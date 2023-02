Wiesbaden: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten,

Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Sonntag, 05.02.2023, 21:19 Uhr

(sun)Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 643 bei Wiesbaden,

bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Zwei Pkw befuhren parallel zueinander die

A 643 in Fahrtrichtung Mainz. Aufgrund einer zu hohen Beschleunigung geriet der

auf der linken von zwei Fahrspuren fahrende schwarze BMW in Höhe der

Anschlussstelle Dotzheim ins Schleudern und kollidierte mit einem grauen

Mercedes, welcher rechts neben diesem fuhr. Anschließend lenkte der 26-jährige

BMW-Fahrer nach links und fuhr in die Mittelschutzplanke, wohingegen der

24-jährige Mercedes-Fahrer nach rechts gedrängt wurde und in die

Außenschutzplanke fuhr. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und

anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa

18.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-4140 entgegen.

Falschen Notruf abgesetzt,

Wiesbaden, Fliederweg, 05.02.2023, 18.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend haben Unbekannte einen falschen Notruf abgesetzt und so

einen Einsatz im Wiesbadener Fliederweg ausgelöst. Gegen 18.30 Uhr wurde

mitgeteilt, dass es in einem Haus im Fliederweg zu einem Messerangriff sowie

einer mutwilligen Beschädigung der Gasleitung gekommen sei und sich noch

bewaffnete Personen im Haus befinden würden. Aufgrund des Notrufs wurden

unmittelbar eine Vielzahl von Einsatzkräften herangeführt, welche dann aber

zeitnah feststellen konnten, dass keinerlei Gefahr vorlag und der Sachverhalt

vorgetäuscht wurde. Notrufe sind für Notfälle da! Falsche Notrufe führen zu

Einsätzen von Rettungskräften und binden damit wichtige Ressourcen, die anderswo

dringend gebraucht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des

Notrufmissbrauchs und des Vortäuschens einer Straftat aufgenommen.

Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden, 03.02.2023,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit

einem „Schockanruf“ Bargeld erbeuten wollen. Am Freitag versuchten es die

Betrüger hiermit erneut bei mindestens fünf Personen aus Wiesbaden, scheiterten

jedoch glücklicherweise in den bislang bekanntgewordenen Fällen. Die

Geschädigten erhielten im Laufe des Tages jeweils einen Anruf, in welchem

geschildert wurde, dass ein enges Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall

verursacht habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern

könne. Während die Angerufenen in vier Fällen rechtzeitig misstrauisch wurden,

begab sich eine Seniorin mit einem extra für sie gerufenen Taxi zu ihrer

Hausbank, um die geforderte Geldsumme abzuheben. Die Bankmitarbeiterin schöpfte

jedoch trotz eines anderweitig genannten Verwendungszwecks Verdacht und

verhinderte die Herausgabe des Geldes, wodurch der Betrugsversuch misslang.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird mit

dem „Schockanruf“ auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die

Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst

sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu

lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber

hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen

empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten

auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall

können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre

Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

Zwei Dutzend Gartenhütten angegangen, Wiesbaden-Schierstein, Elbestraße,

Donnerstag, 02.02.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 03.02.2023, 12:00 Uhr

(sun)Zwischen Donnerstag und Freitag waren Einbrecher an knapp zwei Dutzend

Gartenhütten in einem Gartenverein in Schierstein zugange. Gegen 12:00 Uhr am

Freitag wurden in der Gartenkolonie in der Elbestraße nicht weniger als 23 Fälle

des versuchten oder bereits vollendeten Einbruchs festgestellt. Der Sachschaden

beläuft sich auf circa 5.000 Euro, wohingegen der Gesamtwert der Beute bei knapp

1.000 Euro liegt. Das 5. Polizeirevier bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540.

Anhänger mit Sauna gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 20.01.2023, 18:00 Uhr bis

Samstag, 04.02.2023, 12:00 Uhr

(sun)Zwischen Freitag, dem 20.01.2023, und Samstag, dem 04.02.2023, stahlen

unbekannte Täter in der Erich-Ollenhauer-Straße in Biebrich einen Anhänger

mitsamt einer darauf befestigten Sauna. Dies stellten die bestohlenen Besitzer

gegen 12:00 Uhr am Samstag fest. Zum Entwenden des Anhängers wurde das

Anhängerschloss zur Sicherung gegen Wegnahme von den Dieben zerstört. Der

Anhänger mit dem Kennzeichen OCH-U 999 und die mobile Sauna entsprechen

insgesamt einem Wert von circa 11.000 Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Einbruch in Lagerhalle,

Mainz-Kastel, Sankt-Florian-Straße, Freitag, 03.02.2023, 21:05 Uhr bis 21:25 Uhr

(sun)Mit der Hilfe eines Brechwerkzeugs verschafften sich unbekannte Täter am

Freitagabend zwischen 21:05 Uhr und 21:25 Uhr Zugang in eine Lagerhalle in der

Sankt-Florian-Straße in Mainz-Kastel. Zuerst beschädigten die Einbrecher den das

Gelände umfassenden Maschendrahtzaun mittels eines Bolzenschneiders, um auf das

Gelände zu gelangen. Daraufhin brachen sie in die Lagerhalle unter Zuhilfenahme

eines Brechwerkzeugs ein. Ohne derzeit bekannten Diebesgut flohen die Einbrecher

anschließend in unbekannte Richtung. Beim Beschädigen des Zauns, wie auch der

Lagerhalle, entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Das 3. Polizeirevier

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls

sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu

melden.

Einbruch misslingt,

Wiesbaden-Schierstein, Zehntenhofstraße, Samstag, 04.02.2023, 08:00 Uhr bis

Sonntag, 05.02.2023, 13:00 Uhr

(sun)Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag scheiterten unbekannte Täter beim

Versuch, in ein Einfamilienhaus in Schierstein einzubrechen. Die Einbrecher

versuchten die Eingangstür des Hauses in der Zehntenhofstraße aufzuhebeln. Das

gelang Ihnen allerdings nicht, woraufhin die Täter das Weite suchten und in

unbekannte Richtung flohen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Versuchter Einbruch verhindert,

Wiesbaden, Spohrstraße, Sonntag, 05.02.2023, 21:15 Uhr

(sun)Eine Zeugin beobachtete am Sonntagabend einen unbekannten Täter beim

versuchten Einbruch in eine Garage. Gegen 21:15 Uhr machte sich der Einbrecher

an dem Garagentor in der Spohrstraße zu schaffen. Als die Zeugin diesen auf sich

aufmerksam machte, floh er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der

Einbrecher sei circa 20 bis 24 Jahre alt und an die 1,70 Meter groß gewesen. Er

habe ein etwas ungepflegtes Erscheinungsbild und einen auffällig hohen

Haaransatz mit nach obenstehenden Haaren gehabt. Das Haus des Jugendrechts hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie

hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Brennender Einkaufskorb im Treppenhaus, Mainz-Kostheim, Römerfeld,

05.02.2023, 13.25 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag brannte im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der

Straße „Römerfeld“ in Mainz-Kostheim ein abgestellter Einkaufskorb. Der

qualmende Korb wurde gegen 13.25 Uhr bemerkt und von einem Anwohner mittels

Feuerlöscher gelöscht. Durch den Brand wurde das Gebäude nicht beschädigt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 03.02.2023 und 04.02.2023,

(pl)Am vergangenen Wochenende führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam

mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Kontrollen

im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte

waren am Freitag- und am Samstagabend jeweils ab 19.00 Uhr bis in die Nacht

hinein in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs.

Insgesamt wurden in den beiden Nächten 114 Personen kontrolliert. Während die

Kontrollen in der Nacht zum Samstag ohne besondere Vorkommnisse verliefen,

mussten in der darauffolgenden Nacht vier Ermittlungsverfahren, davon drei wegen

aufgefundener Betäubungsmittel und eins wegen des Verstoßes gegen das

Aufenthaltsgesetz, eingeleitet werden. Abgesehen davon wurden bei zwei

kontrollierten Minderjährigen aufgefundene Zigaretten präventiv sichergestellt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei einer weiteren Personenkontrolle

ein verbotenes Messer sicher und fertigten eine entsprechende

Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen 00.20 Uhr kam es in der Nacht zum Sonntag zu

einer Widerstandshandlung. Einsatzkräfte waren im Rahmen ihrer Streifentätigkeit

in der Bülowstraße auf einen Konflikt zwischen einer Jugendgruppe und einer

männlichen Person aufmerksam geworden. Als die Beamtinnen und Beamten sich der

Sache annahmen, sei der 46-jährige Mann den polizeilichen Anweisungen nicht

nachgekommen und habe Widerstand geleistet, so dass er schließlich zu Boden

gebracht und festgenommen werden musste. Es folgte eine Blutentnahme auf dem

Revier und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Widerstandes.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Schwer verletzte Person bei Verkehrsunfall, Wiesbaden-Schierstein,

Saarstraße, Samstag, 04.02.2023, 14:10 Uhr

(sun)Vergangenen Samstag kam es auf der Saarstraße in Wiesbaden zu einem

Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann befuhr um 14:10 Uhr die Saarstraße von

Schierstein aus in Richtung Wiesbaden. Nur wenige Meter entfernt vor der

Kreuzung zur Stielstraße kam der 63-Jährige mit seinem schwarzen Mitsubishi nach

links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem sich dort befindlichen

Laternenmast. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer und musste anschließend ins

Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall wurde der Laternenmast beschädigt,

wie auch der Pkw, welcher daraufhin nicht mehr fahrtüchtig war. Der Sachschaden

beläuft sich auf knapp 31.000 Euro.

Unfallflucht,

Wiesbaden-Bierstadt, Kirchbachstraße, Sonntag, 05.02.2023, 05:00 Uhr

(sun)Am Sonntag kam es um 05:00 Uhr zu einer Unfallflucht in

Wiesbaden-Bierstadt. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Pkw die

Kirchstraße in Richtung Bierstadter Straße und kollidierte hierbei mit einem

geparkten weißen Audi. Der unfallverursachende rote Pkw beschädigte dabei den

hinteren linken Bereich des parkenden Autos. Die am Steuer sitzende Person

flüchtete daraufhin vom Unfallort. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst

der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung vor Dorfgemeinschaftshaus,

Hünstetten-Kesselbach, Bergstraße, Sonntag, 05.02.2023, 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es in Kesselbach vor dem Dorfgemeinschaftshaus

zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann drei weitere verletzt haben soll.

Gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über eine

vorangegangene Schlägerei in der Bergstraße informiert. Zwei Beteiligte seien

Bereits in medizinischer Behandlung. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei

Beteiligte, einen 30-jährigen Taunussteiner sowie einen 27 Jahre alten Mann aus

Hünstetten. In zwei Rettungswagen befanden sich zwei weitere Männer aus

Hünstetten, ein 48- und ein 29-Jähriger. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen

zufolge sollte der alkoholisierte Taunussteiner eine Veranstaltung im

Gemeindehaus verlassen und sei von den weiteren Männern nach draußen geleitet

worden. Dort habe er sie angegriffen und verletzt. Darüber hinaus soll er einen

Stein gegen eine Scheibe des Gemeindehauses geworfen und einen Sachschaden von

etwa 300 Euro verursacht haben. Die Verletzten in den beiden Rettungswagen

mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-Jährige muss sich nun in

einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Die Polizei ermittelt zu dem genauen Tatablauf und bittet weitere Zeugen des

Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation

Idstein zu melden.

Handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, Taunusstein-Hahn,

Ludwig-Schauß-Straße, Sonntag, 05.02.2023, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend mussten zwei Polizeistreifen nach Taunusstein-Hahn

anrücken, da sich dort zuvor mehrere Personen eine handfeste Auseinandersetzung

lieferten. Eine Beteiligte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen

22:00 Uhr wurden die Beamten in die Ludwig-Schauß-Straße gerufen, da sich dort

mehrere Menschen prügeln würden. Vor Ort konnten die betroffenen Personen

voneinander getrennt und die Situation beruhigt werden. Ersten Ermittlungen

zufolge gerieten zwei Frauen in Streit, welcher im weiteren Verlauf in

wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Eine von ihnen wies einen

Atemalkoholwert von knapp 2 Promille auf. Ihre Kontrahentin musste im Anschluss

verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin hätten sich mindestens

drei Männer an der Auseinandersetzung beteiligt und sich gegenseitig körperlich

zugesetzt. Auch sei es hier zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen.

Letztlich musste die Polizei mehrere Strafverfahren einleiten. Die genauen

Tatbeteiligungen werden derzeit ermittelt.

Moped gestohlen und angezündet, Taunusstein-Hahn, Schillerstraße, Donnerstag,

02.02.2023, 20:30 Uhr bis Samstag, 04.02.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag wurde in Taunusstein-Hahn ein Moped gestohlen und

am darauffolgenden Tag verbrannt vorgefunden. Am Samstagmittag stellten

Spaziergänger auf einem Feldweg nahe der Schützenstraße einen abgebrannten

Motoroller fest und informierten die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt konnte das

Moped, an welchem das Kennzeichen fehlte nicht weiter zugeordnet werden. Am

Sonntag meldeten sich dann Bewohner der Schillerstraße und gaben an, dass ihnen

am Donnerstagabend am Straßenrand der Schillerstraße abgestellter Motorroller

gestohlen worden sei. Schnell konnte man die beiden Fälle zusammenführen. Die

Hintergründe des Diebstahls und des anschließenden Anzündens sind aktuell

unklar. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Diebstahl in der

Schillerstraße und/oder dem Verbrennen und zurücklassen des Zweirads unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Randaliert, dann berauscht und betrunken auf Mofa unterwegs, Oestrich-Winkel,

Markt, Freitag, 03.02.2023, 14:15 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag nahm die Polizei in Oestrich-Winkel einen Randalierer

fest, welcher unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein

unterwegs war. Gegen 14:15 Uhr meldeten Mitarbeiter einer Bankfiliale in der

Straße „Am Markt“, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann in der Filiale

herumschreien und gegen Automaten treten würde. Bisher sei es zu keinem

Sachschaden gekommen. Daraufhin fuhr eine Polizeistreife nach Oestrich-Winkel

und konnte auf der Anfahrt einen auf die Personenbeschreibung passenden Mann auf

einem Motorroller feststellen und kontrollieren. Es handelte sich bei dem

45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz um den besagten Randalierer aus der Bank.

Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und wirkte stark alkoholisiert.

Weiterführende Tests ergaben einen Atemalkoholwert von über ein Promille, ein

Drogentest reagierte ebenfalls positiv. Auf einer Dienststelle wurde dem Mann

Blut abgenommen, anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Kontrollen führen Drogen und Einbruchswerkzeug zu Tage, Taunusstein-Hahn /

Taunusstein-Wehen, Baumgartenstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 19:45 Uhr

Am Donnerstagabend führten gemeinsame Kontrollen der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus und der hessischen Bereitschaftspolizei zu mehreren Festnahmen

und dem Auffinden von Drogen und Einbruchswerkzeug. Bereits zur Mittagzeit

hatten es die Einsatzkräfte entlang der Bundesstraßen 54 und 275 vor allem auf

potenzielle Einbrecherbanden abgesehen. Am frühen Abend hatten die Beamten dann

den richtigen Riecher. Gegen 19:45 Uhr bemerkte eine Streife im Bereich der

Baumgartenstraße ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen. Man entschied sich

dazu, den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen. Als dem Fahrzeug entsprechende

Anhaltesignale gegeben wurden, fuhr dieses plötzlich mit hoher Geschwindigkeit

die Ibellstraße entlang und hielt erst auf dem Parkplatz der „Silberbachhalle“.

Dort stiegen unvermittelt drei Personen aus dem Fahrzeug und versuchten zu Fuß

zu flüchten. Den eingesetzten Polizisten gelang es, die Insassen, zwei Männer im

Alter von 25 und 30 Jahren sowie eine 26 Jahre alte Frau zu stoppen und

festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Autos und der drei Festgenommenen

erklärte sich dann das plötzliche Fluchtverhalten. Nicht nur stand der

25-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern auch im

Fahrzeug stellten die Beamten unter anderem Drogen, Munition einer Waffe,

diverse Einbruchsutensilien- und Werkzeug, mehrere Fahrzeug- und

Wohnungsschlüssel, ein Messer und weitere Gegenstände zum Handel von Drogen

sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Fahrer eine

Blutentnahme durchgeführt und alle drei Personen Erkennungsdienstlich behandelt.

Im Anschluss an die Einleitung von Ermittlungsverfahren, durften sie die

Dienststelle wieder verlassen. Die Polizei ermittelt und prüft nun, ob den

dreien entsprechende Taten aus dem Umkreis zugeordnet werden können.

LKW kippt auf die Seite und führt zu Vollsperrung, B 260, zwischen Bad

Schwalbach-Langenseifen und Schlangenbad-Wambach, Montag, 06.02.2023, 07:35 Uhr

(fh)Am Montagmorgen verunfallte ein LKW samt Anhänger auf der B 260 zwischen

Langenseifen und Wambach und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die

Bundesstraße musste für mehr als sechs Stunden voll gesperrt bleiben. Gegen

07:35 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine die Bundesstraße

von Heidenrod nach Wiesbaden. Zwischen Langenseifen und Wambach kam der Fahrer

mit seinem LKW aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts auf einen

Grünstreifen ab und in der Folge ins Schlingern. Die mit Holz beladene

Sattelzugmaschine kippte in der Folge auf die Seite und kam quer auf der

Fahrbahn zum Stillstand. Im Rahmen der aufwändigen Bergungs- und

Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt und

der Verkehr umgeleitet werden. Der 50- jährige musste durch die Feuerwehr aus

seinem Führerhaus befreit und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht

werden. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Fahrzeugbrände auf der Autobahn, A3 bei Idstein A3 zwischen Limburg Süd und

Bad Camberg Freitag, 03.02.2023, 19:00 Uhr Samstag, 04.02.2023, 06:30 Uhr

(he) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Zuständigkeitsbereich der

Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu zwei Fahrzeugbränden, bei denen ein

Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand, glücklicherweise jedoch niemand

verletzt wurde. Am Freitagabend bemerkte ein BMW-Fahrer auf der A3 in Höhe

Idstein Rauch im Bereich der Motorhaube und stoppte daraufhin seien Pkw auf dem

Standstreifen. Bei einer Nachschau schlugen ihm schon Flammen aus dem Motorraum

entgegen, sodass unmittelbar Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei verständigt wurden. Am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr befuhr ein

Klein-Lkw dann die A3 in Richtung Köln, als der Fahrer zwischen den

Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg ein Feuer im hinteren Bereich der

Ladefläche entdeckte. Auch diesem Fahrzeugführer gelang es sein Fahrzeug

rechtzeitig zu stoppen, sich in Sicherheit zu bringen und einen Notruf

abzusetzen. Währenddessen griff das Feuer auf die Ladung über. In beiden Fällen

kam es während den Lösch-, bzw. Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Zeitweise mussten mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Teilweise wurde auch die

Fahrbahn durch die Hitze der Brände beschädigt.