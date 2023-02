Enkenbach-Alsenborn – Anlässlich des Internationalen Frauentages, der in diesem Jahr bereits zum 112. Mal begangen wird, lädt die Gleichstellungsstelle des Landkreises Kaiserslautern in Kooperation mit dem Gleichstellungsbeirat Enkenbach-Alsenborn und der PROVINZ 80 Programmkino GmbH am Mittwoch, 08. März 2023 ab 18:30 Uhr zu einem gemeinsamen Filmabend mit der Komödie „Einfach mal was Schönes“ von Karoline Herfurth ins PROVINZ Programmkino Enkenbach-Alsenborn ein.

Bei einem Sektempfang vor dem Film ist Zeit sich auszutauschen. Dank der Unterstützung der Gleichstellungsstelle des Landkreises Kaiserslautern sowie der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn beträgt der Eintrittspreis zu dieser Veranstaltung 5,00 €.

Im Ticketpreis enthalten sind ein Glas Sekt und ein Kino-Hupferl. Die Veranstalterinnen freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Zum Film: Die biologische Uhr von Radiomoderatorin Karla tickt laut und deutlich und sie wünscht sich sehnlichst ein Kind. Ohne festen Partner und mit wenig Glück beim Dating entscheidet sich Karla kurz vor ihrem 40. Geburtstag dennoch für eine Schwangerschaft und informiert sich über eine künstliche Befruchtung. Ihre Familie zeigt sich wenig begeistert von dem Vorhaben, und als sich Karla auch noch in den viel zu jungen Ole verliebt, ist sie gezwungen, ihre Zukunftsplanung erneut zu überdenken.

Deutschland 2022; Regie: Karoline Herfurth; Drehbuch: Karoline Herfurth, Monika Fäßler; Besetzung: Karoline Herfurth, Nora Tschirmer, Jasmin Shakeri; 1 Std. 56 Min.

Provinz Programmkino Enkenbach-Alsenborn,

08. März 2023, Vorstellungsbeginn 19.00 Uhr, Sektempfang: 18:30 Uhr