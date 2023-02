Einbruchserie in Gartenhäuser

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 04.02.2023, 21.30 Uhr bis 05.02.2023, 12.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage am Sauweideweg auf. Bislang sind hierzu 11 Geschädigte bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hauptsächlich Elektrokabel entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am 05.02.2023 gegen 18.50 Uhr, wollte eine 36-jährige Frau aus Schwäbisch-Hall mit ihrem Pkw von der Hauptstraße in die Deichstraße einbiegen. Hierbei touchierte sie ein am Straßenrand geparkten Pkw. Es entstand hierbei Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,8 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.