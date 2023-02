Vermisste 52-jährige Frau – Öffentlichkeitsfahndung

Germersheim (ots) – Seit Montag 06.02.2023, wird die im Kreis Germersheim wohnende 52-jährige N.Graubner vermisst. Sie verließ in den frühen Morgenstunden ihre Wohnung. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Frau Graubner nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Frau Graubner ist vermutlich mit ihrem Fahrzeug, einem Mercedes C180, Farbe: grau, amtliches Kennzeichen: GER-N 255, unterwegs.

Ein Foto von N.Graubner ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/c5g3y veröffentlicht.

Wer hat die Frau seit Montag gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

83-Jähriger nach Unfall mit Pedelec verstorben

Kuhardt (ots) – Am 07.01.2023 ereignete sich in Kuhardt ein Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung vom 08.01.2023), bei dem ein 83-jähriger Pedelec Fahrer schwer verletzt wurde. Der Rentner verstarb am 04.02.2023 an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern weiter an.

Einbruchserie in Schrebergärten

Germersheim (ots) – Im Zeitraum vom 04.02.2023, 17:00 Uhr bis zum 05.02.2023, 11:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in der Werftstraße in Germersheim fünf Gartenhäuschen auf. Was diese entwendeten ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Täterhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter pigermersheim@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 07274/9581602 entgegen.