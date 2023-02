Mannheim: Großbrand im Jungbusch – Alle Aktualisierungen

Großbrand im Stadtteil Jungbusch, Aktualisierung, Sonntag, 05.02.2023, 17.50 Uhr

Mannheim (ots) – Die Abrissarbeiten an der Einsatzstelle wurden für heute

beendet. Sie werden am morgigen Montag fortgesetzt. Aus Sicherheitsgründen kann

eine kleine Zahl von unmittelbaren Anwohnern noch nicht in die Wohnungen

zurückkehren. Die Stadt sorgt hier bei Bedarf für eine Unterbringung. Das

Abrissunternehmen hat den Auftrag das einsturzgefährdete Gebäude so weit

abzutragen, dass für die Nachbarhäuser und ihre Bewohner keine Gefahr mehr

besteht. Um die Arbeiten auch weiterhin effektiv durchführen zu können muss nun

der Abrissbagger eine neue Position einnehmen. Aufgrund einer nicht

vorhersehbaren Beschaffenheit des Brandgebäudes kann dies jedoch erst morgen

geschehen. Die Feuerwehr bleibt mit einem Löschfahrzeug weiterhin vor Ort,

ebenso zur Unterstützung Einsatzkräfte der Polizei. Im direkten Umfeld der

Einsatzstelle sind weiterhin einzelne Straßenabschnitte gesperrt. Kontakt für

Medienvertreter: 0621 / 32888-109

Mannheim: Großbrand im Jungbusch, Aktualisierung, 5.2.23 – 11.15 Uhr

Mannheim (ots) – Nahezu alle Bewohner der im Umfeld befindlichen Häuser konnten

zwischenzeitlich in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich ein einzelnes, direkt

an die Einsatzstelle angrenzendes Gebäude darf aus Sicherheitsgründen noch nicht

betreten werden. Die Abrissarbeiten werden seit den Morgenstunden fortgesetzt

und könnten bei optimalen Verlauf möglicherweise noch heute abgeschlossen

werden.

In dem ungenutzten Industriegebäude im Mannheimer Stadtteil Jungbusch war am

Freitag ein Brand ausgebrochen. Ein sogenannter Innenangriff war wegen akuter

Einsturzgefahr nicht möglich, die Feuerwehr konnte den Brand nur von außen

bekämpfen. Das Abrissunternehmen hat den Auftrag das Gebäude so weit abzutragen,

dass für die Nachbarhäuser und ihre Bewohner keine Gefahr mehr besteht.

Mannheim: Gebäudebrand in Hafenstraße –

Mannheim (ots) – Großbrand im Stadtteil Jungbusch, Aktualisierung, Samstag,

04.02.2023, 16.00 Uhr

An der Einsatzstelle im Stadtteil Jungbusch hat das beauftragte

Abrissunternehmen inzwischen einen Großteil der vorbereitenden Arbeiten

abgeschlossen. Mit einem Autokran wird eine Schutzwand hochgezogen, dann kann

der Abrissbagger seine Arbeit aufnehmen. Wie lange die Arbeiten andauern, das

ist derzeit unklar.

Die Bewohner der umliegenden Wohnungen können aus Sicherheitsgründen noch nicht

in ihre Wohnungen zurückkehren. In der Jungbuschhalle wurde eine

Betreuungsstelle eingerichtet.Das ehemalige Industriegebäude, in dem gestern ein

Brand ausbrach, ist einsturzgefährdet und muss aus Sicherheitsgründen zumindest

teilweise abgerissen werden.

In Spitzenzeiten hatte die Feuerwehr gestern 130 Einsatzkräfte vor Ort. Aktuell

sind es noch etwa 30. Polizei, Sanitäts- und Betreuungsdienste sind zur

Unterstützung ebenfalls vor Ort im Einsatz. Im direkten Umfeld der Einsatzstelle

sind einzelne Straßen gesperrt, es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Mannheim: Gebäudebrand in Hafenstraße –

Mannheim (ots) – Großbrand im Stadtteil Jungbusch, Aktualisierung 12.45 Uhr

An der Einsatzstelle im Stadtteil Jungbusch sind inzwischen zwei Fahrzeuge des

beauftragten Abruchunternehmens eingetroffen. Sobald die Aufbauarbeiten

abgeschlossen sind, können die geplanten Abrissarbeiten beginnen. Das ehemalige

Industriegebäude, in dem gestern ein Brand ausbrach, ist einsturzgefährdet und

muss aus Sicherheitsgründen zumindest teilweise abgerissen werden.

Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht, der Amtsleiter des

Amtes Feuerwehr und Katastrophenschutz, Thomas Näther und Torben Wille,

Einsatzleiter der Polizei, stehen um 13 Uhr 30 für Interviews und O-Töne zur

Verfügung.

Treffpunkt für Medienvertreter: 13 Uhr 20, Hafenstraße, in Höhe der

Bushaltestelle Teufelsbrücke.

Als Ansprechpartner für die Medienvertereter steht Herr Matthias Pfeifenroth

unter Tel.: +49 621 32888 109 zur Verfügung.

Mannheim: Gebäudebrand in Hafenstraße –

Mannheim (ots) – Großbrand im Stadtteil Jungbusch, Aktualisierung Samstag,

04.02.2023, 10.15 Uhr

Der Feuerwehreinsatz im Mannheimer Stadtteil Jungbusch dauert nach wie vor an.

Die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Gebäude können aus Sicherheitsgründen

derzeit noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Betreuungsstelle wird in

der nahegelegenen Jungbuschhalle eingerichtet.

Das ehemalige Industriegebäude, in dem gestern ein Brand ausbrach, ist

einsturzgefährdet und muss aus Sicherheitsgründen zumindest teilweise abgerissen

werden. Wie lange das beauftragte Unternehmen für den Abbruch benötigt, das kann

derzeit nicht abgeschätzt werden.

Die Lage ist stabil, zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht

werden.

Mannheim: Gebäudebrand in der Hafenstraße –

Mannheim (ots) – Großbrand im Stadtteil Jungbusch, Aktualisierung 22.30 Uhr

Die Löscharbeiten im Mannheimer Stadtteil Jungbusch dauern nach wie vor an. Das

Gebäude ist einsturzgefährdet und muss aus Sicherheitsgründen zumindest

teilweise abgerissen werden. Wie lange das beauftragte Unternehmen für den

Abbruch benötigt, das kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Es ist davon

auszugehen, dass diese Arbeiten auch einen Teil des morgigen Tages in Anspruch

nehmen werden.

Eine geringe Zahl von Anwohnern aus dem unmittelbaren Umfeld der Einsatzstelle

kann aus Sicherheitsgründen während der Nacht nicht in die Wohnungen

zurückkehren. Die Stadt sorgt hier für eine Unterbringung. Anwohner in der

näheren Umgebung werden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten Türen und Fenster

geschlossen zu halten.

Das ehemalige Industriegebäude im Mannheimer Stadtteil Jungbusch brennt seit den

Nachmittagsstunden. Aufgrund der Einsturzgefahr ist ein sogenannter Innenangriff

nicht möglich, die Löscharbeiten erfolgen unter anderem über mehrere Drehleitern

von außen. Die Lage ist stabil, zur Brandursache können derzeit keine Angaben

gemacht werden.