzten und Vollsperrung der BAB 671

Gegen 03:50 Uhr kam es am heutigen Montagmorgen (06.02.) auf der BAB 671 zwischen der Ausfahrt Hochheim-Süd und der Ausfahrt Gustavsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 23-jährige PKW-Fahrer mit seinem Mercedes auf die Anschlussstelle zu. Hierbei geriet er ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte über die Hauptfahrbahn und prallte gegen die linke Schutzplanke. Im Anschluss kam dieser auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 46-jähriger rumänischer LKW-Fahrer, welcher auf der A671 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, bemerkte die Unfallstelle zu spät und fuhr in den querstehenden PKW. Der Fahrer des Mercedes wurde hierbei eingeklemmt und durch die Feuerwehr gerettet. Die beiden Insassen des PKW wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die BAB 671 ist aktuell ab der AS Hochheim-Süd voll gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Südhessen sind auch Streifen der Autobahnpolizei Westhessen, der Polizeistation Flörsheim, sowie Feuerwehr und Rettung vor Ort. Berichterstatter: Wolf, PHK (Past Südhessen)

Odenwaldkreis

Erbach: Polizei kontrolliert/Zwei berauschte Fahrer gestoppt

Beamte der Polizeistation Erbach führten in der Nacht zum Montag (06.02.) in der Michelstädter Straße eine Verkehrskontrolle durch.

Für zwei Verkehrsteilnehmer mündeten die Überprüfungen anschließend in entsprechende Strafverfahren. Gegen 23.45 Uhr stoppten die Gesetzeshüter zunächst einen 18 Jahre alten Autofahrer. Bei ihm bestand der Verdacht auf vorherigen Konsum von Drogen. Ein Test reagierte anschließend positiv auf Cannabis. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weiterhin kontrollierten die Polizisten gegen Mitternacht einen 36-jährigen Wagenlenker und bemerkten hierbei rasch, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,4 Promille an. Zudem hatte der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Es folgte ebenfalls eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.