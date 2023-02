Neustadt: Gaming-Tag für Kinder und Jugendliche am 06. März 2023 in der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Zum zweiten Mal findet am 6. März um 15:00 Uhr in der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße ein Gaming-Tag statt. Nach dem großen Erfolg des ersten Gaming-Tags wird in der Stadtbücherei wieder gezockt.

Gespielt wird auf der Nintendo Switch. Hier können Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren ihr Geschick unter Beweis stellen. Es sind Reaktionsgeschwindigkeit, Teamgeist und Konzentration gefragt.

Im Team-Duell treten die Spielerinnen und Spieler in „1-2-Switch“ gegeneinander

an. Ob als Safeknacker oder mächtiger Magier – in lustigen Mini-Spielen versuchen alle das eigene Team ans Ziel zu bringen.

Auch in der zweiten Hälfte geht es sportlich weiter. Mit „Nintendo Switch Sports“ können verschiedene Sportarten wie Volleyball, Fußball, Bowling, Tennis, Bad- minton oder Schwertkampf ausprobiert werden.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Telefonische Anmeldung unter 06321 855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu.