Verkehrsunfall mit verletzter Person

Nierstein

Auf der B9 zwischen Nackenheim und Nierstein ereignete sich heute gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine Fahrzeugführerin aus Mainz kam aus ungeklärter Ursache mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem abgestellten, unbesetzten LKW-Auflieger. Die Fahrerin wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Fahrbahn war in beide Fahrtrichtungen aufgrund von Bergungsarbeiten für ca. 70 Minuten vollgesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte/ Haftbefehlsvollstreckung

Bingen, Rheinkai

Am 03.02.2023 gegen 18:00 Uhr wird hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Der Unfallverursacher hat nach Zeugenangaben im Bereich des Rheinkais rückwärts rangiert und hierbei einen abgestellten Anhänger touchiert. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit Vollgas unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Verlauf von weiteren Ermittlungen kann der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen und zur Sache befragt werden. Dieser zeigt sich den Beamten gegenüber sofort verbal aggressiv und verweigert die Herausgabe seiner Personalien. Aufgrund der Tatsache, dass beim Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen ist, soll ihm eine Blutprobe entnommen werden. Bei der darauffolgenden Durchsuchung kommt es zu einer Widerstandshandlung gegen die Beamten. Der Beschuldigte kann letztendlich gefesselt und zwecks Blutentnahme abtransportiert werden. Da gegen ihn auch noch ein Haftbefehl vorliegt, wird er nach Beendigung aller Maßnahmen in die JVA verbracht. Die Beamten sowie der Beschuldigte bleiben nach der Widerstandshandlung unverletzt.