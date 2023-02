Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Worms – Am Samstag, den 04.02.2023, ereignete sich im Kreisverkehr

Lutherring/Kriemhildenstraße/Stephansgasse in Worms gegen 11:00 Uhr ein

Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 54-jährige Fahrradfahrerin aus Worms sowie der ebenfalls aus Worms kommende

52-jährige Autofahrer befuhren den Kreisverkehr im Lutherring, wobei der

52-jährige mit seinem Pkw beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung

Kriemhildenstraße zu verlassen.

Beim Abbiegevorgang übersah er die vor ihm fahrende 54-jährige Fahrradfahrerin.

Hierdurch kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Pkw.

Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen am Knöchel und wurde nach

ärztlicher Behandlung vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst in das

Klinikum nach Worms verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Brand mehrerer Fahrzeuge

Worms – In der Nacht von Samstag, 04.02.2023, auf Sonntag, 05.02.2023, kam

es gegen 01:15 Uhr in der Floßhafenstraße in Worms zum Brand mehrerer

Personenkraftwagen.

Durch aufmerksame Zeugen konnte beobachtet werden, dass auf dem dortigen Gelände

eines Autohauses mehrere Fahrzeuge lichterloh in Flammen standen. Der Brand

konnte durch die Berufsfeuerwehr Worms gelöscht werden.

Im Nachhinein konnte eruiert werden, dass insgesamt fünf Fahrzeuge vollständig

ausbrannten. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizeiinspektion Worms hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen,

eine vorsätzliche Brandlegung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten

sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder per

Mail an piworms@polizei.rlp.de

Verkehrsunfallflucht in Osthofen

Osthofen – Am 04.03.2023 gegen 02:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit drei

Mitfahrern die Wonnegaustr. in Osthofen in Richtung Rheinstr. Vermutlich

aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die

Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Anschließend parkte er das Auto auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz und

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand

wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der

Telefonnummer 06241/8520, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das

Hinweisportal der Homepage der Polizei RLP zu melden.

Auseinandersetzung in und vor einer Gaststätte in Bahnhofsnähe mit tätlichem Angriff gegen einen Polizeibeamten

Worms – Am 04.02.2023 gegen 01:50 Uhr betrat ein 27-jähriger Beschuldigter

eine Kneipe in der Nähe des Wormser Hauptbahnhofs mit einem Messer in der Hand

und einer Woll-Sturmhaube über dem Gesicht. Mit dem Messer habe er in Richtung

von mindestens zwei Anwesenden Stichbewegungen ausgeführt. Verletzt wurde

hierbei niemand.

Die Situation verlagerte sich auf die Straße und wurde durch eine zufällig

vorbeifahrende Polizeistreife wahrgenommen. Der 27-jährige Beschuldigte wurde

durch die Beamten mit gezogener Dienstwaffe zu Boden gesprochen und aufgrund

einer festgestellten Mischintoxikation diverser Betäubungsmittel zu hiesiger

Dienststelle für eine Blutentnahme verbracht.

Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme verhielt sich ein 32-Jähriger

gegenüber den Beamten zunehmend aggressiver. Er ging einen Beamten körperlich an

und musste mittels Stahlhandfesseln fixiert werden. Bei dieser Handlung erlitt

der Mann oberflächliche Schürfwunden im Gesicht und einen Cut auf dem

Nasenrücken. Zwecks Sachverhaltsaufnahme wurde der Mann ebenfalls kurzzeitig zur

Dienststelle verbracht.

Beide Personen müssen sich nun in jeweiligen Ermittlungsverfahren für ihre Taten

verantworten. Die Polizeibeamten wurden durch die Vorfälle nicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zur zugrundeliegende Konfliktsituation und dem Sachverhalt

geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms telefonisch

unter der 06241/8520, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das

Hinweisportal der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

Randalierer spuckt Jugendliche an und verletzt Polizeibeamten leicht

Worms – Am 03.02.2023 gegen 16:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung

der Polizei Worms in der Wilhelm-Leuschner-Straße darauf aufmerksam gemacht,

dass ein 27-jähriger Wormser in einem Supermarkt zwei Jugendliche angespuckt

haben soll. Als der 27-jährige durch die Polizei in der Siegfriedstraße

kontrolliert werden sollte, reagierte dieser aggressiv und verweigerte die

Angabe seiner Personalien. Als der 27-jährige zur Feststellung der Identität zur

Dienststelle verbracht werden sollte, leistete dieser Widerstand und verletzte

einen Polizeibeamten leicht. Weil der 27-jährige augenscheinlich unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er

wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei bittet die beiden Jugendlichen, die von

dem 27-jährigen angespuckt wurden, und weitere Zeugen sich bei der Polizei zu

melden.