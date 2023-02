Sachbeschädigung mit Farbe

Am frühen Morgen des 05.02.2023 warf ein bislang unbekannter Täter ein mit Flüssigfarbe gefülltes Glasgefäß in den Eingangsbereich eines Anwesens in der Kantstraße Ecke Schubertstraße.

Die Bepflasterung des Eingangsbereichs sowie die in Richtung Garten führende Treppe wurde somit durch die Farbe verunreinigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallaufnahme mit unerwarteten Ausgang

Am 04.02.2023 wurde gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Supermarkt Parkplatz in der Wormser Straße gemeldet. Hierbei habe eine Beifahrerin die Fahrzeugtür beim Aussteigen an ein geparktes Fahrzeug gestoßen. An dem geparkten Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR verursacht worden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten sodann beim 60-Jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille.

Da der 60-Jährige zuvor den PKW unter Alkoholeinfluss gefahren ist erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Am Morgen des 04.02.2023 befuhr ein LKW-Fahrer die L453 von Heßheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal.

Als sich der LKW in etwa auf Höhe des Stadtklinikums befand lief ein 42-Jähriger auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der LKW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 42-Jährige wurde bei der Kollission schwerst verletzt. Ersthelfer versorgten diesen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die L453 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Einbruchsdiebstahl in Kleingartenanlage

In der Nacht von Donnerstag, den 02.02.2023 auf Freitag, den 03.02.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr Zugang zu mehreren Gartenhäusern der Kleingartenanlage im Ormsheimer Weg.

Entwendet wurden hierbei (Verlängerungs-)Kabel sowie Kabeltrommeln. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis

Am 03.02.2023, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Strandbad ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen Lieferwagen mit geöffneten Hecktüren am rechten Fahrbahnrand. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Straße in entgegengesetzte Richtung. Hierbei streifte er den geparkten Lieferwagen mit seiner linken Fahrzeugfront derart, dass eine der geöffneten Hecktüren abgerissen wurde.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

Während der Verkehrsunfallaufnahme fielen den eingesetzten Beamten bei dem 81-Jährigen Unfallverursacher altersbedingte körperliche und geistige Einschränkungen auf. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Fahrkompetenz älterer Erwachsener kann durch dessen Gesundheitszustand gemindert werden. Hierbei sind besonders altersbedingte Veränderungen in der Reaktionszeit, Seh- oder Hörprobleme, kognitive Störungen und Muskelerkrankungen, die im Alter häufig auftreten können ausschlaggebend. Sofern Unsicherheiten bezüglich der eigenen Fahrkompetenz bestehen, gibt es die Möglichkeit einer ärztlichen Fahrtauglichkeitsuntersuchung oder einer begleitenden Fahrt mit einem Fahrlehrer.