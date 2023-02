Neustadt: Rotary Club Neustadt finanziert Aktion „Warmes Mittagessen“ der Spiel- und Lernstube der Caritas Neustadt mit 15.700 EUR für die nächsten 1,5 Jahre

Neustadt an der Weinstraße – Der Rotary Club Neustadt hat der Kindertagesstätte „Spiel- und Lernstube“ der Caritas Neustadt in der Kurt-Schumacher-Straße in der vergangenen Woche eine Spende von 15.700 EUR zur Finanzierung der Aktion „Warmes Mittagessen“ übergeben.

Am 26. Januar 2023 übergaben Thomas Vorländer und Carmen Seiler-Dürr in den Räumen der Spiel- und Lernstube (Kindertagesstätte) der Caritas Neustadt in der Kurt-Schumacher-Straße 7 für den Rotary Club Neustadt eine Spende von 15.700 EUR zur Finanzierung der Aktion „Warmes Mittagessen“.

In der Spiel- und Lernstube werden gut 30 Kinder im Stadtteil Neustadt-Branchweiler im Alter von 6 – 14 Jahren an 5 Tagen in der Woche nach Schulschluss betreut. Die Mädchen und Jungen erhalten eine individuelle Betreuung bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben und die Möglichkeit zum Lesen und Spielen in ruhiger Umgebung. Mit einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm werden auch Anregungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung gegeben. Die Gruppenangebote fördern soziales Lernen und sollen die Kreativität der Kinder und Jugendlichen anregen.

Eine besondere Bedeutung nimmt dabei das Angebot eines gemeinsamen warmen Mittagessens im Rahmen der Aktion „Warmes Mittagessen“ ein. Eine ausschließlich dafür zuständige Mitarbeiterin der Caritas kümmert sich um die frische Zubereitung der täglichen Mahlzeiten.

Rotary hat ganz gezielt für diese Aktion „Warmes Mittagessen“ gespendet, um Kindern Zugang zu einem gesunden Mittagessen und Anregungen für die frische Zubereitung gesunder Mahlzeiten zu geben. Zunächst wurden 6.000 € aus vorhandenen Spendenmitteln zugesagt. Nach einem zusätzlichen Spendenaufruf im Club kamen dann weitere 9.700 € zusammen, sodass eine Gesamtsumme von 15.700 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden konnte. Diese Summe reicht insgesamt für die kompletten Kosten für einen Zeitraum von gut 17 Monaten.

Seitens der Caritas Neustadt waren Helga Deidesheimer, Leiterin der KiTa Spiel- und Lernstube und Johannes Keuck, Einrichtungsleiter des Caritas-Zentrums Neustadt anwesend, die sich herzlich für die Unterstützung bei Rotary Präsident Thomas Vorländer bedankten. Zum Abschluss gab es Kartoffelstrudel im Blätterteig, dazu Salat und hinterher Kuchen: alles selbstgemacht und ausgesprochen lecker!