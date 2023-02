Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht des 04.02.2023 auf den 05.02.2023 befuhr ein 35-jähriger Mann gegen Mitternacht mit seinem PKW die Kerzenheimer Straße in Göllheim in Fahrtrichtung Kerzenheim/Eisenberg. Hierbei kollidierte er mit mehreren, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW, welche infolge des Zusammenstoßes stark beschädigt und teilweise ineinandergeschoben wurden. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall erheblicher Sachschaden, mehrere Fahrzeuge sind infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Mann starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr in der Ebertsheimer Straße in Eisenberg (Pfalz).

Am Freitag Abend gegen 19.30 Uhr kam ein Fahrzeug nach Durchfahren des Kreisverkehrs in der Ebertsheimer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel und fuhr letztendlich in den dortigen Straßengraben. Dabei entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um eine schwarze Limousine, welche mit zwei männlichen Personen besetzt war. Am Fahrzeug müssten gut sichtbare Beschädigungen durch den Unfall entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.